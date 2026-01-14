BTS World Tour 2026: все даты концертов группы, цены на билеты и где их купить

BTS, семеро корейских музыкантов, которые покорили весь мир хитами Dynamite и Permission to Dance, возвращаются после нескольких лет перерыва. Они готовы снова зажечь стадионы в своем гигантском мировом турне 2026–2027.
Это обещает быть большим, чем просто концерты — это глобальный музыкальный фестиваль в 34 городах на 5 континентах, и фанаты со всего мира уже едва сдерживаются от взрыва эмоций.
В каких городах и когда пройдут концерты, когда и как можно купить билеты на мировой тур BTS, и, наконец, сколько они стоят, читай в материале.
Мировой тур BTS: расписание
Музыканты стартуют на родине, а замкнут круг в марте следующего года на Филиппинах. За это время они выступят и в Европе, так что можно искать удобное время и ближайшую локацию.
BTS мировой тур: апрель 2026
- 9 апреля — Goyang, Южная Корея (Goyang Stadium)
- 11 апреля — Goyang, Южная Корея
- 12 апреля — Goyang, Южная Корея
- 17 апреля — Токио, Япония
- 18 апреля — Токио, Япония
- 25 апреля — Тампа, США
- 26 апреля — Тампа, США
BTS мировой тур: май 2026
- 2 мая — Эль-Пасо, США
- 3 мая — Эль-Пасо, США
- 7 мая — Мехико, Мексика
- 9 мая — Мехико, Мексика
- 10 мая — Мехико, Мексика
- 16 мая — Стэнфорд, США
- 17 мая — Стэнфорд, США
- 23 мая — Лас-Вегас, США
- 24 мая — Лас-Вегас, США
- 27 мая — Лас-Вегас, США
BTS мировой тур: июнь 2026
- 12 июня — Пусан, Южная Корея
- 13 июня — Пусан, Южная Корея
- 26 июня — Мадрид, Испания
- 27 июня — Мадрид, Испания
BTS мировой тур: июль 2026
- 1 июля — Брюссель, Бельгия
- 2 июля — Брюссель, Бельгия
- 6 июля — Лондон, Великобритания
- 7 июля — Лондон, Великобритания
- 11 июля — Мюнхен, Германия
- 12 июля — Мюнхен, Германия
- 17 июля — Париж, Франция
- 18 июля — Париж, Франция
BTS мировой тур: август 2026
- 1, 2 августа — Ист-Ратерфорд, США
- 5, 6 августа — Фоксборо, США
- 10, 11 августа — Балтимор, США
- 15, 16 августа — Арлингтон, США
- 22, 23 августа — Торонто, Канада
- 27, 28 августа — Чикаго, США
BTS мировой тур: сентябрь 2026
- 1, 2, 5, 6 сентября — Лос-Анджелес, США
BTS мировой тур: октябрь 2026
- 2–3 октября — Богота, Колумбия
- 9–10 октября — Лима, Перу
- 16–17 октября — Сантьяго, Чили
- 23–24 октября — Буэнос-Айрес, Аргентина
- 28, 30–31 октября — Сан-Паулу, Бразилия
BTS мировой тур: ноябрь–декабрь 2026
- 19, 21–22 ноября — Кхао-Сиунг, Тайвань
- 3, 5–6 декабря — Бангкок, Таиланд
- 12–13 декабря — Куала-Лумпур, Малайзия
- 17, 19–20, 22 декабря — Сингапур
- 26–27 декабря — Джакарта, Индонезия
Продолжение концертов в 2027 году
- 12–13 февраля — Мельбурн, Австралия
- 20–21 февраля — Сидней, Австралия
- 4, 6–7 марта — Гонконг
- 13–14 марта — Манила, Филиппины
Концерты стартуют 9 апреля 2026 года в Южной Корее, а дальше — по всему миру, с планами на Австралию и Азию в 2027 году.
BTS мировой тур: цена билета
Попасть на концерты можно, если купить билет: для членов фан‑клуба продажа откроется через Weverse 22–23 января 2026, а общая продажа — 24 января на таких платформах как Ticketmaster и Weverse Ticket.
Цены указаны еще не на все концерты, но ориентировочно они могут варьироваться в таком диапазоне: от доступных мест на верхних трибунах около $80–$150, средних $200–$350, до VIP и близких к сцене мест за $400–$600. В гривнах цены соответственно будут от 3.500 грн до 370.000.
Источник: Ibighit.
