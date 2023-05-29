Інтерв'ю
Ексклюзив

Українське просто має бути — як і повне лайно, перепрошую, так і шедевральне. Інтерв’ю з блогером Віталієм Гордієнком

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Травня 2023, 16:00
Віталій Гордієнко

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