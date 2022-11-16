Шоу-биз

Петь и помогать: какие украинские исполнители устраивают благотворительные концерты в поддержку ВСУ

Виктория Мельник, редактор сайта 16 ноября 2022, 12:00
БЛаготворительные концерты
Фото: Instagram

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