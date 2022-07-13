Освоєння Марса, нічні ефіри й майстер-клас на кухні: Вадим Карп’як про те, як проводить час зі старшим сином

Війна стала випробуванням не лише для нашого народу в цілому, але й для кожної української родини. Діти не бачать своїх батьків, а батьки картають себе за це. Таких історій зараз безліч, але найгучніше говорять історії медійних осіб та зірок.

Чимало зіркових батьків війна розлучила з їхніми дітьми. Ведучому ICTV та новин в Єдиному марафоні Вадиму Карп’яку теж випала роль тата на відстані. Марафонець Єдиних новин працює на інформаційній передовій з перших днів повномасштабного вторгнення, а його сім’я (дружина та двоє молодших дітей) зараз перебувають у Великій Британії.

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Проте старший син Марко нині в Києві, тому вони з татом мають змогу проводити разом більше часу. Його батько зізнається: старший син просто купається в батьківській увазі, бо сам Вадим приділяє її на одного сина як за усіх трьох дітей.

Він зі мною навіть інколи на роботі ночує — для нього це дуже цікавий досвід.

А ще у батька з сином уже навіть з’явилися цікаві історії зі спільної роботи на телеканалі.

— От нещодавно Марко хотів подивитися, як створюється ефір, і в процесі цього для себе відкрив багато телевізійних нюансів зсередини, побачив, як це все робиться, а потім задоволений ліг спати на розкладачці у моєму офісі на каналі. Це було “ваау!” — розповідає ведучий Свободи слова.

Вадим жартує, що син поки не планує зайняти татове місце телеведучого, але цікавиться політикою і слідкує за новинами. Марко зараз більше захоплений космічною тематикою.

Освоєння Марса та кулінарні шедеври

— Щоразу, коли ми бачимося, граємо у Тераформування Марса, — розповідає ведучий. — Це довга стратегічна настільна гра про перетворення планети на квітучий рай шляхом реалізації масштабних проектів для забезпечення придатної для життя атмосфери, температури та водного середовища.

До цього ж син зацікавився куховарством, і я його вчу, як поводитися з м’ясом.

— До речі, я йому на випускний зі школи подарував розкладного ножа, і він тепер активно опановує його. А куховарство — найзручніша форма опанування, то він тепер гордо вчиться готувати, — ділиться Вадим Карп’як.

Кожен з українських батьків робить власний вклад для якнайшвидшої перемоги України над російським імперіалізмом, що ніяк не тримається власних кордонів. У цьому переконана і військова психологиня Вікторія Кравченко, на яку вдома чекають маленький син та чоловік.

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