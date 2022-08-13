Ніщо не зруйнує ваш маленький світ, у якому ви разом щасливі: як зберегти стосунки під час війни

У нашому житті зараз занадто багато випробувань: війна, COVID-19, повітряні тривоги, невизначеність та події, які загрожують життю. Все це викликає в нас стрес, страх, тривогу, переживання.

З початком повномасштабної війни особисті стосунки теж набули випробувального характеру. Насправді побудувати гарні взаємини — важка праця обох і в мирний час, коли люди менше знаходяться під стресом, а тим паче під впливом страху. В умовах війни — це взагалі завдання з зірочкою.

Психологиня гарячої лінії психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука, PhD у галузі психології та консультантка з позитивної психотерапії Катерина Балахтар розповіла, що необхідно робити, щоб зберегти стосунки під час війни.

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А спільний відпочинок — це про відновлення ресурсу, що є потрібним у мирний час і ще більш життєво необхідним сьогодні.

Ділитись своїми емоціями

Емоційний обмін теж дуже важливий у воєнний стан. Зараз переважають негативні емоції. Для психологічного балансу маємо знаходити й позитивні.

Тому варто ділитися своїми емоціями з партнером, таким чином даючи й собі, й близькій людині можливість прожити власні почуття.

Шукати компроміси у конфліктних ситуаціях

Конфлікти — теж емоційний об’єкт, проте вміння вирішувати їх через діалог має позитивну динаміку. Та в жодному разі не варто контролювати своє життя для уникнення конфліктів, оскільки це все виснажуватиме.

Проте не треба й провокувати чи підливати олії у сварки, якщо є можливість пом’якшити ситуацію. Вчитися домовлятися, розмовляти з партнером про все, що турбує і доходити до компромісу — запорука стабільних конструктивних стосунків.

Конфлікти у час війни стають ще більш травматичними. Найкраща тактика — не загострювати, а згладжувати.

Обговорити власні кордони

Обговорюйте разом ваші кордони, такі собі невидимі парканчики, які відокремлюють вас, ваші звички, прагнення, думки та вчинки від зовнішнього світу, допомагають розрізнити, де ви, а де не ви.

Визнач, що входить до твоєї зони контролю і відповідальності, а що стосується зовнішнього світу і від чого ти тримаєш дистанцію, оскільки ніяк на це вплинути не в змозі.

Особисті кордони нам потрібні, щоб оберігати нашу особистість і те, що для нас цінне. Відчуття власних кордонів важливе обом партнерам. Їхнє порушення тягне за собою неповагу, зверхність і просто дискомфорт.

Завжди можна сказати: “Ти перетинаєш мої кордони”. Це виведе вас на діалог, який покликаний відшукати гармонійні та комфортні рішення для обох.

Бути добрішими одне до одного

Бути добрішими — це не означає нехтувати собою на благо партнерові. Бути добрішими до себе і до партнера — підтримувати одне одного, присвячувати час одне одному. Водночас пам’ятати, що це нормально, коли хочеться деколи побути наодинці.

Не забувати й частіше говорити теплі слова: “Я люблю тебе”, “Я пишаюсь тобою”, “Ти важливий/а для мене”, “Дякую, що поруч” тощо.

Просити про допомогу

Рідні та близькі — це люди, в яких можна просити про допомогу. Просити та приймати допомогу сьогодні не соромно, а навпаки — найвищий прояв довіри.

Обійматись

Якщо партнер поряд — обіймайтесь. Робіть це при будь-якій вдалій нагоді, адже обійми дають емоції, яких нині дуже бракує. Вони покращують настрій, підвищують взаєморозуміння, дають фізичний комфорт, захист і просто допомагають боротися зі стресом.

Якщо ти з коханою людиною на відстані — підтримуйте близький контакт, розмовляйте якомога частіше, насолоджуйтеся одне одним і не дозволяйте нікому й нічому зруйнувати ваш маленький світ, де ви щасливі. Попри все.

Гаряча лінія психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука

Благодійний фонд Запорука запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни.

Сьогодні важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями та страхами. Фізична безпека — наша базова потреба. Але психологічна стабільність відіграє не меншу роль.

Гаряча лінія за номером 0 800 4000 23 працює:

безкоштовно та цілодобово;

по всій території України;

з усіх мобільних операторів;

для дзвінків із-за кордону +38 050 493 03 07.

Звертатися можна з будь-якою проблемою, зокрема:

якщо у тебе тривожність; ти відчуваєш хронічну втому; у тебе є проблеми зі сном; ти відчуваєш, що більше не справляєшся; трапляються панічні атаки; важко адаптуватися до нових умов; складно пережити втрати у твоєму житті.

Команда з 20 кризових психологів гарантує:

конфіденційність;

анонімність;

професіоналізм;

тактовність.

Розповісти про безкоштовну психологічну підтримку благодійного фонду Запорука рідним та близьким, усім тим, хто цього потребує — вже допомога ближньому.

Однак іноді варто зрозуміти, що настав час відпустити дорогу для тебе людину. Читай поради психолога, як правильно завершувати стосунки.

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