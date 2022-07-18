Усе залежить від твого вибору. Що таке співзалежність та чи справді такі стосунки токсичні

У стосунках люди починають бути залежними одне від одного. Але це не завжди означає щось погане. Просто тепер треба враховувати інтереси свого партнера чи партнерки й, наприклад, планувати подорож, щоб було зручно обом.

Проте дехто називає співзалежні стосунки — токсичними. Чи справді це так, розповіла психотерапевтка Анастасія Свердел.

Що таке співзалежні стосунки

За її словами у психологічній літературі є відома теорія про співзалежні стосунки. Співзалежністю називають “патологічний” стан з глибоким проникненням і сильною емоційною, соціальною або навіть фізичною залежністю від іншої людини.

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Звільнення від співзалежності Б. Уайнхолд та Дж. Уайнхолд свого часу стала дуже популярною та цитованою книгою. Коли нам пропонують звільнитися від співзалежності, то часто це стосується рідних і близьких людей з якими-небудь залежностями, але далеко не обмежується ними.

— Співзалежна людина намагається контролювати дії іншої й таким чином регулювати свій стан.

Відомі ролі співзалежних людей — це переслідувач, рятівник і жертва, — розповідає психологиня.

У відомому виданні The New York Times не так давно вийшла стаття, в якій теорію співзалежності називають токсичною.

— Людська психіка і тіло сконструйовані так, щоб покладатися на соціальні контакти для зменшення стресу. Ми стаємо дисфункціональними без близьких теплих стосунків. Практично кожен з нас є співзалежним, — пишуть в матеріалі.

Автори кажуть: теорія про те, що сама людина є творцем свого щастя — утопічна. І розділяють “залежність” як компульсивну поведінку, що завдає шкоди.

Співзалежність — це погано?

— Я пам’ятаю своє здивування, коли на парах з сексології викладачка нам розповідала про абсурдність ідеї про незалежність людини. Ми не створені й не можемо бути незалежними. Залежність — може бути не тягарем, а вибором, — каже психологиня.

За словами Анастасії, існує варіант сприймати залежність як тюрму, а можна обрати для себе таку взаємозалежність, яка приносить радість, любов, користь і буде приємною. Не варто звинувачувати себе за усвідомлену потребу бути залежним, що по факту є лише виявленням того, що завжди було притаманне кожному з нас як людським істотам.

Часто буває так, що люди по різному реагують на стрес, тож можуть сваритися. Раніше ми розповідали про подружні стосунки під час війни та чому люди розходяться.

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