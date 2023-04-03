Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте

Война разбросала украинцев по всему миру. И Великобритания — наш партнер и друг — одна из стран, где смогли устроить временную жизнь сотни наших беженцев.

Одной из них стала украинская певица, свежая кровь нашей сцены — Изабелла Иващенко. Девушка родом из города вкуснейших огурцов, казацкой славы и певчей души — Нежина в Черниговской области. У нее было много планов и воплощала их в жизнь: профессионально пела, писала тексты и училась.

За четыре дня до полномасштабного вторжения Изабелла праздновала свой день рождения. Встретиться с друзьями планировала 24 февраля, но интуиция подсказала: стоит сделать это раньше. 22 февраля она в последний раз видела многих своих друзей и близких.

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После начала полномасштабного вторжения девушка долго не хотела покидать свой дом. В апреле она уехала за границу, а затем устроила жизнь в Великобритании. Сидеть сложа руки не смогла, поэтому решила: будет голосом украинского народа здесь, вдали от родной страны.

Как Изабелла Иващенко знакомит иностранцев с украинской культурой за океаном и проводит концерты для большой аудитории — в эксклюзивном интервью для Вікна-новини.

Самый страшный день

24 февраля 2022 года стало вторым актом войны современной России против Украины, и тогда войну почувствовали и поняли все украинцы. Несмотря на предупреждение разведки и разговоры о тревожных чемоданах, многие не рассматривали полномасштабное вторжение как реальный сценарий.

— Расскажите о своем самом страшном дне, каким он был?

— Мы не были готовы, скажем так. Моя семья в этот момент вообще была разделена: отец на тот момент находился в больнице, у него было постковидное осложнение. У нас — сломанный автомобиль, незакрыты два семейных бизнеса.

Совсем скоро мы оказались в осаде. Благодаря ВСУ и ТрО не было вторжения именно в мой город, но на нас ехали такие колонны техники… Мы могли бы испытать тяжелую судьбу.

Очень тяжело было принять решение о выезде. Мои родители беспокоились о моей жизни и моей безопасности, поэтому настояли на том, чтобы я уехала из страны.

Изабелла вспоминает: представилась возможность переехать в Чехию, к старшему брату. Но когда стояли в пробках на Киев, попали под обстрел россиян: девушка даже думала, что они оттуда живыми не выберутся.

Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте / 3 Фотографии

По дороге записывала в заметки все, что видела вокруг: о разрушениях, степях, минах, военных. Город претерпел немалые разрушения. Разбитые дома попали в объектив камеры молодой певицы.

Истории о тех днях ошеломляют: в соседний дом от ее бабушки ракета попала в крышу и застряла там, не разорвавшись.

— Как вы переехали в Британию?

— Такое решение вообще никогда не рассматривала. Но мне написал мой преподаватель из Американской музыкальной академии, где я училась. Предложил вариант переехать туда и работать в музыкальной студии. Конечно, это была возможность больше помогать Украине, потому что, когда началась большая война, работы для музыкантов не стало совсем.

Конечно, я продолжала работать, писать тексты и вокал в подвале под гул сирен. Но ведь это не тот уровень, — говорит девушка.

Так она рискнула и подала заявку по программе Sponsorship Scheme (Homes for Ukraine), которую ей предлагал преподаватель. Не зная, куда едет, взяла вещи и пошла навстречу неизвестности.

— Труднее всего было принять то, что нужно оставить семью, которая для меня является наибольшей ценностью. С тех пор прошел год: я год не вижу своей семьи и близких.

— Как происходит поиск семьи в Британии для украинских беженцев?

— Британская семья подает заявку, что готова принять у себя беженцев из Украины, дает им свое жилье. Правительство выплачивает такой семье, которая принимает у себя беженцев, компенсацию.

Такая программа впервые была открыта на полгода, теперь ее продлили в связи с продолжением войны.

Работа в Британии и концерты в поддержку Украины

За год жизни в другой стране девушка смогла прекрасно овладеть тонкостями языка, принять темп жизни англичан и смириться с тем, что в Британии не производят и не продают творог.

Но было то, что не давало покоя: не могла сидеть в безопасности без дела, когда в Украине продолжались обстрелы. Читала новости и с трудом воспринимала то, что приходится проживать украинцам каждый день.

— Как появился проект Sound of Ukraine?

— В Британии я познакомилась с музыканткой с запада Украины Марией Яремак. Здесь мы решили творить нечто, что познакомит иностранцев с Украиной и ее культурой, поощрит нам помогать.

Так и родился проект Sound of Ukraine! Мы создали его сами в маленькой комнатушке, работали над программой три недели без перерыва и выходных.

Собирали материалы, писали тексты, редактировали видео, добавляли авторские песни. Одной из таких песен стала Колыбельная вечной любви, которую мы посвятили погибшим детям.

Я помню, как трудно было собирать истории и фото детей, погибших во время войны. Как было мучительно, больно монтировать видео. Каждый раз, когда пою эту песню, слышу, как плачут люди в зале, — признается Изабелла.

— Преимущественно на концерты ходят иностранцы или украинские беженцы?

— И те, и другие. Мы неоднократно видели одни и те же лица на разных концертах, то есть люди поддерживают нас и нашу деятельность.

Мы очень рады, что вносим какой-то вклад. И я, и Мария переживаем за Украину и нам становится легче, когда мы рассказываем о войне в Украине в Британии, что-то делаем для победы.

Программа Soud of Ukraine создана на английском для того, чтобы знакомить иностранцев с нашей историей: от Киевской Руси до войны современной. Девушки делятся и собственными историями, приправляя их юмором или уместнее сказать — сатирой.

— Однажды я рассказала, как мой друг пошел в магазин за сигаретами, а когда вернулся — его дома уже не было, его снесла ракета. А он планировал бросить курить, — говорит Изабелла с горечью.

Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте / 4 Фотографии

В то же время отмечает: месседжем программы остается Украина — не “шароварная”, не та, которая ориентируется на российского слушателя, а имеет свою айдентику и качественную, популярную культуру.

— Я убеждена, что нам нужно показывать украинскую культуру и делать это достойно, а не петь о россиянах, если вы понимаете, о чем я.

Надо погружаться поглубже и презентовать это так, чтобы было доступно иностранцам.

— Сотрудничаете ли вы с Марией с благотворительными фондами?

— Мы сотрудничаем с организацией Open Hearts, помогающей детям без родительской опеки, а также беженцам. Вся поддержка, которую мы получали на наших концертах, — а их было уже 20, — шла к этой организации.

Также люди жертвовали вещами для детей, игрушками. Все это я посылала родителям в Нежин, где они помогают детям напрямую.

Я радуюсь, что иностранцы делают эти пожертвования по собственной воле, потому что концерты благотворительные, люди сами решают, донатить им или нет.

Этими концертами мы рассказываем о правде, которую не покажут в новостях. И это обязанность каждого украинца, живущего за границей.

Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте / 2 Фотографии

— Как британцы реагируют на украинцев и что говорят при встрече?

— Как-то после концерта один мужчина, который также занимается благотворительностью для Украины, сказал: “Я не ожидал так много узнать о вашей стране. На самом деле это мы третья страна мира, а не Украина”.

Эти слова меня очень удивили, честно говоря.

А еще в Британии действительно сожалеют, что не помогли нам еще в 2014 году. Британцы говорят это напрямую, что ощущают вину на персональном уровне. Поэтому многие подходят и спрашивают, чем могут помочь, просят контакты фондов и людей, которые могут с ними сотрудничать.

О разнице культур знала с детства

Когда я спрашиваю девушку, как же появилась IzaBella, певица говорит: все, как и у всех. Начала петь в четыре года, посещала кружки, ездила на конкурсы и получала награды.

Девушка даже рискнула пойти на детское Евровидение. Конкурсы зачастую были и с россиянами.

— Еще задолго до начала российско-украинской войны, на всех этих конкурсах, где были представители всех уголков мира, мы неоднократно видели отношение россиян к нам. Каждый идет и так неприятно смотрит на украинцев. Часто возникали даже неприятные ситуации.

Это тянется уже столетиями, современная война просто является подтверждением намерений РФ. Но нам нужно культурно отойти от всего российского и ковать собственную тропу.

Верю, что это произойдет и сама активно работаю над этим.

— Какой вы видите современную украинскую музыку, и какая музыка нравится вам?

— Я выросла на родительской музыке, поэтому меня до сих пор привлекает эстетика The Beatles. Люблю Владимира Ивасюка, Джамалу, Ledy Gaga и слушаю k-pop. И именно из корейской музыки я уловила, как должна звучать современная музыка: они миксуют понятные только корейцам идиомы и смыслы с английским, что популяризирует их культуру.

Так можно поступать и с нашей музыкой, сочетать, экспериментировать и выводить ее на новый, мировой уровень.

Я хочу создать что-нибудь другое. Не то что уже приелось уху.

Мечты и надежды

В настоящее время девушка планирует приехать домой на три недели. Уже купила билеты в Польшу, потому что понимает: очень тяжело переносит разлуку со своей семьей в более чем год.

Война не коснулась лично ее родителей, однако российские снаряды унесли жизни знакомых и коллег. И это еще одна личная трагедия Изабеллы.

— О чем вы мечтаете?

— Я думаю, мечта у нас сейчас у всех общая: победа. Верю в свободное и независимое будущее нашей Украины и всеми силами пытаюсь помочь.

Я убеждена, что большинство украинцев, побывав в ЕС, вернутся в Украину и будут строить комфортную европейскую жизнь в собственном городе. Я сама такая! — заключает Изабелла Иващенко.

Историю девушки, которая стала любимицей украинских военных и популярной на платформе TikTok, Виктории Ниро — читай в другом материале.

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