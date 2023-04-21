О муже в ТрО, творчестве во время войны и украинском языке — эксклюзивное интервью Alena Omargalieva

С первого взгляда может показаться, что они живут особенной жизнью в нереальном мире. Каждый день насыщен только радостями, а боль и горе не касается и кончиков их пальцев. Но 24 февраля дало понять, что как звезды шоу-бизнеса, так и немедийные украинцы равны перед глазами войны и сталкиваются с одинаковыми проблемами на своем пути защиты свободы.

Не стал исключением и певческий украинский дуэт и влюбленные супруги Tamerlan&Alena Omargalieva. В начале полномасштабной войны им впервые за долгое время пришлось научиться жить врозь — Алена с сыном жила в Польше, а Тамерлан присоединился к рядам терробороны, чтобы защищать Украину от оккупантов.

Alena Omargalieva в эксклюзивном интервью для Вікон рассказала, что помогает творить в условиях полномасштабной войны, как быть женой защитника и сохранять любовь в любых условиях, а также насколько изменились собственные приоритеты и ценности за последний год. Итак, начнем с музыки и любви, и плавно перейдем к теме войны, поддержки и украинского языка.

О вашей жизни много известно с музыкальной точки зрения. А откуда пошла эта любовь к пению и музыке вообще?

Я пою с самого детства. Всегда знала, что буду певицей.

Знала, чего я хочу. И хорошо, что мои родители меня поддерживали в этом. Потому что для девочки раньше петь — это что-то такое было “выйдет, не выйдет”.

Конечно, очень трудно всегда пробиваться на большую сцену. Скажем, я принимала участие во многих конкурсах и фестивалях, как и все дети начинали петь. Мне помогали в этом педагоги по вокалу.

Родилась я в городе Сумы. Затем в детстве переехала в город Черкассы. Для меня это два моих родных города.

И уже в Черкассах училась в школе, после девятого класса поступила тогда еще в училище эстрадного и циркового вокала на вокальный факультет. Сейчас это академия. Оттуда многие звезды выпускаются. Вот и моя жизнь полностью музыкальная началась там. А потом фестивали и конкурсы, победы. Потому можно сказать, я всю жизнь пою.

Какая песня вам больше всего запомнилась, которую вы исполняли еще до начала сольной карьеры?

Кстати, об этом мало кто знает, что моя такая коронная песня — это Чом ти не прийшов, як місяць зійшов.

С ней я брала свои премии. Мы делали ее в то время в современной аранжировке и я всегда с ней выступала.

Вообще пела на конкурсах много песен Тараса Петриненко. Думаю, это знают те, кто меня помнит еще с детства. Пела Зорепадом летятя дощі.

Вообще люблю этого певца, автора. Мне кажется, что сейчас, наверное, нет таких артистов. А его песни мне всегда нравились.

А какие из этих песен вы с любимым вместе пытались петь?

— С Тамерланом, когда мы уже были в дуэте, наша первая украиноязычная песня была Червона калина.

Тоже сделали ее в современной аранжировке и уже в 2011 году у нас была такая песня (в репертуаре — ред.). Мы ее в своей программе выполняли.

Кстати, как вы познакомились с Тамерланом?

— В сети, как и многие сейчас люди знакомятся. Он слышал мои песни и знал меня. Я пела с другими исполнителями, рэперами, например, в разных проектах. Потому я в принципе была в тусовке. Скажем так, в Киеве была достаточно известна, но не на всю Украину.

Потому он предложил мне петь дуэтом. Мы в студии, помню это, как сейчас, попробовали что-то напеть. Нам сказали, что у нас прикольно выходит. И уже после того родилась наша песня Хочу с тобой, которая и дала нам популярность.

У вас всегда были такие романтические песни. А как вы поняли, что вы любите Тамерлана?

— На самом деле, все думают, что мы познакомились, сразу влюбились и у нас сразу какие-то романтические отношения возникли. Но у нас у каждого была личная жизнь в начале. И мы действительно только работали над песнями.

Но когда ты много поешь с парнем, да и вообще проводите много времени вместе, пишите тексты и песни о любви, то проходит время и люди начинают влюбляться друг в друга. Так случилось и с нами.

Думаю, что, возможно, так было где-то полтора-два года. А потом он стал проявлять ко мне более, скажем, романтические флюиды.

Конечно, всегда приятно сказать, что ты кого-то любишь. Однако сообщить родному человеку, что ты идешь на войну, это довольно непросто. Как ваш супруг сообщил о своем решении пойти в территориальную оборону? И какой была ваша реакция?

— Я не могу сказать, что он со мной как-то совещался. Наш дом находится по Житомирской трассе. После начала полномасштабного вторжения здесь были ожесточенные бои.

Двое суток мы были дома, а тогда он решил нас вывести на Запад Украины. Вообще многие украинцы поехали туда, потому что в то время не знали, куда еще можно поехать. Поэтому он на Западной уже сказал мне, что возвращается назад, потому что там ребята наши.

Я, конечно, этого не ожидала. Наблюдала за ним. Смотрела, как просто он с утра очень рано встал и решил уехать. Оставил мне свой автомобиль. Он вернулся (в Киев, — ред.) с друзьями, которые тоже свои семьи вывезли.

Как-то сначала было нормально общаться, а потом уже начала исчезать связь, потому что не было света. Почти три недели здесь все было разбито.

Вообще тогда было полное неприятие ситуации и непонимание, что будет дальше, куда тебе двигаться. Все планы, какие-то мечты — кажется, они просто в одну секунду просто сломались.

И я понимаю, что у многих так произошло. И мы не исключение. Кем бы мы ни были — артисты известные или неизвестные — мы тоже люди. И мы тоже с этим столкнулись.

Где вы искали силы вернуться на работу? Насколько я знаю, вашу песню Вставай, моя Україно вы записали на диктофон.

— Скажем так, у нас была демка — это незавершенная версия песни, у которой, например, может не быть второго куплета.

Мы хотели ее подготовить ко Дню Независимости Украины. Тамик просто связался со мной и сказал, что давай доработаем эту песню.

Наш музыкант Andi Vax работал у себя на студии, когда еще оккупанты были в Киевской области. Как-то ночью работали, просто записали все на диктофон, а он почистил запись от лишних звуков. И так у нас получилась песня Вставай, моя Україно. Она была достаточно эмоциональна и мощная.

Второй куплет и слова Тамерлана — это уже он писал, когда они в подвалах сидели. Это было не так, как мы привыкли. Потому что мы всегда работали профессионально, записывали все на студиях, все должно быть идеально.

Тогда нам очень хотелось как-то поддержать, прежде всего, наших воинов, наших ребят, наши ВСУ.

Я видела, какие очереди были в военкоматы. Как идут наши мужчины, даже не военные. Они становились в очереди, чтобы записаться и защищать нашу страну. Я была просто в шоке. На самом деле, я была под большим впечатлением.

Скажу честно, что меня и Тамерлан поразил, потому что я не знала, что будет и как кто себя будет вести. Мужчины разные и бывают разные ситуации. И я очень рада, что мужчины из моей семьи, например, мой отец, пошли учиться сразу на полигонах военному делу. Каждый в своем городе, районе, чтобы быть готовым.

Понимаю, что это страшно и мужчины разные есть, характеры разные.

Но если один, второй, третий, десятый будет бояться, кто тогда нас защитит? Кто вообще будет стоять за Украину?

Такие у меня были мысли. Не могу сказать, что я была безумно рада, что он идет воевать. Но, по крайней мере, я понимаю, что я с настоящим мужчиной.

Кстати, видела у вас видео в Instagram, что вы ходили в тир практиковаться в стрельбе. Вы проходили какую-нибудь подготовку для себя?

— Я решила с Тамиком съездить и попытаться поучиться пострелять. Он охотно мне показал.

Он уже в этом профи, потому что на самом деле у профессиональных тренеров занимался, учился с полицейским Корд.

А я просто для себя решила немного поучиться, потому что нужно быть ко всему готовой. И женщины очень вдохновили. Я видела, как военные женщины показывали, как они стреляют. Какие у нас женщины снайперки крутые.

В вашей новой песне На краю добавляются голоса украинок, которые тоже ждут своих любимых с фронта. Как решили сделать такое вкрапление в свою композицию?

— Когда я выложила кусочек этой песни, начали писать комментарии женщины. Ведь у многих украинок мужчины воюют. А они скучают по ним, не знают вообще, что с ними. Это всегда переживание, это всегда эмоция, это всегда нервы.

И Тамик, когда услышал эту песню, подал идею пригласить женщин, которые не профессиональные певицы, но у которых есть в семье военный, чтобы они спели припев вместе со мной.

У девочек я попросила, чтобы они спели мне припев. Они с радостью согласились. Я очень благодарна. Это была максимальная эмоция, которую мы могли передать в песне.

Я хочу, чтобы женщины вместе с нами становились. И, возможно, это действительно их как-то поддержит.

Вы исполнили новую песню именно на железнодорожном вокзале? Расскажите об этом поподробнее.

— Раньше у меня не было такого опыта. Как-то не приходилось. Но это было благотворительное мероприятие, где собрали большую сумму средств для людей с деоккупированных территорий, у которых не было света.

Тогда на железнодорожном вокзале сделали такое мероприятие. И я впервые там пела песню На краю. Она еще нигде раньше не звучала.

Впервые было очень тяжело ее исполнять. Там было много военных, многие другие люди.

Понимаю, что первые дни после полномасштабного вторжения железнодорожный вокзал был убежищем для многих украинцев, и там было достаточно эмоционально.

Когда я написала эту песню, думала о том, как ее буду вообще петь. Думала, что когда впервые исполню, то расплачусь и люди не услышат песню до конца такой, как она должна быть. Поэтомукаждый раз себя сдерживаю, когда выступаю.

А как вообще рождались эти слова в песне? Что вас вдохновило?

— Тамерлан был на расстоянии от меня. Просто родилась мелодия, родилась песня.

Я сначала записала ее на диктофон, потом обратилась к своему гитаристу и попросила его подыграть. После этого выложили кусочек в сеть, увидели отклик от людей.

Поначалу мне не хотелось вообще ничего делать, писать. Я знаю, что многие мои коллеги так же очень переживали.

И первые мои мысли были: “Какие песни? Какие песни, если люди умирают?” Мы видели, что происходило в Ирпене. Мы все жили в Telegram-каналах.

Но потом подумала, как должна поддержать людей. Может поддержать их песней. Это то, чему я всегда училась, чем жила.

Кстати, очень рада, что сегодня много появляется украиноязычного контента, музыки, которую уже мы будем слушать.

24 февраля стало для многих переломным моментом, а социологические опросы показывают, что ценности украинцев претерпели изменения. Как вы чувствуете, как изменились ваши ценности и приоритеты?

— Многие думают, что артисты, звезды — это что-то такое недостижимое. Хотя мы всегда были простыми. У нас не было какой-нибудь звездности. Я вообще такого не помню и не хочу этого для себя.

Конечно, мы более сплотились после полномасштабного вторжения. Тамерлан вообще полностью с головой теперь в военном деле. Он помогает тем, чем может, ездит к ребятам на передовую, привозит бусы.

Если нужно, то с ребятами амуницию и то, что необходимо, всегда собираем, помогаем своими средствами. Знакомые помогают, у кого есть возможность.

У нас частный дом, но нет животных, потому что мы раньше всегда часто гастролировали. И понимаешь, что животное не оставишь так дома.

И это очень мило, как вижу сейчас, что Тамерлан купил миску и берет кошачий корм. Потому что он подкармливал собак и кошек, когда все грохотало. Конечно, для животных это было очень тяжело. Поэтому у нас теперь традиция, что у ворот всегда стоит эта миска и всегда там есть коробки с кормом. Тамерлана это точно изменило на 180°.

Кстати, а какие еще перемены ощущаете у своего мужа?

— Мне кажется, что мы даже стали как-то поближе. Я знаю, что война многих разделила. Это расстояние, это какие-то у каждого психологические моменты. У нас были разные истории в повседневной жизни, но как-то мы все же стали более сплочены. Мы стали больше уважать друг друга.

Это очень важно, когда вы находитесь долгое время в отношениях. И вот это уважение, оно должно быть.

Некоторые люди почему-то нас не ассоциировали с Украиной, хотя мы всю жизнь здесь живем. Я рожала в 2014 году ребенка в Киеве, в центре. Кстати, это было, когда Майдан был. Как-то всю жизнь здесь, строили дом.

Но есть люди, которые удивляются, что мы из Украины. Но я, наверное, не удивляюсь. Потому что Тамерлан и Омаргалиева — не совсем по-украински звучит. На самом деле у моего отца есть казахские корни, поэтому у меня такая фамилия. А Тамерлан просто взял себе этот псевдоним и так просто совпало, что мы познакомились и стали дуэтом.

Кроме того, у вас были русскоязычные песни. А вы в быту тоже общались на русском? Потому что у вас отличный украинский, что такое ощущение, что вы на нем разговаривали всю жизнь.

— На самом деле, просто люди не знают, что мы много пели украинские песни. У меня много родственников украиноязычных. Мои бабушки тоже украиноязычные. У нас никогда этот вопрос не поднимали.

Мы пели русскоязычные песни. У нас почти все наши коллеги в Украине пели по-русски и это не было никогда, скажем, проблемой. Каждый слушал и украинскую музыку, и русскую. То есть, это было нормально.

Но после 24 февраля все изменилось. Я заметила, что люди стали больше общаться по-украински. Даже те, кому было очень тяжело переходить. Они пробуют это делать. И это очень круто.

Я слежу ситуацией и вижу военных, которые всегда говорят о языковом вопросе, потому что кто-кто, а они понимают, почему нам нужен украинский язык и почему мы должны разговаривать на своем родном языке.

Я когда была в Польше, то общалась с украинцами, то они рассказывали, что поляки удивляются, почему украинцы общаются на русском языке, а не на украинском.

Кроме того, на меня повлияло это, что я услышала заявления Путина, что он здесь пришел защищать русскоязычное население в Украине. И, конечно, мы показываем: “Нет-нет-нет, нам не нужен русский ваш язык”.

Я заметила в последнее время, что мы уже с Тамерланом начали между собой общаться на украинском.

Также люди, с которыми мы общаемся, все почти перешли на украинский язык, даже кому тяжело. Сейчас, пожалуй, даже больше привыкла. Мне это нравится. Ты практикуешь свой язык. И я скажу, что, возможно, несколько месяцев назад он у меня была хуже.

Я очень переживала, чтобы суржиком что-нибудь не сказать. Люблю, чтобы все было идеально.

Но когда я приехала из Польши и услышала, что уже мой муж начал по-украински разговаривать. А я знаю, что ему было тяжело когда-то. Когда мы как-то были на заправке и он там сказал: “Мені, будь ласка, дизель”, — я так смеялась. Просто я была приятно удивлена, что он перешел на украинский язык.

Он меня тоже вдохновил. Хотя я украинским лучше владела, чем он. А теперь смотрю, что все сознательно стали переходить на украинский язык.

Считаю, что это правильно и так должно быть: французы общаются на французском, немцы на немецком, американцы на английском, а мы украинцы — на украинском.

Что бы вы могли посоветовать другим, чтобы сделать более удобным этот переход?

— Начинаем с настроек в телефоне. Я, например, тоже настройки поставила уже на украинский язык.

Начинаем на своих телевизорах переключать так же в настройках на украинский. И все как раз придет.

Если даже не выходит у человека, или тяжело, или стесняется, то все равно нужно это делать. Мы все неидеальны. Но если понемногу, то месяц, второй, третий и, думаю, это будет хорошо.

Я же говорю, что если у Тамерлана получилось и у меня, то и у вас обязательно получится.

По вашему мнению, в чем сила украинцев и украинок?

Для меня украинец — это доброта, честность, смелость. Образ украинца и украинки — это отвага, вера в лучшее, вера в победу.

С кем я бы сейчас не встречалась, мы все говорим о том, какие отважные украинцы, какие крутые люди украинцы. Как мы гордимся тем, что мы украинцы.

Нам немного открылись глаза на многих людей из РФ.

Мы понимаем, что мы совершенно разные и понимаем, почему Шевченко писал такие стихи. Просто сейчас возвращаемся к нашей истории и узнаем, почему все так циклично, почему мы всегда боремся.

Мы начинаем больше узнавать сейчас. Думаю, уже наши дети будут больше знать, помнить и не совершать тех ошибок, которые делали раньше люди.

Сейчас люди, прежде всего, защищают страну. Дай Бог скорее победы и чтобы остались живы наши ребята, наши женщины.

После победы, а я обязательно знаю, что она будет очень скоро, будет счастье, но и будут горькие слезы с мыслью о том, какой ценой.

И хочу задать простой, но очень важный вопрос: Как вы? Эмоционально, физически…

— Ну, не знаю. Возможно, мое восприятие как-то заблокировано от негатива. Стараюсь быть на позитиве, сохранять веру и надежду в победу. Пытаюсь писать и петь.

Когда вижу, что людям это нравится, меня это заряжает и мне кажется, что я могу положительно повлиять на них и всех поддержать песней.

Я держусь и у меня такой боевой дух. Настроена очень серьезно и хочу это свое ощущение передать всем украинцам, всем украинским женщинам, которые сейчас ждут победы и своих любимых, родных. Чтобы мы могли жить свободно.

Что хотелось бы сказать украинцам?

— Я понимаю, что многие потеряли своих близких и, конечно, очень трудно сейчас пожелать им чего-то. Потому что время не знаю, вылечит ли. Мы все взрослые люди, все понимаем.

Моя бабушка впала в кому и она умерла, когда папа как раз был на полигонах. Он ее хоронил, а моя мама пережила потерю на расстоянии. Мы старались их поддерживать. Поэтому мне кажется вообще, что моя миссия просто как-то поддерживать людей, как я могу.

Какие-то ошибки, которые мы совершали раньше, сейчас можно исправить. Поймите, что следует делать добрые дела и поддерживать друг друга.

Хочу пожелать всем мира, добра, веры и опускать руки и делать то, что можете. И благодарить за жизнь.

Смотри полное интервью Алены Омаргалиевой

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