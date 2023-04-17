Ти мене більше не кохаєш, або сім ознак, що у твоїх стосунків немає майбутнього — рахувати взялася Наталія Холоденко

Романтичні стосунки є невідмінною частиною для багатьох із нас. Та часто за діями людей у парі можна розгледіти так звані червоні прапорці, які натякають: майбутнього тут не буде.
То як зрозуміти, що тобі з партнером — не по дорозі? Українська психологиня Наталія Холоденко розповіла у своєму Telegram-каналі.
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Психологиня Наталія Холоденко каже: якщо у стосунках пари виникає один або два дзвіночки з цього списку, варто спробувати щось змінити, якщо є бажання рятувати стосунки.
— Якщо у стосунках знайдено три – п’ять ознак, а спільне життя більше нагадує існування “на автоматі” замість насолоди одне одним і кожним днем — подумай. Можливо, вам варто цивілізовано завершити стосунки, — каже Холоденко.
А ось поради, як підживити та зберегти стосунки під час розлуки та війни.
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