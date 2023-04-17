Ти мене більше не кохаєш, або сім ознак, що у твоїх стосунків немає майбутнього — рахувати взялася Наталія Холоденко

Романтичні стосунки є невідмінною частиною для багатьох із нас. Та часто за діями людей у парі можна розгледіти так звані червоні прапорці, які натякають: майбутнього тут не буде.

То як зрозуміти, що тобі з партнером — не по дорозі? Українська психологиня Наталія Холоденко розповіла у своєму Telegram-каналі.

Як зрозуміти, що у стосунків немає майбутнього

Неможливість нормально розмовляти. Ви ігноруєте або чіпляєтеся один до одного через дрібниці, й будь-які спроби комунікації закінчуються скандалом. Втрата інтересу до партнера. Все починається з того, що зникають спільні захоплення, теми для розмов, а потім тебе перестають цікавити його/її проблеми на роботі й коли він/вона повернеться додому. Небажання щось змінювати. Тут мова про те, що партнери не хочуть нічого робити заради стосунків. Наприклад, боротися з алкоголізмом, ревнощами, змінювати роботу на більш оплачувану і подібне. Зникають спільні моменти. Ви разом перестали ходити на прогулянки без дітей, давно не пили каву просто удвох, все менше проводите часу разом. Ваші спільні вечори — це сидіння у телефоні.

Небажання щось доводити. Тобі вже неважливо, чи змінить твій партнер думку про будь-що, чи прислухається до твоїх слів. Це вже говорить про байдужість. Відсутність гордості. Якщо твій/(-оя) партнер/(-ка) не викликає у тебе почуття гордості, варто серйозно замислитися, чи є у вас спільне майбутнє. Інтерес до іншої людини. Ти частіше став/(-ла) задивлятися на представників протилежної статі, а, можливо, твої думки вже кимось зайняті. Це один із найнебезпечніших дзвіночків.

Психологиня Наталія Холоденко каже: якщо у стосунках пари виникає один або два дзвіночки з цього списку, варто спробувати щось змінити, якщо є бажання рятувати стосунки.

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— Якщо у стосунках знайдено три – п’ять ознак, а спільне життя більше нагадує існування “на автоматі” замість насолоди одне одним і кожним днем — подумай. Можливо, вам варто цивілізовано завершити стосунки, — каже Холоденко.

А ось поради, як підживити та зберегти стосунки під час розлуки та війни.

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