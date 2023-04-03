Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте

Война разбросала украинцев по всему миру. И Великобритания — наш партнер и друг — одна из стран, где смогли устроить временную жизнь сотни наших беженцев.
Одной из них стала украинская певица, свежая кровь нашей сцены — Изабелла Иващенко. Девушка родом из города вкуснейших огурцов, казацкой славы и певчей души — Нежина в Черниговской области. У нее было много планов и воплощала их в жизнь: профессионально пела, писала тексты и училась.
За четыре дня до полномасштабного вторжения Изабелла праздновала свой день рождения. Встретиться с друзьями планировала 24 февраля, но интуиция подсказала: стоит сделать это раньше. 22 февраля она в последний раз видела многих своих друзей и близких.
После начала полномасштабного вторжения девушка долго не хотела покидать свой дом. В апреле она уехала за границу, а затем устроила жизнь в Великобритании. Сидеть сложа руки не смогла, поэтому решила: будет голосом украинского народа здесь, вдали от родной страны.
Как Изабелла Иващенко знакомит иностранцев с украинской культурой за океаном и проводит концерты для большой аудитории — в эксклюзивном интервью для Вікна-новини.
24 февраля 2022 года стало вторым актом войны современной России против Украины, и тогда войну почувствовали и поняли все украинцы. Несмотря на предупреждение разведки и разговоры о тревожных чемоданах, многие не рассматривали полномасштабное вторжение как реальный сценарий.
— Мы не были готовы, скажем так. Моя семья в этот момент вообще была разделена: отец на тот момент находился в больнице, у него было постковидное осложнение. У нас — сломанный автомобиль, незакрыты два семейных бизнеса.
Совсем скоро мы оказались в осаде. Благодаря ВСУ и ТрО не было вторжения именно в мой город, но на нас ехали такие колонны техники… Мы могли бы испытать тяжелую судьбу.
Совсем скоро мы оказались в осаде. Благодаря ВСУ и ТрО не было вторжения именно в мой город, но на нас ехали такие колонны техники… Мы могли бы испытать тяжелую судьбу.
Очень тяжело было принять решение о выезде. Мои родители беспокоились о моей жизни и моей безопасности, поэтому настояли на том, чтобы я уехала из страны.
Изабелла вспоминает: представилась возможность переехать в Чехию, к старшему брату. Но когда стояли в пробках на Киев, попали под обстрел россиян: девушка даже думала, что они оттуда живыми не выберутся.
По дороге записывала в заметки все, что видела вокруг: о разрушениях, степях, минах, военных. Город претерпел немалые разрушения. Разбитые дома попали в объектив камеры молодой певицы.
Истории о тех днях ошеломляют: в соседний дом от ее бабушки ракета попала в крышу и застряла там, не разорвавшись.
— Такое решение вообще никогда не рассматривала. Но мне написал мой преподаватель из Американской музыкальной академии, где я училась. Предложил вариант переехать туда и работать в музыкальной студии. Конечно, это была возможность больше помогать Украине, потому что, когда началась большая война, работы для музыкантов не стало совсем.
Конечно, я продолжала работать, писать тексты и вокал в подвале под гул сирен. Но ведь это не тот уровень, — говорит девушка.
Конечно, я продолжала работать, писать тексты и вокал в подвале под гул сирен. Но ведь это не тот уровень, — говорит девушка.
Так она рискнула и подала заявку по программе Sponsorship Scheme (Homes for Ukraine), которую ей предлагал преподаватель. Не зная, куда едет, взяла вещи и пошла навстречу неизвестности.
— Труднее всего было принять то, что нужно оставить семью, которая для меня является наибольшей ценностью. С тех пор прошел год: я год не вижу своей семьи и близких.
— Британская семья подает заявку, что готова принять у себя беженцев из Украины, дает им свое жилье. Правительство выплачивает такой семье, которая принимает у себя беженцев, компенсацию.
Такая программа впервые была открыта на полгода, теперь ее продлили в связи с продолжением войны.
За год жизни в другой стране девушка смогла прекрасно овладеть тонкостями языка, принять темп жизни англичан и смириться с тем, что в Британии не производят и не продают творог.
Но было то, что не давало покоя: не могла сидеть в безопасности без дела, когда в Украине продолжались обстрелы. Читала новости и с трудом воспринимала то, что приходится проживать украинцам каждый день.
— В Британии я познакомилась с музыканткой с запада Украины Марией Яремак. Здесь мы решили творить нечто, что познакомит иностранцев с Украиной и ее культурой, поощрит нам помогать.
Так и родился проект Sound of Ukraine! Мы создали его сами в маленькой комнатушке, работали над программой три недели без перерыва и выходных.
Собирали материалы, писали тексты, редактировали видео, добавляли авторские песни. Одной из таких песен стала Колыбельная вечной любви, которую мы посвятили погибшим детям.
Собирали материалы, писали тексты, редактировали видео, добавляли авторские песни. Одной из таких песен стала Колыбельная вечной любви, которую мы посвятили погибшим детям.
Я помню, как трудно было собирать истории и фото детей, погибших во время войны. Как было мучительно, больно монтировать видео. Каждый раз, когда пою эту песню, слышу, как плачут люди в зале, — признается Изабелла.
— И те, и другие. Мы неоднократно видели одни и те же лица на разных концертах, то есть люди поддерживают нас и нашу деятельность.
Мы очень рады, что вносим какой-то вклад. И я, и Мария переживаем за Украину и нам становится легче, когда мы рассказываем о войне в Украине в Британии, что-то делаем для победы.
Мы очень рады, что вносим какой-то вклад. И я, и Мария переживаем за Украину и нам становится легче, когда мы рассказываем о войне в Украине в Британии, что-то делаем для победы.
Программа Soud of Ukraine создана на английском для того, чтобы знакомить иностранцев с нашей историей: от Киевской Руси до войны современной. Девушки делятся и собственными историями, приправляя их юмором или уместнее сказать — сатирой.
— Однажды я рассказала, как мой друг пошел в магазин за сигаретами, а когда вернулся — его дома уже не было, его снесла ракета. А он планировал бросить курить, — говорит Изабелла с горечью.
В то же время отмечает: месседжем программы остается Украина — не “шароварная”, не та, которая ориентируется на российского слушателя, а имеет свою айдентику и качественную, популярную культуру.
— Я убеждена, что нам нужно показывать украинскую культуру и делать это достойно, а не петь о россиянах, если вы понимаете, о чем я.
Надо погружаться поглубже и презентовать это так, чтобы было доступно иностранцам.
Надо погружаться поглубже и презентовать это так, чтобы было доступно иностранцам.
— Мы сотрудничаем с организацией Open Hearts, помогающей детям без родительской опеки, а также беженцам. Вся поддержка, которую мы получали на наших концертах, — а их было уже 20, — шла к этой организации.
Также люди жертвовали вещами для детей, игрушками. Все это я посылала родителям в Нежин, где они помогают детям напрямую.
Я радуюсь, что иностранцы делают эти пожертвования по собственной воле, потому что концерты благотворительные, люди сами решают, донатить им или нет.
Я радуюсь, что иностранцы делают эти пожертвования по собственной воле, потому что концерты благотворительные, люди сами решают, донатить им или нет.
Этими концертами мы рассказываем о правде, которую не покажут в новостях. И это обязанность каждого украинца, живущего за границей.
— Как-то после концерта один мужчина, который также занимается благотворительностью для Украины, сказал: “Я не ожидал так много узнать о вашей стране. На самом деле это мы третья страна мира, а не Украина”.
Эти слова меня очень удивили, честно говоря.
А еще в Британии действительно сожалеют, что не помогли нам еще в 2014 году. Британцы говорят это напрямую, что ощущают вину на персональном уровне. Поэтому многие подходят и спрашивают, чем могут помочь, просят контакты фондов и людей, которые могут с ними сотрудничать.
Когда я спрашиваю девушку, как же появилась IzaBella, певица говорит: все, как и у всех. Начала петь в четыре года, посещала кружки, ездила на конкурсы и получала награды.
Девушка даже рискнула пойти на детское Евровидение. Конкурсы зачастую были и с россиянами.
— Еще задолго до начала российско-украинской войны, на всех этих конкурсах, где были представители всех уголков мира, мы неоднократно видели отношение россиян к нам. Каждый идет и так неприятно смотрит на украинцев. Часто возникали даже неприятные ситуации.
Это тянется уже столетиями, современная война просто является подтверждением намерений РФ. Но нам нужно культурно отойти от всего российского и ковать собственную тропу.
Это тянется уже столетиями, современная война просто является подтверждением намерений РФ. Но нам нужно культурно отойти от всего российского и ковать собственную тропу.
Верю, что это произойдет и сама активно работаю над этим.
— Я выросла на родительской музыке, поэтому меня до сих пор привлекает эстетика The Beatles. Люблю Владимира Ивасюка, Джамалу, Ledy Gaga и слушаю k-pop. И именно из корейской музыки я уловила, как должна звучать современная музыка: они миксуют понятные только корейцам идиомы и смыслы с английским, что популяризирует их культуру.
Так можно поступать и с нашей музыкой, сочетать, экспериментировать и выводить ее на новый, мировой уровень.
Я хочу создать что-нибудь другое. Не то что уже приелось уху.
Я хочу создать что-нибудь другое. Не то что уже приелось уху.
В настоящее время девушка планирует приехать домой на три недели. Уже купила билеты в Польшу, потому что понимает: очень тяжело переносит разлуку со своей семьей в более чем год.
Война не коснулась лично ее родителей, однако российские снаряды унесли жизни знакомых и коллег. И это еще одна личная трагедия Изабеллы.
— Я думаю, мечта у нас сейчас у всех общая: победа. Верю в свободное и независимое будущее нашей Украины и всеми силами пытаюсь помочь.
Я убеждена, что большинство украинцев, побывав в ЕС, вернутся в Украину и будут строить комфортную европейскую жизнь в собственном городе. Я сама такая! — заключает Изабелла Иващенко.
Историю девушки, которая стала любимицей украинских военных и популярной на платформе TikTok, Виктории Ниро — читай в другом материале.
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