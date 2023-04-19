Основа і запорука міцного шлюбу — це почуття гумору: інтерв’ю Олени Фроляк про секрети гармонійних стосунків

Керівниця програми Факти на ICTV та ведуча національного марафону вже побудувала карʼєру на телебаченні й створила сімʼю. Та кожного дня вона продовжує надихати як своїх колег, так і глядачів.

Сьогодні, 19 квітня, телеведуча Олена Фроляк святкує свій день народження. Крім того, цьогоріч разом з коханим чоловіком, колегою та оператором Сергієм Соловйовим вони святкуватимуть 26 років подружнього життя. З ним телезірка має двох дітей — 24-річну доньку Наталю та 18-річного сина Антона.

У свій ювілей Олена Фроляк розповіла Тетяні Черниш у спеціальному інтерв’ю для Вікон про секрети успішного шлюбу, виховання дітей і чи готується вона до заміжжя доньки.

— Олено, як ваші діти переживають війну?

— Дуже стійко. Я б навіть сказала, по-дорослому. Антоша багато читає про авіацію, про зброю, яку нам дають. Вони це обговорюють з чоловіком. Мене тішить, що ніхто з моїх дітей не хотів нікуди їхати. Категорично хочуть бути тільки в Україні, в Києві.

Як вони переживають війну? Я вам скажу, мені не соромно.

— Ваша донька досі займається волонтерством?

— Наталя поїхала зі Львова, де на початку війни працювала у хабі з допомоги переселенцям. Зараз усе змінилося, той хаб закрили. Вона працює на двох роботах, тому так активно волонтерством уже не займається.

— Наталя планує весілля?

— Знаєте, це покоління не поспішає одружуватися. Наталі в травні цього року буде 25, і, як я дивлюся, про заміжжя ще не думає. Хоча з хлопцем вже роки три зустрічається.

Звичайно, мені б хотілося весілля для неї, щоб вона одягла білу сукню. Але вона мені каже: “Мамо, згадай, коли ти вийшла заміж?”

Тут в мене аргументи закінчуються — я вийшла у 29 років. Тому вона жартує, що в неї ще купа часу.

— Ви не підтримуєте сучасні тенденції молоді про вільні зустрічання?

— Я просто розумію, що зараз точно час не для весілля. Усі розмови про заміжжя у нашій сімʼї припинилися рівно 24 лютого. І не знаю, коли вони відновляться.

Ніхто зараз не збирається робити весілля, якісь івенти, бо не до того. Тому в нас зараз законсервованість розмови.

— У вас самої були довгі зустрічання до шлюбу?

— Недовгі. Ну, оскільки ми вже зустрілися пізно, нам не було на це багато часу (усміхається, — прим. авт.).

— Чи, може, це було кохання з першого погляду?

— Навіть не знаю (сміється, — прим. авт.). Це було так давно. Думаю, не одразу закохалась. Придивлялися одне до одного.

Знаєте, ми вже були дорослі, достатньо серйозні. Нам було цікаво поспілкуватися, поговорити, а ще й працювали на одній роботі.

Тому не можу сказати, що це було кохання з першого погляду. Це, напевно, було вистояне почуття. І в нього, і в мене був уже свій досвід — і позитивний, і негативний. Тому ми сильно придивлялися одне до одного.

— Які стосунки у вас зараз з чоловіком?

— Я вам чесно скажу, не дуже люблю про це не те, щоб розповідати, мені навіть дивно думати про це.

Ми разом уже 26 років, здається, що все життя разом. У багатьох друзів уже внуки, а я що, розказуватиму, як познайомилась з чоловіком (сміється, — прим. авт.)?

— Як вважаєте, у чому запорука щасливого шлюбу?

Основа і запорука міцного шлюбу — це почуття гумору.

— Я досі сміюся з жартів Соловйова, а він — з моїх. Одне одного тролимо, а інколи він з сином починає мене тролити. А як вони мене “підколювали”, коли були атаки російських ракет. Кажуть, мамо, заспокойся, вже збили ту ракету. А мені страшно.

— Не ображали такі жарти?

— Не ображаюся, що вони жартома так ставляться, бо це мене навіть рятувало. Інколи думаю, не дай Боже зараз бути самій — не знаю, як я б переживала це.

Вони мої рятівники, мої герої й куди мені без них. Тому сміємось, чекаємо на перемогу і віримо в ЗСУ.

— Ваш син живе разом з вами?

— Звісно, він з нами. Зараз він уже студент, навчається в Києві. От 18 років було 23 березня.

— Також знайомив вас зі своєю дівчиною?

— Ні, він у мене дуже закритий у плані стосунків. Мені нічого не розповідає. Тільки каже: “Мамо, у мене все добре”.

Напевно, є хтось, але він як справжній хлопець не дуже хоче щось розповідати, а я не дуже лізу в душу. Думаю, настане час, і все розкаже сам.

— Для вас як людини, яка звикла все тримати під контролем і на роботі, і в сім’ї, не хочеться щось розпитувати?

Розумію, що це особисте, а я поважаю чужі кордони.

Інколи може щось сам розказати, але все, що стосується романтики, то він дуже закритий. Усі діти різні — хтось ділиться усім з батьками, хтось навпаки — не відчуває потреби ділитися.

Може, немає нічого серйозного, про що говорити. Але ми, буває, жартуємо з цього приводу. Кажу йому: “Поки Наташка заміж не збирається, вся надія на тебе (сміється, — прим. авт.)”.

Чимало зіркових батьків війна розлучила з їхніми дітьми. Ведучому ICTV та новин в Єдиному марафоні Вадиму Карп’яку теж випала роль тата на відстані.

Читай інтерв’ю Вадима Карп’яка про поєднання роботи та сім’ї, а також спілкування з дітьми.

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