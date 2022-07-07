Я делаю свой вклад в победу, чтобы каждый ребенок как можно быстрее обнял своих родителей: история военного психолога Виктории Кравченко

Стереотипно считать, что в ряды наших ВСУ входят только мужчины, потому что война — это дело не женское. Сейчас украинское войско насчитывает около 57 тысяч женщин-служащих, среди них 3,5 тысячи — старшие офицеры.

Украинские границы защищает и майор с 14-летним стажем, военный психолог Виктория Кравченко. 30-летняя девушка рассказывает, как началась её история войны и как изменилась жизнь после 24 февраля.

Почему военное дело?

Виктория вступила в ряды Вооруженных сил Украины ещё в 2008 году. Тогда, будучи 16-летней девушкой, она уже понимала всю важность своей профессии.

Сейчас также смотрят

Я осознавала все потенциальные риски выбранной профессии.

— Когда война началась в 2014 году, я уже поняла свое призвание. Я — военный психолог. И мое дело — помогать всем, кто в этом нуждается, применяя все свои умения и знания.

А уже в начале полномасштабной войны в 2022 году Виктория была впервые погружена в панику собственных ощущений. Делится: не понимала, что происходит, и все надеялась, что это просто ужасный сон. Женщина постоянно думала об отце, который был в Харькове, о сыне, который, к счастью, был не здесь.

А потом за ней заехал товарищ, и в воинской части все стало немного понятнее: им отдавали указания и приказы, и это немного настраивало на работу.

Как проходит день военнослужащей Виктории

Виктория говорит, что каждый её день совершенно не похож на предыдущий.

Передо мной стоят разные задачи, и я стараюсь все успевать по максимуму.

Поэтому девушка учится и признается, что даже пишет диссертацию, потому что в прошлом году поступила в адъюнктуру.

— Хотя, конечно, кому сейчас есть дело до той диссертации, — смеется она.

В обязанности военного психолога входит выезд на передовые позиции или в центры подготовки бойцов ВСУ, где она проводит психоэдукационные экспресс-занятия, то есть учит правильно оказывать первую психологическую помощь при ужасных обстоятельствах, поддерживать собственное психологическое состояние и обучает самостоятельно регулировать переживания бойцов.

Между тем Виктория ещё занимается волонтерством: не только для военных нужд, но и для гражданских. Говорит: работа волонтера идет легко благодаря небезразличным украинцам, которые всегда рады помочь.

Но вдохновляется наша героиня… верховой ездой. А каждую свободную минуту пытается выделить для своей семьи, хотя и удается это гораздо реже, чем ей этого хотелось.

Главное испытание — не в армии

Виктория Кравченко — мама прекрасного сына по имени Марк. Но за месяцы войны видела его всего несколько раз. Впервые — после трех месяцев полномасштабной войны. И это, признается она, её самое тяжелое и главное испытание.

— Я не вижу, как растет и как взрослеет Марк. И потому чувствую себя виноватой. Но каждый раз напоминаю себе, зачем я в Вооруженных силах Украины.

Я делаю свой вклад для победы. Для того чтобы каждый ребенок как можно быстрее мог обнимать своих родителей.

И такие слова Виктории действительно вдохновляют. Их важно помнить каждый раз, когда задаешься вопросом: полезен ли я сейчас для своей страны?

Война глазами женщины

Военный психолог каждый день на войне сталкивалась с чем-то удивительным. Особенно её поразил народ Украины: непобедимый, сильный и свободный.

За свободу и жизнь такого народа я точно готова отдать свою жизнь, если потребуется.

Поражают защитники, которые на передовой действительно думают о стране, которую защищают. Бойцы, которые со всей отдачей и жертвенностью идут в бой. Люди, которые голыми руками шли на танки. Которые не боялись и выходили к оккупантам без оружия.

— Каждый из них — герой уже только потому, что решил не отсиживаться в безопасном месте, а делать все, что в его силах.

Её саму это поддерживает. И, конечно же, семья, которая всегда ждет женщину дома. Но больше всего — понимание того, что она находится на своем месте.

— Я вспоминаю тех защитников, которые при нашей первой встрече даже в глаза мне не смотрели. А теперь они улыбаются и благодарят меня. Это и есть моя мотивация.

А что будет потом?

А потом будет лучше, уверена Виктория Кравченко. И у Украины, и у её народа, и у самой Вики.

Считаю, что теперь самая могущественная страна с величайшим народом — это наша Украина. И весь мир это тоже видит.

Свою жизнь девушка теперь никогда не будет откладывать “на потом”. В планах — путешествия по всему миру вместе со своей семьей.

— Буду ценить каждое утро и каждое закат. И уделять еще больше времени своим близким и родным.

Тем не менее она признает: теперь никогда не сможет забыть то, что переживает сейчас наша страна. Будет постоянно улучшать военную подготовку и призывает к такому и каждого сознательного украинца.

А ещё она умоляет не забывать о войне. Не привыкать к ней, а каждый день прилагать усилия для победы над россиянами.

И будем поддерживать друг друга! Это сейчас очень важно.

История Виктории в военном деле — не единственная. Ранее мы рассказывали об украинской балерине, которая сменила пуанты на автомат и вместе со всеми защищала Киевскую область от россиян.

Подписывайся на наш Telegram — там собраны самые интересные истории.

Источник: Elle.ua