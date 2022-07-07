Розповіді

Роблю свій вклад для перемоги, щоб кожна дитина обійняла своїх батьків: історія військової психологині Вікторії Кравченко

Вікторія Мельник, практикантка сайту 07 Липня 2022, 13:00
Вікторія Кравченко, військова психологиня
Фото: Instagram

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