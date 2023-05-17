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Нікого не граю та не намагаюся здаватись кращою: співачка KOLA про бажання обіймати музикою та найщемкіші моменти війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Травня 2023, 18:00
Kola
Фото: Instagram

Ексклюзиви
Нікого не граю та не намагаюся здаватись кращою: співачка KOLA про бажання обіймати музикою та найщемкіші моменти війни
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