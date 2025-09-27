Для тебе Психологія

Античний погляд на характер: чому поділ на сангвініків та холериків досі існує

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Вересня 2025, 16:00 3 хв.
Античний погляд на характер: чому поділ на сангвініків та холериків досі існує
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь