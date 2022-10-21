Жажда жизни побудила меня двигаться дальше — как Ultra решилась петь после потери мужа

Певица Ultra — представительница молодого поколения украинской и европейской музыки. В первые дни полномасштабного вторжения России война унесла жизнь ее любимого мужа, чуть не убив ее саму во время эвакуации из Киева.

Только через полгода после трагедии исполнительница смогла найти силы вернуться к творчеству. Она рассказала о новой песне и как ее изменила война.

— В чем отличие певицы Ultra и Милы?

— Различия нет, я считаю эти два имени неотделимой частью меня. Мила — это имя, а Ultra — это сценический псевдоним.

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— С чем или с кем вы хотели бы ассоциироваться у людей?

— Я бы хотела ассоциироваться у людей с искренностью, душой, новым дыханием украинской и европейской музыки.

— Есть ли для вас ограничения в музыкальных жанрах? Какие у вас в приоритете?

— Ограничений нет. Главное, чтобы это была классная музыка. Но сейчас я предпочитаю музыку в стиле pop-dance.

— Как на вас и ваше творчество повлияла пандемия, а теперь война?

— Война и пандемия поломали нашу жизнь. Появилось “до” и “после”. Но мы должны быть сильными, объединенными, верить в победу и жить дальше!

— В основном ваши песни других авторов, пишете ли сами?

— Сотрудничаю с авторами, а также пишу сама. Кстати, песню Don’t cry for a love, премьера которой состоялась в октябре, я написала сама.

— Расскажите о своей новой песне.

— Песня Don’t cry for a love была написана еще до войны, но, к сожалению, стала символической для меня. Это песня о потерянной любви.

Многие из нас тем или иным образом теряли свою любовь. Особенно сейчас, в такое трудное время, во время войны…

— После полугодовой паузы что или кто побудил начать работу над новой песней?

— Жажда жизни и творчества побудили меня двигаться дальше, несмотря на личную трагедию в моей жизни. Потерять любовь своей жизни — всегда чрезвычайно болезненно.

Это катастрофическое чувство невозможно описать, и только время и музыка лечат и приносят определенное облегчение…

— Что передает новая песня?

— Песня передает настроение 2000-х на современный лад. Я бы охарактеризовала эту песню как гимн утраченной любви.

— Какие ощущения песня должна вызвать у зрителя/слушателя?

— Песня Don’t cry for a love — это водоворот эмоций: микс ностальгии и романтики, воспоминание о любви, которую уже не вернуть.

— Кто присоединился к созданию?

— Песню написала я, а аранжировку сделал Dj Fimaro, которого, к сожалению, забрала война.

— Есть ли у вас то, что вы боитесь встретить по пути к карьере вашей мечты?

— Карьера артиста — это не легкое дело и возникают разные трудности на пути к мечте. Но я всегда вспоминаю стихотворение Т. Шевченко: “Борітеся — поборете, вам Бог помагає!” и иду дальше, несмотря ни на что.

— Как вас изменила война?

— Война меня очень сильно изменила. Я начала ценить каждый день, радоваться солнцу, утреннему кофе и всем бытовым вещам. Еще больше любить свою страну и украинский народ.

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