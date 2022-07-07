Рассказы

Я делаю свой вклад в победу, чтобы каждый ребенок как можно быстрее обнял своих родителей: история военного психолога Виктории Кравченко

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 07 июля 2022, 13:00
Виктория Кравченко, военный психолог
Фото: Instagram

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