Сейчас хочется развивать именно украинскую музыку — ENLEO о творчестве, переводах песен и музыкальной индустрии

Мы продолжаем знакомить тебя с молодыми украинскими артистами, которых можно назвать будущим украинской музыкальной индустрии.

20-летний Никита Леонтьев, известный как ENLEO, покорил сердца украинцев песней Інша любов. Его перевод и исполнение понравилось и автору оригинальной песни (Another love) Тому Оделлу.

Музыкант рассказал Вікнам о своем творчестве, переводах песен, музыкальной индустрии и будущих планах.

— Расскажите нашим читателям о себе, чем занимались до музыки?

— Я родился в Мариуполе, прожил там всю жизнь. В 18 лет переехал в Киев и поступил в КНУКиИ на специальность Библиотечное и архивное дело. Удивительно, что я музыкант, а по специальности библиотекарь. Так получилось, потому что нужно было поступить в вуз в Киеве.

Я занимаюсь музыкой с восьми лет и всегда хотел развиваться именно в этой сфере. Начал с гитары, затем перешел на бас-гитару, потом начал изучать другие музыкальные инструменты, играл в разных группах. Так и дошел до Киева, здесь началась своя история.

— Кто вдохновил на занятия музыкой?

— Вся моя семья — творческая. Отец играет на тромбоне, гитаре и тоже поет. Он был руководителем детского хора в Мариуполе.

Моя мать — народная вокалистка, также играет на фортепиано. Они с папой познакомились в университете культуры, но в Харькове. Если бы не культура, я бы не был тем, кто я сейчас.

Так что первые люди, которые вдохновили меня, и не просто вдохновили, а помогали в творчестве, именно родители.

О переводах песен

— Как пришла идея переводить песни иностранных исполнителей на украинский?

— Идея переводить песни пришла очень спонтанно. Я помню, как сидел на карантине и перевел песню Destiny’s child — Say my name на украинский язык.

Оттуда пошла эта жажда переводов, потому что это уже не просто кавер, а что-то более интересное. Также хорошая возможность выучить украинский, потому что первый язык, который я учил, был русский, ведь я из Мариуполя.

— Перевод получается практически точный и благозвучный? Вы сами переводите тексты?

— Да, я сам все это делаю. Что касается музыки, кроме какой-то аранжировки, я делаю и пишу всегда сам. Так лучше контролируешь процесс и выходит именно то, что ты хочешь.

Я хочу сделать перевод таким образом, чтобы у человека создавалось впечатление, будто эта песня сначала была написана на украинском, а затем переведена на английский.

Именно благодаря этой идее получаются такие благозвучные и близкие к оригиналу тексты.

— Как вы связались с Томом Оделлом? Ожидали ли вообще ответа?

— Знаете, все музыканты и артисты — такие же люди, как мы с вами. К каждому можно достучаться, найти почту или написать их команде.

Мы написали команде Тома Оделла на его рабочую почту, и они ответили. Увидели мое видео в TikTok (с переводом песни — ред.), все знают, что было дальше.

— В ваших соцсетях можно услышать отрывки и других песен, например, Take me to church. Планируете выпускать ее, как Іншу любов?

— Да, мы планируем и уже работаем над этим. Можно сказать уже на завершающем этапе, поэтому очень скоро вы все услышите.

О творчестве

— Вы родом из Мариуполя, не хотелось ли вам выплеснуть эмоции в песне и написать ее о городе?

Для меня и для большинства людей, пишущих песни, именно эмоции являются топливом для них.

— Не для того, чтобы заработать на них, а чтобы ими что-нибудь сказать. Вложить в песню идею. Я никогда не пишу песни, если мне нечего сказать, потому что тогда они получатся не такими, как я хочу. Люди это услышат.

Всегда слышно, когда ты пишешь песню и поешь о чем-то, что не понимаешь. Или поешь вообще ни о чем.

Я пишу песни уже давно. Очень многие авторские песни уже готовы, они ждут своего выхода. Бывает так, что долго не выходит написать песню, но я знаю, когда это получится, это будет что-то классное. Она будет лучше, чем моя предыдущая написанная песня.

— С кем из украинских или зарубежных исполнителей вы хотели бы записать совместную песню?

— Я всегда говорю, что человек, который вдохновляет меня из украинских артистов, это Артем Пивоваров. Я очень хотел бы записать с ним совместную песню не с коммерческой, а творческой точки зрения. Я очень люблю его музыку.

Он выступал у нас в Мариуполе, и я был на его концерте. Однажды даже удалось с ним пообщаться. После того разговора я понял, что у него очень похожий вайб не только как у человека, а как у творца.

Есть такая жажда чего-то добиться, чтобы потом написать Артему и он ответил: “Вау, круто, ты предложил совместную песню, давай что-нибудь сделаем”.

А что касается западных артистов, я не знаю, реально ли это. Они очень закрыты и делают дуэты только с теми, кто имеет такую же популярность или из их западной индустрии.

Но Том Оделл был достаточно открыт к нам и написал очень теплое письмо всем украинцам. Не знаю о какой-то совместной песне, потому что это звезда мирового масштаба. Я пока, скажем, не дорос.

Но очень сильно хотелось бы с ним спеть Іншу любов, не важно, в переводе или оригинале.

Мы с командой работаем над тем, чтобы была возможность где-то в Европе спеть эту песню, посвятив ее всем украинцам.

— Как вы можете описать себя и свое творчество тремя словами?

— Это точно эмоционально. Без эмоций ничего не выйдет.

Любовь, потому что очень люблю “раскачивать” публику, даже если это просто акустическая песня.

По-украински. Когда я начал писать песни на украинском языке, я понял, что он гораздо более благозвучен. Существует много слов, которых нет в русском.

О музыкальной индустрии сейчас

— Что можете сказать об украинской музыкальной индустрии сейчас? Она сильно изменилась со времен полномасштабного вторжения?

— Мы все очень изменились из-за войны, я тоже. Большинство песен, которые я писал, были на русском языке. Я чувствовал, что немного теряюсь в огромном потоке артистов. Причем популярные в 2021 году песни, во-первых, были российских исполнителей.

Во-вторых, их стиль и песни были о деньгах, богатой жизни. Я — не богатый человек, у меня нет дорогих машин, квартир или золотых часов, поэтому петь об этом как-то странно. Я писал другую музыку, которая могла не стать столь популярной.

Сейчас другие времена. Мы все боремся со смертью, чтобы жить и быть свободными. Это гораздо важнее.

Я начал чувствовать, что мой голос чего-то стоит. Я могу своей музыкой нести какую-то идею, кому-то помочь эмоционально справиться с потерей или сложностями.

Это очень сильно заряжает писать песни и двигаться вперед.

В эти сложные времена хочется развивать именно украинскую музыку, культуру, творчество. Теперь я понимаю, что это моя цель, это хочется делать.

О планах и украинцах

— ENLEO пять лет спустя, кто он?

— В первую очередь, ENLEO через пять лет — это парень, которому 25 (смеется — ред.). Он смог купить хорошую аппаратуру, чтобы записывать нормальный звук. Это человек, который уже отошел от переводов и имеет очень много своих песен. Надеюсь, что это точно два альбома за пять лет.

Артист, который не изменил своим принципам и идее, который популяризирует украинскую музыку не только в Украине, но и на весь мир.

— В чем сила украинцев?

— Я уверен, что сила украинцев — в единстве. Если нам не нравится власть, мы ее сбрасываем. Если нам не нравится президент, мы заставляем его уйти и сбежать в другую страну. Если на нас нападает враг, мы объединяемся и вытесняем его войска, даже если они в разы больше.

Мы защищаем свою землю, объединяемся вокруг идеи свободы, воли и единства. Это главная суперсила украинцев!

