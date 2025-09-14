“Хочу всем угодить”: какие черты характера приводят к выгоранию

У всех людей есть определенные черты характера: перфекционизм, склонность к тревоге, настойчивость и т.д. Они способствуют достижению успехов в карьере, но также становятся билетом к истощению и выгоранию.

Большинство считает, что врожденные характеристики не искоренить, так что склонность перегружать себя останется с ними навсегда. Однако Psychology Today уверены: учиться работать без давления на себя не только можно, но и нужно.

Как изменить черты, которые тебе больше не служат, отказаться от перфекционизма, желания угождать людям и тревоги, и не потерять успех? Читай дальше в материале.

Как изменить черты характера, чтобы остановить выгорание

Когда психологи-исследователи говорят о личности, преимущественно ссылаются на так называемую большую пятерку. Эти пять черт могут объяснить много отличий между людьми.

Невротизм

Отражает, насколько человек чувствителен к стрессу и негативным эмоциям, начиная от легкой раздражительности.

Экстраверсия

Отображает, насколько позитивно человек воспринимает социальные связи.

Открытость к опыту

Описывает любознательность и креативность, начиная от авантюрной до практической и ориентированной на рутину.

Уступчивость

Показывает, как человек мотивирован поддерживать гармонию с другими, начиная от сотрудничества и эмпатии до других проявлений.

Добросовестность

Касается организованности и самодисциплины, начиная от надежной и ориентированной на детали до гибкой и спонтанной.

Как эти качества обычно применяют к людям? В определенных случаях уступчивость может выглядеть как желание соглашаться на каждую просьбу, избегать конфликтов или чрезмерно объяснять свои действия, чтобы никто не испытывал разочарования.

Простыми словами, это желание угождать людям. Изменение этой черты не означает, что ты становишься бездушным и эгоистическим. Небольшое снижение уступчивости может выглядеть как здоровое отстаивание границ.

Можно выражать свои потребности и устанавливать границы так, чтобы сосредоточиться на том, что важно для тебя. Например, вместо того, чтобы автоматически соглашаться на проект коллеги, можно сказать: “Я бы хотел (-а) помочь, но сейчас у меня нет возможности. Можем ли мы вернуться к этому позже?”

Добросовестность часто проявляется в виде классического перфекционизма. Эта привычка помогает избежать ошибок, но также вынуждает дольше работать.

Изменение этой черты не означает снижения стандартов или халатности. Вместо этого можно направить усилия на проекты, которые на самом деле имеют наибольшее значение.

Высокий уровень невротизма часто выглядит как склонность к тревоге: чрезмерное обдумывание, подготовка к худшему или повторение каждого маленького ошибочного шага в голове.

Однако жизнь в беспокойстве истощает психику и может остановить прогресс. Изменение этой черты поможет научиться переживать стресс с большей перспективой.

Можно беспокоиться о важной встрече, но сказать себе, что ты справишься. В результате меньше энергии уходит на ненужные размышления и больше времени на полноценное использование возможностей.

Раньше психологи полагали, что черты личности определяются в раннем взрослом возрасте. А популярные тесты личности, определяющие тип, пропагандируют идею, что человек должен строить свою жизнь вокруг уже имеющихся черт.

Однако черты можно корректировать и менять, чтобы подстраиваться под новые реалии и избавиться от излишнего стресса. Не нужно создавать новую личность, чтобы перестать выгорать. Следует настроить имеющиеся черты так, чтобы они позволили жить полноценно.

