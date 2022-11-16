Петь и помогать: какие украинские исполнители устраивают благотворительные концерты в поддержку ВСУ

Во время войны украинская эстрада не может остановить свою деятельность: звезды пишут новые композиции для поддержания боевого духа граждан, благотворительных сборов и отдыха от постоянной совместной работы на благо страны.

Если ты желаешь отдохнуть, но и принести пользу армии и украинцам — можешь посетить благотворительные концерты в ноябре и декабре! А чтобы долго не искать своего любимого исполнителя в списке тех, кто дает благотворительные сольники, мы собрали их всех в одном материале.

Кто и когда дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ и Украины, читай в материале.

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Дети без войны

Благотворительный концерт-аукцион Дети без войны имеет целью собрать 1 000 000 грн на медицинское оборудование для крупнейшей детской больницы Украины Охматдет. Концерт состоится 18 ноября 2022 в 18:00 в Osocor Residence.

К инициативе присоединились такие известные исполнители, как Mózgi, Парадиз, артисты Солоха, ROXOLANA, BRYANGIN, DEMCHUK, Lida Lee, Сергей Костецкий, Никита Киселев и Катя Красникова.

Все собранные средства с концерта, аукциона и донаты будут переданы больнице Охматдет для приобретения двух операционных столов.

Цена на билет — от 400 до 700 грн.

Артем Пивоваров

17 декабря 2022 в 18:00 в Stereo Plaza состоится большой сольный концерт Артема Пивоварова. Самобытный артист поражает творческой активностью и безграничной музыкальной фантазией. Его работы — одновременно вызов и тренд.

Билеты уже в продаже, их цена коррелируется от 1499 до 1799 грн. Известно, что часть собранной суммы пойдет в поддержку армии ВСУ.

Также в сольную программу войдут новые украинские песни автора.

CHEEV

Это тот самый исполнитель, песня которого Гарно так возглавила украинские чарты в прошлом месяце. Сегодня у CHEEV есть дебютный украиноязычный альбом Drama. Его творчество — это настоящий самобытный талант, органично влившийся в актуальную музыку Украины.

Концерт благотворительный, все собранные средства будут переданы на нужды нашей смелой и сильной страны, — отмечают организаторы.

Концерт состоится 19 ноября 2022 в 19:00 в Osocor Residence. Билеты можно приобрести по 400 и 500 грн.

SHUMEI

Молодой исполнитель очаровывает своим голосом. Его песни — проницательные. Это именно он пел украинские Біля тополі, Мальви, Вона була така и другие.

Дебютный концерт певца состоится 25 ноября 2022 в 19:00 в Osocor Residence. Билеты стоят 500 грн.

Все собранные средства от концерта будут переданы в поддержку ВСУ.

Макс Барских

Еще летом артист объявлял о предстоящем благотворительном туре. Долгожданный благотворительный концерт Макса Барских в Киеве состоится 2 декабря 2022 в 19:00. Новые песни и известные хиты артиста в этот вечер прозвучат со сцены нового ресторана Boho Yosai возле метро Арсенальная.

Часть собранных средств отправляется на нужды ВСУ, — отмечается организаторами мероприятия.

Билеты можно приобрести, их цена стартует от 5500 грн до 11 500 грн.

thekomakoma

thekomakoma — киевский исполнитель родом из Тернопольской области. В своем творчестве объединяет электронную музыку с национальным звучанием своего региона. Недавно он выпустил свой третий альбом, отличающийся по содержанию и звучанию, а треки Сонечко и Зірочки уже стали хитами-миллионниками TikTok.

Деньги, заработанные на концерте, передадут на благотворительность, но куда именно, организаторы не уточняют. Цена билета в диапазоне от 500 до 1200 грн.

В Киеве исполнитель будет выступать 24 декабря 2022 в 18:00, в Bel etage. Также туром он посетит Львов, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Винницу, Одессу, Чернигов, Днепр и Хмельницкий.

DEMCHUK

27 ноября 2022 года в 17:00 в SkyBar состоится благотворительное выступление DEMCHUK. Организаторы уверяют: каждый должен услышать новую звезду украинского шоу-биза!

Сам Василий Демчук отмечает, что каждый билет — это донат на ВСУ. Стоит билет 300 грн.

Другие города Украины: благотворительные концерты

Как уже отмечалось, певец thekomakoma приедет и в другие города Украины.

Днепр : 1 декабря 2022 в 18:00 в Poplavok Music Hall, билет стоит от 400 до 600 грн.

: 1 декабря 2022 в 18:00 в Poplavok Music Hall, билет стоит от 400 до 600 грн. Чернигов : 3 декабря 2022 в 18:00 в 113 party bar, билет стоит 400 грн.

: 3 декабря 2022 в 18:00 в 113 party bar, билет стоит 400 грн. Одесса : 7 декабря 2022 в 18:00 в More Music Club, вход — 400 грн.

: 7 декабря 2022 в 18:00 в More Music Club, вход — 400 грн. Винница : 9 декабря 2022 в 18:00 в Mont Blanc, билеты стоят 400 грн.

: 9 декабря 2022 в 18:00 в Mont Blanc, билеты стоят 400 грн. Хмельницкий : 10 декабря 2022 в 18:00 в DANCEHALL, билет — 350 грн.

: 10 декабря 2022 в 18:00 в DANCEHALL, билет — 350 грн. Ивано-Франковск : 11 декабря 2022 в 18:00 в Zosina Wola, билет можно приобрести за 400 грн.

: 11 декабря 2022 в 18:00 в Zosina Wola, билет можно приобрести за 400 грн. Ровно : 13 декабря 2022 в 18:00 в Colosseum Night club, цена билета — 400 грн.

: 13 декабря 2022 в 18:00 в Colosseum Night club, цена билета — 400 грн. Луцк : 17 декабря 2022 в 18:00 в VERSAILLES, цена билета — 350 грн.

: 17 декабря 2022 в 18:00 в VERSAILLES, цена билета — 350 грн. Львов: 19 декабря 2022 в 18:00 в Malevich Concert Arena, цена билета от 500 до 1190 грн.

СКАЙ

В ноябре СКАЙ исполняется 21 год. За это время команда создала множество искренних, чувственных, красивых работ.

Часть средств от концертов группа перечислит в поддержку ВСУ.

Черновцы : 18 ноября 2022 в 19:00 в Черновицкой филармонии. Билеты стартуют от 480 грн до 780 грн.

: 18 ноября 2022 в 19:00 в Черновицкой филармонии. Билеты стартуют от 480 грн до 780 грн. Мукачево : 19 ноября 2022 года в 18:00, во Дворце культуры и искусств. Билеты стартуют от 225 до 600 грн.

: 19 ноября 2022 года в 18:00, во Дворце культуры и искусств. Билеты стартуют от 225 до 600 грн. Ужгород : 20 ноября 2022 года в 18:00 в Закарпатской областной филармонии. За билеты придется заплатить от 380 до 880 грн.

: 20 ноября 2022 года в 18:00 в Закарпатской областной филармонии. За билеты придется заплатить от 380 до 880 грн. Ровно : 21 ноября 2022 года в 19:00, в Ровенском академическом украинском музыкально-драматическом театре. Билеты коррелируются от 380 до 880 грн.

: 21 ноября 2022 года в 19:00, в Ровенском академическом украинском музыкально-драматическом театре. Билеты коррелируются от 380 до 880 грн. Луцк : 27 ноября 2022 года в 18:00 в РЦ Луч. Билеты стоят от 280 до 880 грн.

: 27 ноября 2022 года в 18:00 в РЦ Луч. Билеты стоят от 280 до 880 грн. Винница : 2 декабря 2022 года в 19:00 в Академическом музыкально-драматическом театре им. М. Садовского. Билеты стоят от 380 до 580 грн.

: 2 декабря 2022 года в 19:00 в Академическом музыкально-драматическом театре им. М. Садовского. Билеты стоят от 380 до 580 грн. Новоград-Волынский : 3 декабря 2022 года в 18:00 во Дворце культуры имени Леси Украинки. За билеты придется заплатить от 180 до 880 грн.

: 3 декабря 2022 года в 18:00 во Дворце культуры имени Леси Украинки. За билеты придется заплатить от 180 до 880 грн. Житомир : 4 декабря 2022 года в 18:00 в Житомирском областном телецентре. Билеты стоят от 480 до 880 грн.

: 4 декабря 2022 года в 18:00 в Житомирском областном телецентре. Билеты стоят от 480 до 880 грн. Полтава : 16 декабря 2022 года в 18:30, в Полтавском городском доме культуры. Билеты от 380 до 880 грн.

: 16 декабря 2022 года в 18:30, в Полтавском городском доме культуры. Билеты от 380 до 880 грн. Кременчуг : 17 декабря 2022 года в 18:00 в Городском дворце культуры. За билеты следует заплатить от 180 до 880 грн.

: 17 декабря 2022 года в 18:00 в Городском дворце культуры. За билеты следует заплатить от 180 до 880 грн. Черкассы: 18 декабря 2022 года в 18:00 в ДК Дружба народов. Цена на билеты от 180 до 880 грн.

А ранее мы рассказывали об украинском шоу-бизе и его закулисье: сколько зарабатывают отечественные артисты, что слушают украинцы и о топах музыкальных чартов во время войны.

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