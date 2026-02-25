День народження Лесі Українки: цікаві факти про творчість і життя поетеси

Леся Українка — одна з найвідоміших українських поетес. Творчістю Лесі захоплюється не лише Україна, її твори перекладені на багато мов світу, зокрема англійську, бенгальську, грузинську, італійську, німецьку, польську, французьку тощо. А її портрет зображено на купюрі номіналом 200 грн.

Народилася Леся Українка 25 лютого 1871 року. Тому саме у цю дату щороку згадують видатну поетесу. Ми розповімо, що треба знати про життя Лесі Українки та про її найвидатніші вірші.

Леся Українка: що треба знати про її творчість

Леся Українка залишила великий творчий спадок, в основі її творчості лежить патріотична та любовна лірика, драми, поеми, збірки українського фольклору, публіцистичні твори. Поетеса не лише писала власні твори, але й займалася колекціонуванням і збереженням творів народної творчості.

Основні факти з біографії Лесі Українки

Насамперед треба почати з того, що Леся Українка — це псевдонім. Справжнє ім’я поетеси — Лариса Петрівна Косач-Квітка. Народилася 25 лютого 1871 року в родині дворян у Новограді-Волинському (нині — Звягель) Житомирської області. Матір’ю знаменитої українки була не менш відома письменниця Олена Пчілка, а батьком — дворянин та меценат Петро Косач.

Лариса мала п’ятьох братів та сестер. Родина Косачів була творчою та добре освіченою, любила літературу та мистецтво. Батьки забезпечили дітям гарну освіту.

Схильність до творчості Лариса почала проявляти доволі рано — вже в дев’ять років вона написала перший вірш Надія, коли її улюблену тітку заслали до Сибіру. Дівчинка брала уроки гри на фортепіано, вивчала грецьку, французьку, німецьку мови та латину, вчилася вишивати та малювати, багато писала та читала.

Коли Ларисі було десять років, вона тяжко захворіла після купання на Водохреще. У неї розвинувся туберкульоз і почалися болі в руках та ногах. У 1883 році дівчинці діагностували туберкульоз кісток та видалили частину кісток у лівій руці. Відтоді вона більше не могла грати на фортепіано, тому почала більше писати.

Уже 1884 року світ дізнався про Лесю Українку, адже саме у цьому році Лариса Косач вперше опублікувала свої вірші у львівському журналі Зоря під цим псевдонімом.

Після 20 років Леся багато подорожувала та знайомилася з відомими письменниками, через хворобу вона була змушена виїжджати на курортне лікування до різних країн. Враження від поїздок вона виражала у своїй творчості.

1898 році Леся Українка познайомилася з молодим фольклористом Климентом Квіткою, пара одружилася у 1907 році. Ще однією важливою людиною для Лесі Українки була письменниця Ольга Кобилянська. Вони познайомилися у 1899 році та стали найкращими подругами.

Останні роки життя поетеса дуже важко хворіла, але все одно багато працювала і написала свої найкращі твори. Померла Леся Українка у віці 42 років у 1913 році в Грузії, де лікувалася.

Найвідоміші твори Лесі Українки

Одним із найвідоміших творів Лесі Українки є драма-феєрія у трьох діях Лісова пісня. Вона знову набула шаленої популярності після виходу українського мультфільму Мавка. Лісова пісня.

Інші відомі твори Лесі Українки:

Contra spem spero;

Сон;

Слово, чому ти не твердая криця;

Кассандра;

Бояриня;

Камінний господар;

Біда навчить;

Лелія;

Метелик;

Одержима;

Розмова;

Блакитна троянда.

Заходи до дня народження Лесі Українки у 2026 році

25 лютого виповнюється 155 років від дня народження геніальної української поетеси та активної громадської діячки Лесі Українки.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

До пам’ятної дати у Луцьку відбудуться наступні заходи:

25 лютого, 10:00 — покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані.

Леся Українка була авторкою низки цитат про кохання, з якими пропонуємо ознайомитись в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!