Шоу-біз

Співати та допомагати: які українські виконавці влаштовують благодійні концерти на підтримку ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 12:00
Благодійні концерти
Фото: Instagram

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