Сімейні стосунки

А ти знаєш свій? Які типи прив’язаності формуються у нас з дитинства і як впливають на стосунки

Христина Кушнірюк, практикантка сайту 08 Жовтня 2023, 15:00
Типи прив'язаності
Фото: Unsplash

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А ти знаєш свій? Які типи прив’язаності формуються у нас з дитинства і як впливають на стосунки
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