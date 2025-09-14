“Хочу всім догодити”: які риси характеру призводять до вигорання

Всі люди мають певні риси характеру: перфекціонізм, схильність до тривоги, наполегливість тощо. Вони сприяють досягненню успіхів в кар’єрі, але також стають квитком до виснаження та вигорання.

Більшість вважає, що вроджені характеристики не викорінити, тож схильність перевантажувати себе залишиться з ними назавжди. Проте Psychology Today впевнені — вчитися працювати без тиску на себе не лише можна, але й потрібно.

Як змінити риси, які більше тобі не служать, відмовитися від перфекціонізму, бажання догоджати людям та тривоги, і не втратити успіх? Читай далі в матеріалі.

Як змінити риси характеру, щоб зупинити вигорання

Коли психологи-дослідники говорять про особистість, то переважно посилаються на так звану велику п’ятірку. Ці п’ять рис можуть пояснити багато відмінностей між людьми.

Невротизм

Відображає, наскільки людина чутлива до стресу та негативних емоцій, починаючи від легкої дратівливості.

Екстраверсія

Відображає, наскільки позитивно людина сприймає соціальні зв’язки.

Відкритість до досвіду

Описує допитливість та креативність, починаючи від авантюрної до практичної та орієнтованої на рутину.

Поступливість

Показує, наскільки людина мотивована підтримувати гармонію з іншими, починаючи від співпраці та емпатії до інших проявів.

Добросовісність

Стосується організованості та самодисципліни, починаючи від надійної та орієнтованої на деталі до гнучкої та спонтанної.

Як ці риси зазвичай застосовують до людей? У певних випадках поступливість може виглядати як бажання погоджуватися на кожне прохання, уникати конфліктів або надмірно пояснювати свої дії, щоб ніхто не відчував розчарування.

Простими словами, це бажання догоджати людям. Зміна цієї риси не означає, що ти стаєш бездушним та егоїстичним. Натомість невелике зниження поступливості може виглядати як здорове відстоювання кордонів.

Можна висловлювати свої потреби та встановлювати межі таким чином, щоб зосередитися на тому, що важливо для тебе. Наприклад, замість того, щоб автоматично погоджуватися на проект колеги, можна сказати: “Я б хотів (-ла) допомогти, але зараз у мене немає можливості. Чи можемо ми повернутися до цього пізніше?”

Добросовісність часто проявляється у вигляді класичного перфекціонізму. Ця звичка допомагає уникнути помилок, але також змушує довше працювати.

Зміна цієї риси не означає зниження стандартів чи недбалість. Натомість можна спрямувати зусилля на проекти, які насправді мають найбільше значення.

Високий рівень невротизму часто виглядає як схильність до тривоги: надмірне обдумування, підготовка до найгіршого або повторення кожного маленького помилкового кроку в голові.

Проте життя в стані занепокоєння виснажує психіку та може зупинити прогрес. Зміна цієї риси допоможе навчитися переживати стрес з більшою перспективою.

Можна перейматися перед важливою зустріччю, але сказати собі, що ти впораєшся. В результаті менше енергії витрачається на непотрібні роздуми та більше часу на повноцінне використання можливостей.

Раніше психологи вважали, що риси особистості визначаються в ранньому дорослому віці. А популярні тести особистості, які визначають тип, пропагують ідею, що людина має будувати своє життя навколо рис, які вже є.

Проте риси можна коригувати й змінювати, щоб підлаштовуватися під нові реалії та позбутися зайвого стресу. Не потрібно створювати нову особистість, щоб перестати вигорати. Потрібно налаштувати наявні риси так, щоб вони дозволили жити повноцінно.

Іноді навіть після вихідних ми почуваємося втомленими. Ми розповідали, що причина може критися у помилках під час вихідних.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!