Жажда жизни побудила меня двигаться дальше — как Ultra решилась петь после потери мужа

Певица Ultra — представительница молодого поколения украинской и европейской музыки. В первые дни полномасштабного вторжения России война унесла жизнь ее любимого мужа, чуть не убив ее саму во время эвакуации из Киева.
Только через полгода после трагедии исполнительница смогла найти силы вернуться к творчеству. Она рассказала о новой песне и как ее изменила война.
— Различия нет, я считаю эти два имени неотделимой частью меня. Мила — это имя, а Ultra — это сценический псевдоним.
— Я бы хотела ассоциироваться у людей с искренностью, душой, новым дыханием украинской и европейской музыки.
— Ограничений нет. Главное, чтобы это была классная музыка. Но сейчас я предпочитаю музыку в стиле pop-dance.
Фото: ultra_mila / Instagram
— Война и пандемия поломали нашу жизнь. Появилось “до” и “после”. Но мы должны быть сильными, объединенными, верить в победу и жить дальше!
— Сотрудничаю с авторами, а также пишу сама. Кстати, песню Don’t cry for a love, премьера которой состоялась в октябре, я написала сама.
— Песня Don’t cry for a love была написана еще до войны, но, к сожалению, стала символической для меня. Это песня о потерянной любви.
Многие из нас тем или иным образом теряли свою любовь. Особенно сейчас, в такое трудное время, во время войны…
— Жажда жизни и творчества побудили меня двигаться дальше, несмотря на личную трагедию в моей жизни. Потерять любовь своей жизни — всегда чрезвычайно болезненно.
Это катастрофическое чувство невозможно описать, и только время и музыка лечат и приносят определенное облегчение…
— Песня передает настроение 2000-х на современный лад. Я бы охарактеризовала эту песню как гимн утраченной любви.
— Песня Don’t cry for a love — это водоворот эмоций: микс ностальгии и романтики, воспоминание о любви, которую уже не вернуть.
— Песню написала я, а аранжировку сделал Dj Fimaro, которого, к сожалению, забрала война.
— Карьера артиста — это не легкое дело и возникают разные трудности на пути к мечте. Но я всегда вспоминаю стихотворение Т. Шевченко: “Борітеся — поборете, вам Бог помагає!” и иду дальше, несмотря ни на что.
— Война меня очень сильно изменила. Я начала ценить каждый день, радоваться солнцу, утреннему кофе и всем бытовым вещам. Еще больше любить свою страну и украинский народ.
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