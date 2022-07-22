“Мамо, я не відчуваю, що допомагаю комусь…” Телеведуча Олена Фроляк розповіла, чим займається її донька під час війни

З початком повномасштабного вторгнення працівники ЗМІ продемонстрували, що готові вести інформаційну боротьбу цілодобово, під звуки повітряної тривоги, вибухи, в укриттях, за кордоном та навіть на фронті.

Серед них шеф-редакторка та ведуча програми Факти на ICTV, а нині — марафону Єдині новини Олена Фроляк. Ведуча навіть не замислювалася про те, щоб покинути Україну. Вона обрала залишитися вдома з родиною й розповідати правду про війну в Україні.

Поки Олена веде боротьбу на інформаційному фронті, її 24-річна донька Наталя допомагає переселенцям. Ведуча каже, що донька мала змогу виїхати за кордон, адже рік навчалася в Ірландії.

— Коли почалась війна, їй подзвонили з університету і сказали: “Наталю, приїжджай. Ми тобі знайдемо і роботу, і житло. Допоможемо всім, чим можемо”, — розповідає Фроляк. Проте дівчина залишилася в Україні й поїхала до Львова працювати у волонтерському штабі.

Ми були в Косові перший час, і Наталя сказала мені: “Мамо, ти працюєш, готуєш матеріали для марафону, а я не відчуваю, що допомагаю комусь…”

— Хоча вона дистанційно працювала. Тому донька поїхала до Львова і швидко знайшла для себе волонтерський напрям. Зокрема, її хаб займався логістичними питаннями: вів перемовини, шукав сім’ї, знаходив помешкання і відправляв жінок з дітьми за кордон, — розповідає Олена.

Згодом Наталя повернулася до Києва, адже потік людей скоротився. Але вона досі допомагає жінкам, які цього потребують, телефоном.

Вона працювала там дуже самовіддано. Я чула, як вона розмовляла з жінками, як усе методично розповідала. Наталя — молодець. Я нею пишаюся, — зазначила ведуча.

Також Фроляк сказала, що її надихає українська молодь, особливо готовність абсолютно щиро допомогти. А ще ведуча радіє тому, що її донька залишилася в Україні.

Ведучі телемарафону Єдині новини можуть бути на роботі кілька днів, а вдома на них чекає родина. Важливо приділяти достатню увагу дітям, навіть у складний час. Ведучий програми Свобода слова на ICTV та Єдині новини Вадим Карп’як розповів про стосунки зі старшим сином під час війни.

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