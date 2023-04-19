Основа и залог крепкого брака — это чувство юмора: интервью Елены Фроляк о секретах гармоничных отношений

Руководитель программы Факты на ICTV и ведущая национального марафона уже построила успешную карьеру на телевидении и создала семью. Но каждый день она продолжает вдохновлять как своих коллег, так и зрителей.

Сегодня, 19 апреля, телеведущая Елена Фроляк отмечает свой день рождения. Кроме того, в этом году вместе с любимым супругом, коллегой и оператором Сергеем Соловьевым они будут праздновать 26 лет супружеской жизни. С ним у телезвезды двое детей — 24-летняя дочь Наталья и 18-летний сын Антон.

В свой юбилей Елена Фроляк рассказала Татьяне Черныш в специальном интервью для Вікон о секретах успешного брака, воспитании детей и о том, готовится ли она к замужеству дочери.

— Елена, как ваши дети переживают войну?

— Очень стойко. Я бы даже сказала, по-взрослому. Антоша много читает об авиации, об оружии, которое нам дают. Они обсуждают это с мужем.

Меня радует, что никто из моих детей не хотел никуда уезжать. Категорически хотят быть только в Украине, Киеве.

Как они переживают войну? Я вам скажу, мне не стыдно.

— Ваша дочь до сих пор занимается волонтерством?

— Наталья уехала из Львова, где в начале войны работала в хабе с помощью переселенцев. Сейчас все изменилось, этот хаб закрыли. Она работает на двух работах, поэтому сейчас так активно волонтерством уже не занимается.

— Наталья планирует свадьбу?

— Знаете, это поколение не спешит жениться. Наталии в мае этого года будет 25, и, как я смотрю, о замужестве она еще не думает. Хотя с парнем уже года три встречается.

Конечно, мне бы хотелось свадьбы для нее, чтобы она надела белое платье. Но она мне говорит: “Мама, вспомни, когда ты вышла замуж?”

Здесь у меня аргументы заканчиваются — я вышла в 29 лет. Поэтому она шутит, что у нее еще куча времени.

— Вы не поддерживаете современные тенденции молодежи о свободных отношениях?

— Я просто понимаю, что сейчас точно время не для свадьбы. Все разговоры о замужестве в нашей семье прекратились ровно 24 февраля. И не знаю, когда они восстановятся.

Никто сейчас не собирается делать свадьбу, какие-то ивенты, потому что не до этого. Поэтому у нас сейчас законсервированность разговора.

— У вас самой были долгие отношения до брака?

— Недолгие. Ну, поскольку мы уже встретились поздно, нам не было на это много времени (улыбается, — прим. авт.).

— Или это была любовь с первого взгляда?

— Даже не знаю (смеется, — прим. авт.). Это было так давно. Думаю, не сразу влюбилась. Присматривались друг к другу.

Знаете, мы уже были взрослыми, достаточно серьезными. Нам было интересно пообщаться, поговорить, а еще работали на одной работе.

Поэтому не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Это, наверное, было устоявшееся чувство. И у него, и у меня уже был свой опыт — и положительный, и отрицательный. Поэтому мы сильно присматривались друг к другу.

— Какие отношения у вас сейчас с мужем?

— Я вам честно скажу, не очень люблю об этом не то, чтобы рассказывать, мне даже странно думать об этом.

Мы вместе уже 26 лет, кажется, что всю жизнь вместе. У многих друзей уже внуки, а я что, буду рассказывать, как познакомилась с мужем (смеется, — прим. авт.)?

— Как вы считаете, в чем залог счастливого брака?

Основа и залог крепкого брака — это чувство юмора.

— Я до сих пор смеюсь над шутками Соловьева, а он — над моими. Друг друга троллим, а иногда он с сыном начинает меня троллить. А как они меня “подкалывали”, когда были атаки российских ракет. Говорят, мама, успокойся, уже сбили ракету. А мне страшно.

— Не обижали такие шутки?

— Не обижаюсь, что они в шутку так относятся, потому что это меня даже спасало. Иногда думаю, не дай Бог сейчас быть самой — не знаю, как я бы переживала это.

Они мои спасители, мои герои и куда мне без них. Поэтому смеемся, ждем победы и верим в ВСУ.

— Ваш сын живет вместе с вами?

— Конечно, он с нами. Сейчас он уже студент, учится в Киеве. Вот 18 лет было 23 марта.

— Также знакомил вас со своей девушкой?

— Нет, он у меня очень закрытый в плане отношений. Мне ничего не рассказывает. Только говорит: “Мама, у меня все хорошо”.

Наверное есть кто-то, но он как настоящий парень не очень хочет что-то рассказывать, а я не очень лезу в душу. Думаю, придет время и все расскажет сам.

— Для вас как человека, привыкшего все держать под контролем и в работе, и в семье, не хочется что-то расспрашивать?

Понимаю, что это личное, а я уважаю чужие границы.

Иногда может что-то сам рассказать, но все, что касается романтики, он очень закрытый. Все дети разные — кто-то делится всем с родителями, кто-то наоборот — не чувствует потребности делиться.

Может быть, нет ничего серьезного, о чем говорить. Но мы, бывает, шутим по этому поводу. Говорю ему: “Пока Наташка замуж не собирается, вся надежда на тебя (смеется, — прим. авт.)”.

Многих звездных родителей война разлучила с их детьми. Ведущему ICTV и новостям в Єдиному марафоні Вадиму Карпьяку тоже выпала роль папы на расстоянии.

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