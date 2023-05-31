Символ боротьби та вічний композитор. Віталік Гордієнко опублікував фільм про феномен Івасюка

Під час повномасштабної війни українське суспільство почало активні пошуки свого національного розуму. Ми відроджуємо культурні постаті та історичні звитяги, згадуємо діячів українського народу та заявляємо про них на весь світ.

Доки триває війна за наше існування, також важливо черпати знання з минулого. І велику частину тих часів складають й українські творці та музиканти. Серед них — основоположник української естради Володимир Івасюк.

Про життя та творчість видатного музиканта та композитора, його особистість й діяльність, розповів український відеоблогер Віталій Гордієнко у своєму відео Феномен Івасюка. Це новий та глибокий погляд на біографію та творчість українського митця.

Команда проекту намагалася проаналізувати, як 20-річний хлопець з Кіцмані зумів написати пісню, що 42 роки по його смерті об’єднує країну не гірше Державного гімну України?

У біографії Володимира Івасюка й досі є багато “білих плям”. Однак Гордієнко резюмує: треба говорити про нього не в контексті його смерті, а в контексті його творчості.

Робота над документальним фільмом тривала три місяці, а на реалізацію проекту було витрачено понад 100 тис. гривень.

— Я вирішив доробити це до кінця, бо воно залишиться на роки. Мені й зараз надсилають фото та відео зі шкіл, де на уроках показують мою роботу про Тіні забутих предків. Можливо, так буде і з цим фільмом, — говорив автор YouTube-каналу Загін Кіноманів під час ексклюзивного інтерв’ю Вікна-новини.

На глядачів чекає чимало нових фактів з біографії Володимира Івасюка. До фільмування були залученні й видані особи: Святослав Вакарчук, Галина Івасюк, психологи та музиканти. Наприклад, гурт KRUTЬ “оживив” першу пісню композитора Колискова.

— Раніше Володимир Івасюк сприймався як визначний композитор. Але зараз я його знаю як того, хто еволюціонував у своїй творчості, бо ми дізналися про його роботу й після популярних та відомих пісень: балади, оркестрові композиції.

Головне, що я хочу донести цим фільмом — аби ми детальніше вивчали все про наших діячів культури та мистецтва, — зізнається Гордієнко.

Знайомити з українською культурою варто не лише самих українців, а й далеко за межами країни. Як це робить співачка з Чернігівщини: інтерв’ю з Ізабеллою Іващенко можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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