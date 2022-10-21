Жага до життя змусила мене рухатись далі — як Ultra наважилась співати після втрати чоловіка

Співачка Ultra — представниця молодого покоління української та європейської музики. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії війна забрала життя її коханого чоловіка, мало не вбивши її саму під час евакуації з Києва.
Лише через півроку після трагедії виконавиця змогла знайти в собі сили повернутись до творчості. Вона розповіла про нову пісню та як її змінила війна.
— Відмінності немає, я вважаю ці два імені невіддільною частиною мене. Міла — це ім‘я, а Ultra — це сценічний псевдонім.
— Я б хотіла асоціюватись у людей зі щирістю, душею, новим подихом української та європейської музики.
— Обмежень немає. Головне, щоб це була класна музика. Але зараз я віддаю перевагу музиці в стилі pop-dance.
Фото: ultra_mila / Instagram
— Війна і пандемія поламала наші життя. З’явилось “до” і “після”. Але ми маємо бути сильними, об‘єднаними, вірити у перемогу і жити далі!
— Співпрацюю з авторами, а також пишу сама. До речі, пісню Don’t cry for a love, прем‘єра якої відбулась у жовтні, я написала сама.
— Пісня Don’t cry for a love була написана ще до війни, але, на жаль, стала символічною для мене. Це пісня про втрачене кохання.
Багато хто з нас так чи інакше втрачав своє кохання. Особливо зараз, у такий скрутний час, під час війни…
— Жага до життя і творчості змусили мене рухатись далі, попри особисту трагедію у моєму житті. Втратити любов свого життя — завжди надзвичайно болісно.
Це катастрофічне почуття неможливо описати, і лише час та музика виліковує і приносить певне полегшення…
— Пісня передає настрій 2000-х на сучасний лад. Я б схарактеризувала цю пісню як гімн втраченого кохання.
— Пісня Don’t cry for a love — це вир емоцій: мікс ностальгії та романтики, спогад про любов, яку вже не повернути.
— Пісню написала я, а аранжування зробив Dj Fimaro, якого, на жаль, забрала війна.
— Кар’єра артиста — це нелегка справа, і виникають різні труднощі на шляху до мрії. Але я завжди згадую вірш Т. Шевченка: “Борітеся — поборете, вам Бог помагає!” і йду далі, незважаючи ні на що.
— Війна мене дуже сильно змінила. Я почала цінувати кожен день, радіти сонцю, ранковій каві та всім побутовим речам. Ще більше любити свою Батьківщину та український народ.
20-річний співак ENLEO підкорив серця українців піснею Інша любов. Читай інтерв’ю Нікіти Леонтьєва про творчість під час війни.
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