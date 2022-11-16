Співати та допомагати: які українські виконавці влаштовують благодійні концерти на підтримку ЗСУ

Під час війни українська естрада не може зупинити свою діяльність: зірки пишуть нові композиції для підтримання бойового духу громадян, благодійних зборів та відпочинку від постійної спільної роботи на благо країни.
Якщо ти також бажаєш відпочити, але й принести користь армії та українцям — можеш відвідати благодійні концерти у листопаді та грудні! А щоб довго не шукати свого улюбленого виконавця у списку тих, хто дає благодійні сольники, — ми зібрали їх усіх в одному матеріалі.
Хто та коли дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ та України — читай у матеріалі.
Благодійний концерт-аукціон Діти без війни має на меті збір 1 000 000 грн на медичне обладнання для найбільшої дитячої лікарні України Охматдит. Концерт відбудеться 18 листопада 2022 року, о 18:00 в Osocor Residence.
До ініціативи доєдналися такі відомі виконавці, як: Mózgi, Парадіз, артисти Солоха, ROXOLANA, BRYANGIN, DEMCHUK, Lida Lee, Сергій Костецький, Нікіта Кісельов та Катя Краснікова.
Усі зібрані кошти з концерту, аукціону, а також донати буде передано лікарні Охматдит для придбання двох операційних столів.
Усі зібрані кошти з концерту, аукціону, а також донати буде передано лікарні Охматдит для придбання двох операційних столів.
Ціна на квиток — від 400 до 700 грн.
17 грудня 2022 року о 18:00 у Stereo Plaza відбудеться великий сольний концерт Артема Пивоварова. Самобутній артист вражає творчою активністю і безмежною музичною фантазією. Його роботи — одночасно виклик і тренд.
Квитки вже у продажу, їхня ціна корелюється від 1499 до 1799 грн. Відомо, що частина зібраної суми піде на підтримку армії ЗСУ.
Квитки вже у продажу, їхня ціна корелюється від 1499 до 1799 грн. Відомо, що частина зібраної суми піде на підтримку армії ЗСУ.
Також до сольної програми увійдуть нові українські пісні автора.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Молодий виконавець зачаровує своїм голосом. Його пісні — проникливі. Це саме він співав українські Біля тополі, Мальви, Вона була така та інші.
Дебютний концерт співака відбудеться 25 листопада 2022 року о 19:00 в Osocor Residence. Квитки коштують 500 грн.
Усі зібрані кошти від концерту передадуть на підтримку ЗСУ.
Усі зібрані кошти від концерту передадуть на підтримку ЗСУ.
Це той самий виконавець, пісня якого Гарно так очолила українські чарти минулого місяця. Сьогодні CHEEV має дебютний україномовний альбом Drama. Його творчість — це справжній самобутній талант, який органічно вплівся в актуальну музику України.
Концерт є благодійним, усі зібрані кошти будуть передані на потреби нашої сміливої та сильної держави, — наголошують організатори.
Концерт є благодійним, усі зібрані кошти будуть передані на потреби нашої сміливої та сильної держави, — наголошують організатори.
Концерт відбудеться 19 листопада 2022 року о 19:00, в Osocor Residence. Квитки можна придбати за 400 та 500 грн.
Ще влітку артист оголошував про майбутній благодійний тур. Довгоочікуваний благодійний концерт Макса Барських у Києві відбудеться 2 грудня 2022 року о 19:00. Нові пісні та відомі хіти артиста цього вечора пролунають зі сцени нового ресторану Boho Yosai біля метро Арсенальна.
Частина зібраних коштів передається на потреби ЗСУ, — зазначають організатори заходу.
Частина зібраних коштів передається на потреби ЗСУ, — зазначають організатори заходу.
Квитки уже можна придбати, їхня ціна стартує від 5500 грн до 11 500 грн.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)
thekomakoma — київський виконавець родом із Тернопільської області. У своїй творчості поєднує електронну музику з національним звучанням свого регіону. Нещодавно він випустив свій третій альбом, який відрізняється за змістом та звучанням, а треки Сонечко та Зірочки вже стали хітами-мільйонниками TikTok.
Гроші, зароблені на концерті, передадуть на благодійність, але куди саме — організатори не уточнюють. Ціна білета в діапазоні від 500 до 1200 грн.
Гроші, зароблені на концерті, передадуть на благодійність, але куди саме — організатори не уточнюють. Ціна білета в діапазоні від 500 до 1200 грн.
У Києві виконавець виступатиме 24 грудня 2022 року о 18:00, в Bel etage. Також туром він завітає у Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Вінницю, Одесу, Чернігів, Дніпро та Хмельницький.
27 листопада о 17:00 в SkyBar відбудеться благодійний виступ DEMCHUK. Організатори запевняють: кожен має почути нову зірку українського шоу-бізу!
Сам Василь Демчук зазначає, що кожен білет — це донат на ЗСУ. Коштує квиток 300 грн.
Сам Василь Демчук зазначає, що кожен білет — це донат на ЗСУ. Коштує квиток 300 грн.
Як уже зазначалося, до низки інших міст України завітає співак thekomakoma.
У листопаді СКАЙ виповнюється 21 рік. За цей час команда створила величезну кількість щирих, чуттєвих, красивих робіт.
Частину коштів від концертів гурт перерахує на підтримку ЗСУ.
Частину коштів від концертів гурт перерахує на підтримку ЗСУ.
А раніше ми розповідали про український шоу-біз та його залаштунки: скільки заробляють вітчизняні артисти, що слухають українці та про топи музичних чартів під час війни.
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