Співати та допомагати: які українські виконавці влаштовують благодійні концерти на підтримку ЗСУ

Під час війни українська естрада не може зупинити свою діяльність: зірки пишуть нові композиції для підтримання бойового духу громадян, благодійних зборів та відпочинку від постійної спільної роботи на благо країни.

Якщо ти також бажаєш відпочити, але й принести користь армії та українцям — можеш відвідати благодійні концерти у листопаді та грудні! А щоб довго не шукати свого улюбленого виконавця у списку тих, хто дає благодійні сольники, — ми зібрали їх усіх в одному матеріалі.

Хто та коли дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ та України — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Київ: благодійні концерти

Діти без війни

Благодійний концерт-аукціон Діти без війни має на меті збір 1 000 000 грн на медичне обладнання для найбільшої дитячої лікарні України Охматдит. Концерт відбудеться 18 листопада 2022 року, о 18:00 в Osocor Residence.

До ініціативи доєдналися такі відомі виконавці, як: Mózgi, Парадіз, артисти Солоха, ROXOLANA, BRYANGIN, DEMCHUK, Lida Lee, Сергій Костецький, Нікіта Кісельов та Катя Краснікова.

Усі зібрані кошти з концерту, аукціону, а також донати буде передано лікарні Охматдит для придбання двох операційних столів.

Ціна на квиток — від 400 до 700 грн.

Артем Пивоваров

17 грудня 2022 року о 18:00 у Stereo Plaza відбудеться великий сольний концерт Артема Пивоварова. Самобутній артист вражає творчою активністю і безмежною музичною фантазією. Його роботи — одночасно виклик і тренд.

Квитки вже у продажу, їхня ціна корелюється від 1499 до 1799 грн. Відомо, що частина зібраної суми піде на підтримку армії ЗСУ.

Також до сольної програми увійдуть нові українські пісні автора.

SHUMEI

Молодий виконавець зачаровує своїм голосом. Його пісні — проникливі. Це саме він співав українські Біля тополі, Мальви, Вона була така та інші.

Дебютний концерт співака відбудеться 25 листопада 2022 року о 19:00 в Osocor Residence. Квитки коштують 500 грн.

Усі зібрані кошти від концерту передадуть на підтримку ЗСУ.

CHEEV

Це той самий виконавець, пісня якого Гарно так очолила українські чарти минулого місяця. Сьогодні CHEEV має дебютний україномовний альбом Drama. Його творчість — це справжній самобутній талант, який органічно вплівся в актуальну музику України.

Концерт є благодійним, усі зібрані кошти будуть передані на потреби нашої сміливої та сильної держави, — наголошують організатори.

Концерт відбудеться 19 листопада 2022 року о 19:00, в Osocor Residence. Квитки можна придбати за 400 та 500 грн.

Макс Барських

Ще влітку артист оголошував про майбутній благодійний тур. Довгоочікуваний благодійний концерт Макса Барських у Києві відбудеться 2 грудня 2022 року о 19:00. Нові пісні та відомі хіти артиста цього вечора пролунають зі сцени нового ресторану Boho Yosai біля метро Арсенальна.

Частина зібраних коштів передається на потреби ЗСУ, — зазначають організатори заходу.

Квитки уже можна придбати, їхня ціна стартує від 5500 грн до 11 500 грн.

thekomakoma

thekomakoma — київський виконавець родом із Тернопільської області. У своїй творчості поєднує електронну музику з національним звучанням свого регіону. Нещодавно він випустив свій третій альбом, який відрізняється за змістом та звучанням, а треки Сонечко та Зірочки вже стали хітами-мільйонниками TikTok.

Гроші, зароблені на концерті, передадуть на благодійність, але куди саме — організатори не уточнюють. Ціна білета в діапазоні від 500 до 1200 грн.

У Києві виконавець виступатиме 24 грудня 2022 року о 18:00, в Bel etage. Також туром він завітає у Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Вінницю, Одесу, Чернігів, Дніпро та Хмельницький.

DEMCHUK

27 листопада о 17:00 в SkyBar відбудеться благодійний виступ DEMCHUK. Організатори запевняють: кожен має почути нову зірку українського шоу-бізу!

Сам Василь Демчук зазначає, що кожен білет — це донат на ЗСУ. Коштує квиток 300 грн.

Інші міста України: благодійні концерти

Як уже зазначалося, до низки інших міст України завітає співак thekomakoma.

Дніпро : 1 грудня 2022 року о 18:00 в Poplavok Music Hall, квиток коштує від 400 до 600 грн.

: 1 грудня 2022 року о 18:00 в Poplavok Music Hall, квиток коштує від 400 до 600 грн. Чернігів : 3 грудня 2022 року о 18:00 в 113 party bar, квиток коштує 400 грн.

: 3 грудня 2022 року о 18:00 в 113 party bar, квиток коштує 400 грн. Одеса : 7 грудня 2022 року о 18:00 в More Music Club, вхід — 400 грн.

: 7 грудня 2022 року о 18:00 в More Music Club, вхід — 400 грн. Вінниця : 9 грудня 2022 року о 18:00 в Mont Blanc, вартість квитків 400 грн.

: 9 грудня 2022 року о 18:00 в Mont Blanc, вартість квитків 400 грн. Хмельницький : 10 грудня 2022 року о 18:00 в DANCEHALL, квиток — 350 грн.

: 10 грудня 2022 року о 18:00 в DANCEHALL, квиток — 350 грн. Івано-Франківськ : 11 грудня 2022 року о 18:00 в Zosina Wola, квиток можна придбати за 400 грн.

: 11 грудня 2022 року о 18:00 в Zosina Wola, квиток можна придбати за 400 грн. Рівне : 13 грудня 2022 року о 18:00 в Colosseum Night club, ціна квитка — 400 грн.

: 13 грудня 2022 року о 18:00 в Colosseum Night club, ціна квитка — 400 грн. Луцьк : 17 грудня 2022 року о 18:00 в VERSAILLES, ціна квитка — 350 грн.

: 17 грудня 2022 року о 18:00 в VERSAILLES, ціна квитка — 350 грн. Львів: 19 грудня 2022 року о 18:00 в Malevich Concert Arena, ціна квитка від 500 до 1190 грн.

СКАЙ

У листопаді СКАЙ виповнюється 21 рік. За цей час команда створила величезну кількість щирих, чуттєвих, красивих робіт.

Частину коштів від концертів гурт перерахує на підтримку ЗСУ.

Чернівці : 18 листопада 2022 року о 19:00 в Чернівецькій філармонії. Квитки стартують від 480 грн до 780 грн.

: 18 листопада 2022 року о 19:00 в Чернівецькій філармонії. Квитки стартують від 480 грн до 780 грн. Мукачево : 19 листопада 2022 о 18:00 в Палаці культури та мистецтв. Квитки стартують від 225 грн до 600 грн.

: 19 листопада 2022 о 18:00 в Палаці культури та мистецтв. Квитки стартують від 225 грн до 600 грн. Ужгород : 20 листопада 2022 о 18:00 в Закарпатській обласній філармонії. За квитки доведеться заплатити від 380 грн до 880 грн.

: 20 листопада 2022 о 18:00 в Закарпатській обласній філармонії. За квитки доведеться заплатити від 380 грн до 880 грн. Рівне : 21 листопада 2022 о 19:00 в Рівненському академічному українському музично-драматичному театрі. Вартість квитків коливається від 380 до 880 грн.

: 21 листопада 2022 о 19:00 в Рівненському академічному українському музично-драматичному театрі. Вартість квитків коливається від 380 до 880 грн. Луцьк : 27 листопада 2022 о 18:00 в РЦ Промінь. Квитки коштують від 280 до 880 грн.

: 27 листопада 2022 о 18:00 в РЦ Промінь. Квитки коштують від 280 до 880 грн. Вінниця : 2 грудня 2022 о 19:00 в Академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського. Квитки коштують від 380 до 580 грн.

: 2 грудня 2022 о 19:00 в Академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського. Квитки коштують від 380 до 580 грн. Новоград-Волинський : 3 грудня 2022 о 18:00 в Палаці культури імені Лесі Українки. За квитки доведеться заплатити від 180 до 880 грн.

: 3 грудня 2022 о 18:00 в Палаці культури імені Лесі Українки. За квитки доведеться заплатити від 180 до 880 грн. Житомир : 4 грудня 2022 о 18:00 в Житомирському обласному телецентрі. Квитки коштують від 480 до 880 грн.

: 4 грудня 2022 о 18:00 в Житомирському обласному телецентрі. Квитки коштують від 480 до 880 грн. Полтава : 16 грудня 2022 о 18:30 в Полтавському міському будинку культури. Квитки: від 380 до 880 грн.

: 16 грудня 2022 о 18:30 в Полтавському міському будинку культури. Квитки: від 380 до 880 грн. Кременчук : 17 грудня 2022 о 18:00 в Міському палаці культури. За квитки варто заплатити від 180 до 880 грн.

: 17 грудня 2022 о 18:00 в Міському палаці культури. За квитки варто заплатити від 180 до 880 грн. Черкаси: 18 грудня 2022 о 18:00 в БК Дружба народів. Ціна на квитки корелюється від 180 до 880 грн.

А раніше ми розповідали про український шоу-біз та його залаштунки: скільки заробляють вітчизняні артисти, що слухають українці та про топи музичних чартів під час війни.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!