С моего балкона было видно море: певица Ульяна Ройс о родном Мариуполе, втором бегстве от войны и особенной песне

Она родилась и выросла в Мариуполе, который полностью уничтожили россияне. Но искренне верит, что возможность посетить родной город — украинский, цветущий и восстановленный — это вопрос времени.

Певица Ульяна Ройс рассказала о своем детстве в Мариуполе, выступлении в драмтеатре, о том, что произошло с ее домом после вторжения российской армии, и о том, каково это — во второй раз бежать от войны

— Как прошло ваше детство в Мариуполе? Что запомнилось больше всего?

— Наверное, у меня было классическое детство: ходила в школу, ходила на кружки танцев и вокала, закончила там художественную школу, гуляла с друзьями. Также каталась на роликах в городском саду, напротив моего дома.

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Из моего дома было видно море, и я это просто обожала! У нас был балкон, на котором я любила сидеть и любоваться видом Азовского моря.

Остались только теплые воспоминания от всех этих моментов: от проведенного вместе времени с семьей, с бабушками и дедушками, друзьями и одноклассниками.

— Приходилось ли когда-нибудь выступать в Мариупольском драмтеатре — том самом, который разрушили россияне?

— Да… Мне тогда было десять лет. Я посещала кружок, где занималась пением, танцами и актерским мастерством. Однажды на Новый год мы делали новогоднее шоу для детей и родителей, показывали зимнее представление.

Это был первый раз, когда я выступала на большой сцене. Это воспринималось как официальная работа, за которую платили нам не деньгами, а конфетами.

Тогда я “заработала” 14 наборов новогодних конфет, потому что выступали мы неделю до и после Нового года.

— Что почувствовали, когда увидели ужасные кадры случившегося с театром и вообще с вашим городом после прихода российской армии?

— Я почувствовала мучительную боль, когда увидела эти кадры. Мне очень нравится Мариуполь, это был такой зеленый и молодежный город!

Каждый раз, когда я приезжала в гости к бабушкам и дедушкам, всегда удивлялась, как там много деревьев, зеленой травы и как быстро развивалась инфраструктура. Каждый раз появлялись новые места отдыха, парки, скверы.

Я очень любила этот город и до сих пор его люблю — это мое детство и воспоминания.

Первый раз в апреле, когда соседи нам прислали видео случившегося с нашим домом, — это был ужас, было очень больно.

Эти нелюди (так как я не могу назвать этих существ людьми!) уничтожили абсолютно все, к чему прикасались. Кажется, не осталось ни единого живого места там, где была моя квартира, да и во всем городе нет живого места.

Каждый дом, каждая улица — все хранит память этой боли. Мне невероятно грустно от всего, что там происходило. Первым делом после победы и возвращения Мариуполя под контроль Украины я хочу поехать туда с благотворительным концертом.

— Каково это — бежать от войны во второй раз?

— Это было не так непонятно, как в первый раз. Ты уже примерно знаешь, что нужно делать, и не так сильно паникуешь. Понимаешь, что нужно взять, а что оставить.

В моем тревожном чемодане был маленький фотоальбом с фотографиями близких и друзей на случай, если и от этого дома ничего не останется. Тогда воспоминания и фотографии будут со мной.

Я очень благодарна, что в 2014 году мои родители сделали все возможное, чтобы мы с сестрой не так сильно погружались в ту ситуацию. Тогда мне было 12 лет, я не до конца понимала все происходящее, и это не повлияло на мою психику. За что большое спасибо родителям.

— Остались ли там друзья, знакомые, одноклассники? Может, держали с кем-то контакт?

— Большинство знакомых давно уже переехали из Мариуполя в другие города. Возраст был такой, что начали поступать и выезжали учиться в разные университеты. Многих из них встречали в Киеве и других городах, всегда приятно пообщаться.

Единственная, чью судьбу сейчас я не знаю, — нянечка, которая в детстве забирала меня из школы, водила на кружки и помогала делать уроки. Я до сих пор не знаю, что с ней, но верю, что все хорошо.

До войны, когда приезжала в Мариуполь, заходила к ней в гости общалась, обожала ее — такой светлый человек. Она — мое очень теплое мое воспоминание.

— Есть ли мечта вернуться в украинский Мариуполь после войны?

— Конечно есть! Это мечта номер один! Поехать туда с благотворительным концертом для своих людей. Там мой дом, мои воспоминания.

Я очень хочу, чтобы город отстроили и чтобы он продолжал жить как прежде. Потому что Мариуполь очень теплый и красивый город. Я верю, что так будет!

— Недавно вы представили новую песню Дома. Расскажите, о чем она.

— Этот трек стал третьим синглом, завершающим музыкальную трилогию, написанную мной во время войны.

В эту трилогию я вместила все свои переживания и эмоции, связанные с началом войны, а также личную историю сложного расставания параллельно со всеми событиями в Украине.

Поэтому эта песня пронизана нежными воспоминаниями мирной жизни и надеждой.

Надеждой, что люди смогут вернуться домой, обнять близких, увидеть глаза родных не через экран телефона, вспомнить такие теплые моменты прогулок по любимому городу под мирным небом.

Трек несет в себе понимание, что невозможно вернуть людей, отдавших свою жизнь в этой войне.

Строка песни: “Буду считать звезды на небе и увижу тебя в них” — посвящена всем людям, которые столкнулись с невероятной болью потери.

Эта работа заняла особое место в моем сердце, ведь она о самом главном — о судьбах и жизни наших людей. Верю, что победа уже близка и фразы из песни скоро станут реальностью.

— Расскажите о видеоработе к песне, где ее снимали?

— Клип на песню Дома мы отсняли на территории железнодорожного вокзала в Киеве. Именно 24 февраля 2022 года в этом месте собрались сотни тысяч украинцев, чтобы уехать подальше от войны, однако со временем большинство снова переступили стены родного края.

Для меня вокзал — это объединение семьи, место, где всегда провожают и, что самое главное, всегда встречают самых близких.

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