BTS World Tour 2026: все даты концертов группы, цены на билеты и где их купить

BTS, семеро корейских музыкантов, которые покорили весь мир хитами Dynamite и Permission to Dance, возвращаются после нескольких лет перерыва. Они готовы снова зажечь стадионы в своем гигантском мировом турне 2026–2027.

Это обещает быть большим, чем просто концерты — это глобальный музыкальный фестиваль в 34 городах на 5 континентах, и фанаты со всего мира уже едва сдерживаются от взрыва эмоций.

В каких городах и когда пройдут концерты, когда и как можно купить билеты на мировой тур BTS, и, наконец, сколько они стоят, читай в материале.

Мировой тур BTS: расписание

Музыканты стартуют на родине, а замкнут круг в марте следующего года на Филиппинах. За это время они выступят и в Европе, так что можно искать удобное время и ближайшую локацию.

BTS мировой тур: апрель 2026

9 апреля — Goyang, Южная Корея (Goyang Stadium)

11 апреля — Goyang, Южная Корея

12 апреля — Goyang, Южная Корея

17 апреля — Токио, Япония

18 апреля — Токио, Япония

25 апреля — Тампа, США

26 апреля — Тампа, США

BTS мировой тур: май 2026

2 мая — Эль-Пасо, США

3 мая — Эль-Пасо, США

7 мая — Мехико, Мексика

9 мая — Мехико, Мексика

10 мая — Мехико, Мексика

16 мая — Стэнфорд, США

17 мая — Стэнфорд, США

23 мая — Лас-Вегас, США

24 мая — Лас-Вегас, США

27 мая — Лас-Вегас, США

BTS мировой тур: июнь 2026

12 июня — Пусан, Южная Корея

13 июня — Пусан, Южная Корея

26 июня — Мадрид, Испания

27 июня — Мадрид, Испания

BTS мировой тур: июль 2026

1 июля — Брюссель, Бельгия

2 июля — Брюссель, Бельгия

6 июля — Лондон, Великобритания

7 июля — Лондон, Великобритания

11 июля — Мюнхен, Германия

12 июля — Мюнхен, Германия

17 июля — Париж, Франция

18 июля — Париж, Франция

BTS мировой тур: август 2026

1, 2 августа — Ист-Ратерфорд, США

5, 6 августа — Фоксборо, США

10, 11 августа — Балтимор, США

15, 16 августа — Арлингтон, США

22, 23 августа — Торонто, Канада

27, 28 августа — Чикаго, США

BTS мировой тур: сентябрь 2026

1, 2, 5, 6 сентября — Лос-Анджелес, США

BTS мировой тур: октябрь 2026

2–3 октября — Богота, Колумбия

9–10 октября — Лима, Перу

16–17 октября — Сантьяго, Чили

23–24 октября — Буэнос-Айрес, Аргентина

28, 30–31 октября — Сан-Паулу, Бразилия

BTS мировой тур: ноябрь–декабрь 2026

19, 21–22 ноября — Кхао-Сиунг, Тайвань

3, 5–6 декабря — Бангкок, Таиланд

12–13 декабря — Куала-Лумпур, Малайзия

17, 19–20, 22 декабря — Сингапур

26–27 декабря — Джакарта, Индонезия

Продолжение концертов в 2027 году

12–13 февраля — Мельбурн, Австралия

20–21 февраля — Сидней, Австралия

4, 6–7 марта — Гонконг

13–14 марта — Манила, Филиппины

Концерты стартуют 9 апреля 2026 года в Южной Корее, а дальше — по всему миру, с планами на Австралию и Азию в 2027 году.

BTS мировой тур: цена билета

Попасть на концерты можно, если купить билет: для членов фан‑клуба продажа откроется через Weverse 22–23 января 2026, а общая продажа — 24 января на таких платформах как Ticketmaster и Weverse Ticket.

Цены указаны еще не на все концерты, но ориентировочно они могут варьироваться в таком диапазоне: от доступных мест на верхних трибунах около $80–$150, средних $200–$350, до VIP и близких к сцене мест за $400–$600. В гривнах цены соответственно будут от 3.500 грн до 370.000.

Источник: Ibighit.

Читай также, как death-metal и психоделическая музыка влияют на психику.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!