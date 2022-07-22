“Мама, я не чувствую, что помогаю кому-то…” Телеведущая Елена Фроляк рассказала, чем занимается ее дочь во время войны

С началом полномасштабного вторжения работники СМИ продемонстрировали, что готовы вести информационную борьбу круглосуточно, под звуки воздушной тревоги, взрывы, в укрытиях, за границей и даже на фронте.

Среди них шеф-редактор и ведущая программы Факты на ICTV, а сейчас — марафона Єдині новини Елена Фроляк. Ведущая даже не задумывалась о том, чтобы покинуть Украину. Она выбрала остаться дома с семьей и рассказывать правду о войне в Украине.

Пока Елена ведет борьбу на информационном фронте, ее 24-летняя дочь Наталья помогает переселенцам. Ведущая говорит, что у дочери была возможность выехать за границу, ведь она год училась в Ирландии.

— Когда началась война, ей позвонили из университета и сказали: “Наталья, приезжай. Мы найдем тебе и работу, и жилье. Поможем всем, чем можем”, — рассказывает Фроляк. Однако девушка осталась в Украине и уехала во Львов работать в волонтерском штабе.

Мы были в Косово первое время, и Наталья сказала мне: “Мама, ты работаешь, готовишь материалы для марафона, а я не чувствую, что помогаю кому-то…”

— Хотя она дистанционно работала. Поэтому дочь уехала во Львов и быстро нашла для себя волонтерское направление. Ее хаб занимался логистическими вопросами: вел переговоры, искал семьи, находил квартиры и отправлял женщин с детьми за границу, — рассказывает Елена.

Впоследствии Наталья вернулась в Киев, ведь поток людей сократился. Но она до сих пор помогает женщинам, нуждающимся в этом, по телефону.

Она работала там очень самоотверженно. Я слышала, как она разговаривала с женщинами, как все это методично рассказывала. Наталья — молодец. Я ею горжусь, — отметила ведущая.

Также Фроляк сказала, что ее вдохновляет украинская молодежь, особенно готовность абсолютно искренне помочь. А еще ведущая радуется тому, что ее дочь осталась в Украине.

Ведущие телемарафона Єдині новини могут находиться на работе несколько дней, а дома их ждет семья. Важно уделять достаточное внимание детям, даже в сложное время. Ведущий программы Свобода слова на ICTV и Єдині новини Вадим Карпяк рассказал об отношениях со старшим сыном во время войны.

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