Рассказы

Карпатские чаи и безглютеновые сладости: как наши беженцы представляют украинскую культуру за границей

Виктория Мельник, редактор сайта 01 марта 2023, 14:00
Лиза Татарина
Фото: Instagram

Больше новостей
Карпатские чаи и безглютеновые сладости: как наши беженцы представляют украинскую культуру за границей
Как отказаться от сахара без стресса — рассказывает диетолог
Місячний календар вдалих днів на березень 2023: детально
Лунный календарь удачных дней на март 2023 года: хорошие и неблагоприятные даты в этом месяце
Безпека в окупації
Защищено: Временно оккупированные территории: как получать правдивые новости и уберечься от дезинформации
Воздушные шары со световозвращателями
Российские воздушные шары над Киевом и областью: что известно и к чему это может привести
Смотреть больше

Материалы по теме

Тетяна Ковальова: історія переселенки, що приєдналася до Гвардії наступу
Дважды бежала от войны и хочет вернуть Украину в родные края! История женщины, присоединившейся к Гвардии наступления
Они вместе
“Даже военные билеты почти совпадают”: как двое художников вступили в ряды ВСУ
менструальний календар Крила
Между нами, девушками: как менструальный календарь Крылья может спасти жизнь
Історія 19-річної Русі, яка втратила ногу, але вирішила боротися
Если бы привезли на десять секунд позже, ее могло бы не быть! История 19-летней военной Руси, которая потеряла ногу на войне

Видео
0:11:54
Ірина Токарчук: парамедикиня про вагу амуніції медика

Сколько весит амуниция медика на фронте и как могут помочь сверхлегкие плиты — парамедик о необходимом снаряжении
Ситуація в Бахмуті 01.03.2023 - Ганна Маляр про бої за місто
Россияне нервно ищут резервы для пополнения — Маляр о ситуации под Бахмутом и целях врага
Карта бойових дій в Україні
Продолжаются атаки на пяти направлениях: карта боевых действий в Украине 1 марта в режиме онлайн
0:04:02
Бахмут
Без света, воды и связи, но город держится: какая сейчас ситуация в Бахмуте
0:13:24
Чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму
Тревога с Южного направления: почему коллаборанты из Херсона бегут в Крым и о чем это свидетельствует
0:08:53
Комуналка
Отключать коммуникации или списывать долги? Почему украинцы платят долги за услуги, которыми не пользовались
0:03:16
Історія 11-річного Івана Данайканича, що купив машину для ЗСУ
Душа плачет по таким! Военные восхищаются 11-летним мальчиком, который купил машину для ВСУ
0:05:08
Мар'їнка
В городе не осталось ничего живого — только одни руины: какая ситуация в Марьинке сейчас
Карта бойових дій в Україні
Обстрел Черниговской области и воздушная разведка: карта боевых действий в Украине 28 февраля в режиме онлайн
0:04:49
Вугледар
Собирают воду из сточной трубы, пока каждая капля может стать последней: какая ситуация в Угледаре и как выживают местные
Больше видео
Тетяна Ковальова: історія переселенки, що приєдналася до Гвардії наступу
Читать дальше
Дважды бежала от войны и хочет вернуть Украину в родные края! История женщины, присоединившейся к Гвардии наступления

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь