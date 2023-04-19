Інтерв'ю
Ексклюзив

Основа і запорука міцного шлюбу — це почуття гумору: інтерв’ю Олени Фроляк про секрети гармонійних стосунків

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 20:00
Олена Фроляк

Ексклюзиви
Булінг
Жорстокість — родом із дитинства. Чому виникає дитяча агресія і що робити, якщо твоя дитина булить інших
Основа і запорука міцного шлюбу — це почуття гумору: інтерв’ю Олени Фроляк про секрети гармонійних стосунків
Де б я не була, в Україні я вдома! Історія військової Хуліганки про рішення піти воювати та сильних українок
жіноча форма
На війні є місце для комфорту. Як з порожньої кімнати постав цех для виробництва жіночого однострою Veteranka
Ін'єкції
Знайшли відповіді на твої запитання. Ін’єкційна косметологія — що це, кому можна робити та де межа: розповідає косметологиня
Дивитись більше

Більше новин
Зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії
Спеціалісти Gazeta.Lviv коментують зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії та дають прогнози на майбутнє
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Мосьпанове
Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз
Дивитись більше

Матеріали по темі

Мосьпанове
Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз
Клоуни в лікарні
Бюро усмішок і підтримки: як в Охматдиті лікують емоційний стан дітей
Олексій Афанасьєв
Пішов у ТрО з двома кумами, а тепер вони його ангели-охоронці… Історія добровольця, який врятував понад сто життів
Як живуть люди у Слов'янську
Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами

Відео
0:04:05
Мосьпанове

Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз
0:15:16
Олексій Афанасьєв
Пішов у ТрО з двома кумами, а тепер вони його ангели-охоронці… Історія добровольця, який врятував понад сто життів
0:08:21
Як живуть люди у Слов'янську
Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами
0:05:45
Табір для військовополонених росіян
Такого навіть уявити не могли! Фотографи Ліберови показали, як утримують російських військовополонених
0:04:52
ПЦУ
Досі залежать від Росії? Яка ситуація з церквами на Харківщині
0:05:54
Тарифи на електроенергію
Борги можуть збільшитися? Чи зростуть тарифи на електроенергію в Україні
Карта бойових дій в Україні
Часом від ворога відділяє лише кілька метрів: карта бойових дій в Україні 19 квітня в режимі онлайн
0:12:04
контрнаступ
Неправильна термінологія та безкорисні поради: Грабський про любителів говорити про контрнаступ
0:06:19
Остеоінтеграція: новий вид протезування вже в Україні
Стати на свої ноги без милиць, крісел колісних та ходунків! В Україні вперше провели новий вид протезування — остеоінтеграцію
0:04:19
Як британські гармати L-119 нищать росіян — репортаж
Британські гармати L-119 нищать росіян на “м’ясних штурмах” — блискуча робота оборонців Бахмутського напрямку
Більше відео
Клоуни в лікарні
Читати далі
Бюро усмішок і підтримки: як в Охматдиті лікують емоційний стан дітей
Ікона
Читати далі
Ікона з 33 тисяч сірників: як митець з Волині створив незвичне полотно

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь