Ми неначе створені одне для одного! Розповідаємо про емоційну близькість: що це таке та сім її ознак

Емоційна близькість — неначе міст, який з’єднує дві споріднені душі та дарує відчуття єдності, розуміння та довіри між людьми. Це стан, коли ти можеш бути собою, не боячись засудження, критики чи непорозумінь. Емоційна близькість є основою глибоких стосунків, що наповнені теплом, підтримкою та взаємним прийняттям.

Але як визначити, що така близькість існує між тобою та твоїм партнером? У Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли про сім ознак емоційної близькості та як її розвинути.

Що таке емоційна близькість

Емоційна близькість — це глибокий інтелектуальний та емоційний зв’язок. У ньому обидва партнери мають відчуття, що вони гарно знають, приймають та розуміють одне одного. Це моменти спілкування без слів, синергія особистостей, коли один погляд або дотик говорять більше, ніж тисяча слів.

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Та йдеться не лише про емоційний зв’язок, а й про статеві стосунки. Як правило, емоційна близькість робить секс кращим. Глибока довіра, яка супроводжує емоційну близькість, виводить стосунки на новий рівень.

Ознаки емоційної близькості

Підтримка і заохочення

Якщо у ваших стосунках ти відчуваєш, що поруч є людина, яка завжди підтримає, вірить у тебе і допоможе досягти мрії, а ти готовий(-а) робити те саме для неї — це одна з ознак близькості.

Спільні захоплення

Емоційна близькість будується через спільні інтереси та хобі. Та при цьому важливо поважати й персональні захоплення партнера.

Можливість бути собою

Аби почуватися комфортно, у стосунках немає потреби приховувати свої справжні почуття та бути тим, ким ти не є.

Безпечний обмін емоціями

Важлива ознака емоційної близькості — можливість говорити про все на світі без страху бути незрозумілим або засудженим. Ви з партнером можете обговорити будь-які речі, що турбують, та знати, що він чи вона підтримають.

Глибокі розмови та комфортна тиша

Цей пункт про відверті розмови, де ви можете обговорити фактично усе, оскільки немає нецікавих чи незручних тем. А також це й про ті моменти тиші, що не викликають почуття дискомфорту.

Увага до деталей

Жодна дрібниця не залишається непоміченою. Тебе цікавлять повсякденні речі: від імені колеги, про якого розповідав партнер, до породи собаки близької людини.

Повага

Тут йдеться про цінування думок, мрій, кордонів і почуттів. Партнери у стосунках ставляться одне до одного з захопленням, увагою та добротою.

Як досягти емоційної близькості

Для розвитку емоційної близькості потрібно почати з основних кроків. Йдеться про:

відверте та щире спілкування;

прояв уваги, чуйності, співчуття;

піклування про потреби партнера;

пошук спільних інтересів;

пошук рішення, а не винного у конфліктних ситуаціях;

І найголовніше — слухати та розуміти своє внутрішнє Я. Оскільки тільки розуміючи себе, можна знайти гармонію у стосунках з іншими. Ти маєш чітко визначити персональні потреби, цілі та бажання.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що у стосунків немає майбутнього.

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