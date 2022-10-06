Сейчас хочется развивать именно украинскую музыку — ENLEO о творчестве, переводах песен и музыкальной индустрии

Мы продолжаем знакомить тебя с молодыми украинскими артистами, которых можно назвать будущим украинской музыкальной индустрии.
20-летний Никита Леонтьев, известный как ENLEO, покорил сердца украинцев песней Інша любов. Его перевод и исполнение понравилось и автору оригинальной песни (Another love) Тому Оделлу.
Музыкант рассказал Вікнам о своем творчестве, переводах песен, музыкальной индустрии и будущих планах.
— Я родился в Мариуполе, прожил там всю жизнь. В 18 лет переехал в Киев и поступил в КНУКиИ на специальность Библиотечное и архивное дело. Удивительно, что я музыкант, а по специальности библиотекарь. Так получилось, потому что нужно было поступить в вуз в Киеве.
Я занимаюсь музыкой с восьми лет и всегда хотел развиваться именно в этой сфере. Начал с гитары, затем перешел на бас-гитару, потом начал изучать другие музыкальные инструменты, играл в разных группах. Так и дошел до Киева, здесь началась своя история.
— Вся моя семья — творческая. Отец играет на тромбоне, гитаре и тоже поет. Он был руководителем детского хора в Мариуполе.
Моя мать — народная вокалистка, также играет на фортепиано. Они с папой познакомились в университете культуры, но в Харькове. Если бы не культура, я бы не был тем, кто я сейчас.
Так что первые люди, которые вдохновили меня, и не просто вдохновили, а помогали в творчестве, именно родители.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ENLEO | Нікіта Леонтьєв (@enleomusic)
Публикация от ENLEO | Нікіта Леонтьєв (@enleomusic)
— Идея переводить песни пришла очень спонтанно. Я помню, как сидел на карантине и перевел песню Destiny’s child — Say my name на украинский язык.
Оттуда пошла эта жажда переводов, потому что это уже не просто кавер, а что-то более интересное. Также хорошая возможность выучить украинский, потому что первый язык, который я учил, был русский, ведь я из Мариуполя.
— Да, я сам все это делаю. Что касается музыки, кроме какой-то аранжировки, я делаю и пишу всегда сам. Так лучше контролируешь процесс и выходит именно то, что ты хочешь.
Я хочу сделать перевод таким образом, чтобы у человека создавалось впечатление, будто эта песня сначала была написана на украинском, а затем переведена на английский.
Я хочу сделать перевод таким образом, чтобы у человека создавалось впечатление, будто эта песня сначала была написана на украинском, а затем переведена на английский.
Именно благодаря этой идее получаются такие благозвучные и близкие к оригиналу тексты.
— Знаете, все музыканты и артисты — такие же люди, как мы с вами. К каждому можно достучаться, найти почту или написать их команде.
Мы написали команде Тома Оделла на его рабочую почту, и они ответили. Увидели мое видео в TikTok (с переводом песни — ред.), все знают, что было дальше.
— Да, мы планируем и уже работаем над этим. Можно сказать уже на завершающем этапе, поэтому очень скоро вы все услышите.
Для меня и для большинства людей, пишущих песни, именно эмоции являются топливом для них.
Для меня и для большинства людей, пишущих песни, именно эмоции являются топливом для них.
— Не для того, чтобы заработать на них, а чтобы ими что-нибудь сказать. Вложить в песню идею. Я никогда не пишу песни, если мне нечего сказать, потому что тогда они получатся не такими, как я хочу. Люди это услышат.
Всегда слышно, когда ты пишешь песню и поешь о чем-то, что не понимаешь. Или поешь вообще ни о чем.
Всегда слышно, когда ты пишешь песню и поешь о чем-то, что не понимаешь. Или поешь вообще ни о чем.
Я пишу песни уже давно. Очень многие авторские песни уже готовы, они ждут своего выхода. Бывает так, что долго не выходит написать песню, но я знаю, когда это получится, это будет что-то классное. Она будет лучше, чем моя предыдущая написанная песня.
— Я всегда говорю, что человек, который вдохновляет меня из украинских артистов, это Артем Пивоваров. Я очень хотел бы записать с ним совместную песню не с коммерческой, а творческой точки зрения. Я очень люблю его музыку.
Он выступал у нас в Мариуполе, и я был на его концерте. Однажды даже удалось с ним пообщаться. После того разговора я понял, что у него очень похожий вайб не только как у человека, а как у творца.
Есть такая жажда чего-то добиться, чтобы потом написать Артему и он ответил: “Вау, круто, ты предложил совместную песню, давай что-нибудь сделаем”.
А что касается западных артистов, я не знаю, реально ли это. Они очень закрыты и делают дуэты только с теми, кто имеет такую же популярность или из их западной индустрии.
Но Том Оделл был достаточно открыт к нам и написал очень теплое письмо всем украинцам. Не знаю о какой-то совместной песне, потому что это звезда мирового масштаба. Я пока, скажем, не дорос.
Но очень сильно хотелось бы с ним спеть Іншу любов, не важно, в переводе или оригинале.
Но очень сильно хотелось бы с ним спеть Іншу любов, не важно, в переводе или оригинале.
Мы с командой работаем над тем, чтобы была возможность где-то в Европе спеть эту песню, посвятив ее всем украинцам.
— Это точно эмоционально. Без эмоций ничего не выйдет.
Любовь, потому что очень люблю “раскачивать” публику, даже если это просто акустическая песня.
По-украински. Когда я начал писать песни на украинском языке, я понял, что он гораздо более благозвучен. Существует много слов, которых нет в русском.
— Мы все очень изменились из-за войны, я тоже. Большинство песен, которые я писал, были на русском языке. Я чувствовал, что немного теряюсь в огромном потоке артистов. Причем популярные в 2021 году песни, во-первых, были российских исполнителей.
Во-вторых, их стиль и песни были о деньгах, богатой жизни. Я — не богатый человек, у меня нет дорогих машин, квартир или золотых часов, поэтому петь об этом как-то странно. Я писал другую музыку, которая могла не стать столь популярной.
Сейчас другие времена. Мы все боремся со смертью, чтобы жить и быть свободными. Это гораздо важнее.
Я начал чувствовать, что мой голос чего-то стоит. Я могу своей музыкой нести какую-то идею, кому-то помочь эмоционально справиться с потерей или сложностями.
Я начал чувствовать, что мой голос чего-то стоит. Я могу своей музыкой нести какую-то идею, кому-то помочь эмоционально справиться с потерей или сложностями.
Это очень сильно заряжает писать песни и двигаться вперед.
В эти сложные времена хочется развивать именно украинскую музыку, культуру, творчество. Теперь я понимаю, что это моя цель, это хочется делать.
— В первую очередь, ENLEO через пять лет — это парень, которому 25 (смеется — ред.). Он смог купить хорошую аппаратуру, чтобы записывать нормальный звук. Это человек, который уже отошел от переводов и имеет очень много своих песен. Надеюсь, что это точно два альбома за пять лет.
Артист, который не изменил своим принципам и идее, который популяризирует украинскую музыку не только в Украине, но и на весь мир.
Артист, который не изменил своим принципам и идее, который популяризирует украинскую музыку не только в Украине, но и на весь мир.
— Я уверен, что сила украинцев — в единстве. Если нам не нравится власть, мы ее сбрасываем. Если нам не нравится президент, мы заставляем его уйти и сбежать в другую страну. Если на нас нападает враг, мы объединяемся и вытесняем его войска, даже если они в разы больше.
Мы защищаем свою землю, объединяемся вокруг идеи свободы, воли и единства. Это главная суперсила украинцев!
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