Петь и помогать: какие украинские исполнители устраивают благотворительные концерты в поддержку ВСУ

Во время войны украинская эстрада не может остановить свою деятельность: звезды пишут новые композиции для поддержания боевого духа граждан, благотворительных сборов и отдыха от постоянной совместной работы на благо страны.
Если ты желаешь отдохнуть, но и принести пользу армии и украинцам — можешь посетить благотворительные концерты в ноябре и декабре! А чтобы долго не искать своего любимого исполнителя в списке тех, кто дает благотворительные сольники, мы собрали их всех в одном материале.
Кто и когда дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ и Украины, читай в материале.
Благотворительный концерт-аукцион Дети без войны имеет целью собрать 1 000 000 грн на медицинское оборудование для крупнейшей детской больницы Украины Охматдет. Концерт состоится 18 ноября 2022 в 18:00 в Osocor Residence.
К инициативе присоединились такие известные исполнители, как Mózgi, Парадиз, артисты Солоха, ROXOLANA, BRYANGIN, DEMCHUK, Lida Lee, Сергей Костецкий, Никита Киселев и Катя Красникова.
Все собранные средства с концерта, аукциона и донаты будут переданы больнице Охматдет для приобретения двух операционных столов.
Все собранные средства с концерта, аукциона и донаты будут переданы больнице Охматдет для приобретения двух операционных столов.
Цена на билет — от 400 до 700 грн.
17 декабря 2022 в 18:00 в Stereo Plaza состоится большой сольный концерт Артема Пивоварова. Самобытный артист поражает творческой активностью и безграничной музыкальной фантазией. Его работы — одновременно вызов и тренд.
Билеты уже в продаже, их цена коррелируется от 1499 до 1799 грн. Известно, что часть собранной суммы пойдет в поддержку армии ВСУ.
Билеты уже в продаже, их цена коррелируется от 1499 до 1799 грн. Известно, что часть собранной суммы пойдет в поддержку армии ВСУ.
Также в сольную программу войдут новые украинские песни автора.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Это тот самый исполнитель, песня которого Гарно так возглавила украинские чарты в прошлом месяце. Сегодня у CHEEV есть дебютный украиноязычный альбом Drama. Его творчество — это настоящий самобытный талант, органично влившийся в актуальную музыку Украины.
Концерт благотворительный, все собранные средства будут переданы на нужды нашей смелой и сильной страны, — отмечают организаторы.
Концерт благотворительный, все собранные средства будут переданы на нужды нашей смелой и сильной страны, — отмечают организаторы.
Концерт состоится 19 ноября 2022 в 19:00 в Osocor Residence. Билеты можно приобрести по 400 и 500 грн.
Молодой исполнитель очаровывает своим голосом. Его песни — проницательные. Это именно он пел украинские Біля тополі, Мальви, Вона була така и другие.
Дебютный концерт певца состоится 25 ноября 2022 в 19:00 в Osocor Residence. Билеты стоят 500 грн.
Все собранные средства от концерта будут переданы в поддержку ВСУ.
Все собранные средства от концерта будут переданы в поддержку ВСУ.
Еще летом артист объявлял о предстоящем благотворительном туре. Долгожданный благотворительный концерт Макса Барских в Киеве состоится 2 декабря 2022 в 19:00. Новые песни и известные хиты артиста в этот вечер прозвучат со сцены нового ресторана Boho Yosai возле метро Арсенальная.
Часть собранных средств отправляется на нужды ВСУ, — отмечается организаторами мероприятия.
Часть собранных средств отправляется на нужды ВСУ, — отмечается организаторами мероприятия.
Билеты можно приобрести, их цена стартует от 5500 грн до 11 500 грн.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
thekomakoma — киевский исполнитель родом из Тернопольской области. В своем творчестве объединяет электронную музыку с национальным звучанием своего региона. Недавно он выпустил свой третий альбом, отличающийся по содержанию и звучанию, а треки Сонечко и Зірочки уже стали хитами-миллионниками TikTok.
Деньги, заработанные на концерте, передадут на благотворительность, но куда именно, организаторы не уточняют. Цена билета в диапазоне от 500 до 1200 грн.
Деньги, заработанные на концерте, передадут на благотворительность, но куда именно, организаторы не уточняют. Цена билета в диапазоне от 500 до 1200 грн.
В Киеве исполнитель будет выступать 24 декабря 2022 в 18:00, в Bel etage. Также туром он посетит Львов, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Винницу, Одессу, Чернигов, Днепр и Хмельницкий.
27 ноября 2022 года в 17:00 в SkyBar состоится благотворительное выступление DEMCHUK. Организаторы уверяют: каждый должен услышать новую звезду украинского шоу-биза!
Сам Василий Демчук отмечает, что каждый билет — это донат на ВСУ. Стоит билет 300 грн.
Сам Василий Демчук отмечает, что каждый билет — это донат на ВСУ. Стоит билет 300 грн.
Как уже отмечалось, певец thekomakoma приедет и в другие города Украины.
В ноябре СКАЙ исполняется 21 год. За это время команда создала множество искренних, чувственных, красивых работ.
Часть средств от концертов группа перечислит в поддержку ВСУ.
Часть средств от концертов группа перечислит в поддержку ВСУ.
А ранее мы рассказывали об украинском шоу-бизе и его закулисье: сколько зарабатывают отечественные артисты, что слушают украинцы и о топах музыкальных чартов во время войны.
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