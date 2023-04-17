Ты меня больше не любишь, или семь признаков, что у твоих отношений нет будущего — считать взялась Наталья Холоденко

Романтические отношения являются неотъемлемой частью многих из нас. Но часто за действиями людей в паре можно рассмотреть так называемые красные флажки, которые намекают: будущего здесь не будет.

Как понять, что тебе с партнером — не по дороге? Украинский психолог Наталья Холоденко рассказала в своем Telegram-канале.

Как понять, что у отношений нет будущего

Невозможность нормально говорить. Вы игнорируете или цепляетесь друг к другу по пустякам, и любые попытки коммуникации заканчиваются скандалом. Утрата интереса к партнеру. Все начинается с того, что исчезают общие увлечения, темы для разговоров, а потом тебя перестают интересовать его/(ее) проблемы на работе и когда он/(-а) вернется домой. Нежелание что-либо менять. Здесь речь о том, что партнеры не хотят ничего делать ради отношений. К примеру, бороться с алкоголизмом, ревностью, менять работу на более оплачиваемую и подобное. Исчезают общие моменты. Вы вместе перестали ходить на прогулки без детей, давно не пили кофе просто вдвоем, все меньше проводите время вместе. Ваши совместные вечера — это сиденье в телефоне.

Нежелание что-либо доказывать. Тебе уже неважно, изменит ли твой партнер мысль о чем-либо, прислушается ли к твоим словам. Это уже говорит о безразличии. Отсутствие гордости. Если твой/(-я) партнер/(-ка) не вызывает у тебя чувство гордости, стоит серьезно задуматься, есть ли у вас общее будущее. Интерес к другому человеку. Ты чаще стал/(-а) заглядываться на представителей противоположного пола, а возможно, твои мысли уже кем-то заняты. Это один из самых опасных звоночков.

Психолог Наталья Холоденко говорит: если в отношениях пары возникает один или два звоночка из этого списка, стоит попытаться что-то изменить, если есть желание спасать отношения.

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— Если в отношениях найдено три – пять признаков, а общая жизнь больше напоминает существование “на автомате” вместо наслаждения друг другом и каждым днем — подумай, возможно, вам следует цивилизованно завершить отношения, — говорит Холоденко.

А вот советы, как подкрепить и сохранить отношения во время разлуки и войны.

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