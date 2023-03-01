Карпатские чаи и безглютеновые сладости: как наши беженцы представляют украинскую культуру за границей

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию суверенной Украины многие вынужденно искали убежище в других странах мира. Кому-то пришлось менять место жительства несколько раз — одной из причин могли стать также россияне, которым не запрещен въезд в Европу.

О таких случаях говорит и Лиза Татарина — во время полномасштабного вторжения она жила на Бали, в Польше, Турции, ОАЭ, а затем перебралась в Британию.

— В Турции местные спрашивали: “А что, в Украине до сих пор не закончилась война? Вы же понимаете, что Россия не виновата?” Это в то время, когда россияне за пределами своей страны могли крикнуть мне: “Украинская свинья”, хотя я просто шла по улице и никого не трогала, — рассказывает Лиза.

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Несмотря на это, девушка не опустила руки и воспользовалась планом Б — открытой визой в Британию. Там она воплотила в жизнь стартап, который популяризует украинскую культуру среди англичан.

Как ей это удалось и какие трудности ее постигли при запуске собственного бизнеса, — рассказываем дальше.

Мечта не имеет границ

Если бы не великая война, это веганское кафе с безглютеновой выпечкой должно было открыться в Киеве. Но мечту пришлось отложить на неопределенный срок.

Раньше Лиза уже имела опыт продажи собственных сладостей, поэтому стремилась расширять дело.

В Лондоне она видела, что большинство заведений имеют отметку vegan friendly, и это ее радовало и стимулировало. Поскольку первые недели жизни в чужой стране казались ей временными, она не искала работу и жила на собственные сбережения. Но через некоторое время поняла: стоит попробовать что-нибудь свое.

Если бы я знала, что это будет так тяжело, я бы не рискнула, — признается она сейчас.

Сложности начались на этапе получения документов. Бюрократическую систему в Британии описывает так: “Надо получить разрешение, чтобы получить разрешение”.

Девушка обращалась в центры, где оказывали помощь и объяснения беженцам из Украины, искала экспертов, но нигде не было людей, осведомленных в сфере бизнеса.

Так что делала все сама: регистрировала бизнес, подтверждала свою сертификацию кондитера, получала разрешение на приготовление пищи. Самым трудным называет открытие банковского счета на компанию. Сначала не могли идентифицировать личность Лизы, затем подтвердить бизнес. На этом пути она постоянно сталкивалась с эйджизмом.

— По меркам Европы 23 года — это время для учебы, а не открытия бизнеса.

Ей повезло с арендой: она была едва ли не единственным клиентом для мужчины, который никак не мог сдать помещение и получить за него деньги. Так девушка смогла арендовать трехкомнатное помещение с кухней и стать на шаг ближе к мечте.

Ремонт она планировала делать самостоятельно, поэтому первые две недели сама убирала, красила и обставляла будущее кафе. Потом свою помощь предложила другая беженка из Украины, также проживавшая в Лондоне. К ним присоединились и друзья девушки.

— Представьте, мне помогали совершенно незнакомые украинцы, увидевшие мою страницу в Instagram. Такая поддержка меня вдохновляла, даже несмотря на то, что до ремонта само помещение было очень в плохом состоянии: грязное и с неприятным запахом, — говорит Лиза.

Таким образом, за чуть больше чем 30 дней когда-то синие стены стали розовыми с фирменным логотипом Cream dream, а на потолке появились цветы.

Декорированием помещения занимались две дизайнера из Украины, а лого, вывески, меню, таблички и наклейки на стол разработала британская брендинговая компания.

Карпатский чай для английской церемонии

14 февраля кофейня украинской беженки открылась в Британии. Лиза вспоминает, что за день до открытия она к трем часам ночи готовила продукты для продажи.

В шесть утра у двери ее кафе выстроилась целая толпа! Девушка даже подумала, что ей не хватит пирожных на всех.

Не было рекламы. Все так успешно получилось благодаря поддержке украинцев в Лондоне. 99% клиентов в тот день разговаривали на украинском!

В настоящее время штат состоит из шести человек. Все они — украинцы, которые, как и Лиза, бежали от войны.

Самой популярной позицией в меню стали карпатские чаи, которые Лиза заказывает через Instagram у украинских поставщиков. Правда, в Украине с этим было гораздо легче: поставки могли занять всего один день, в то время как в Британии на это уходят недели.

В ближайшее время Лиза планирует активно развивать кафе. В планах — чтобы заведение стало самостоятельным и независимым от ее присутствия, что позволит ей вернуться домой.

— Это круто, что я смогла открыть в Лондоне заведение, где все говорят на украинском, слушают нашу музыку и пьют карпатский чай. Однако я хочу вернуться домой и чтобы мои дети росли в Украине, — признается она.

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