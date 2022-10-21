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Жажда жизни побудила меня двигаться дальше — как Ultra решилась петь после потери мужа

Елена Яковлева, редактор сайта 21 октября 2022, 14:30
Інтерв'ю зі співачкою Ultra про творчість після втрати чоловіка
Фото: Instagram

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