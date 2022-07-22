Шоу-биз

“Мама, я не чувствую, что помогаю кому-то…” Телеведущая Елена Фроляк рассказала, чем занимается ее дочь во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июля 2022, 13:00
Олена Фроляк розповіла, чим займається її донька під час війни

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