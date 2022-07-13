Освоение Марса, ночные эфиры и мастер-класс на кухне: Вадим Карпьяк о том, как проводит время со старшим сыном

Война стала испытанием не только для нашего народа в целом, но и для каждой украинской семьи. Дети не видят своих родителей, а родители корят себя за это. Таких историй сейчас множество, но громче всего говорят истории медийных лиц и звезд.

Многих звездных родителей война разлучила с их детьми. Ведущему ICTV и новостей в Едином телемарафоне Вадиму Карпьяку тоже досталась роль папы на расстоянии. Марафонец Єдиних новин работает на информационной передовой с первых дней полномасштабного вторжения, а его семья (жена и двое младших детей) находятся в Великобритании.

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Однако старший сын Марк сейчас находится в Киеве, поэтому они с папой могут проводить вместе больше времени. Его отец признается: старший сын просто купается в родительском внимании, потому что сам Вадим уделяет его одному сыну как за всех троих детей.

Он со мной даже иногда на работе ночует — для него это очень интересный опыт.

А ещё у отца с сыном уже даже появились интересные истории про совместную работу на телеканале.

— Вот недавно Марк хотел посмотреть, как создается эфир, и в процессе этого для себя открыл много телевизионных нюансов изнутри, увидел, как это все делается, а затем довольный лег спать на раскладушке в моем офисе на канале. Это было “ваау!” — рассказывает ведущий Свободы слова.

Вадим шутит, что сын пока не планирует занять папино место телеведущего, но интересуется политикой и следит за новостями. Марк сейчас больше увлечен космической тематикой.

Освоение Марса и кулинарные шедевры

— Каждый раз, когда мы видимся, играем в Тераформирование Марса, — рассказывает ведущий. — Это длинная стратегическая настольная игра о превращении планеты в цветущий рай путем реализации масштабных проектов для обеспечения подходящей для жизни атмосферы, температуры и водной среды.

К тому же, сын заинтересовался кухней, и я его учу, как обращаться с мясом.

— Кстати, я ему на школьный выпускной подарил раскладной нож, и он теперь активно овладевает им. А готовка — самая удобная для этого форма, так что он теперь гордо учится кулинарить, — делится Вадим Карпьяк.

Каждый из украинских родителей делает свой вклад для скорейшей победы Украины над российским империализмом, который никак не придерживается собственных границ. В этом убеждена и военный психолог Виктория Кравченко, которую дома ждут муж и маленький сын.

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