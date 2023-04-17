Ты меня больше не любишь, или семь признаков, что у твоих отношений нет будущего — считать взялась Наталья Холоденко

Романтические отношения являются неотъемлемой частью многих из нас. Но часто за действиями людей в паре можно рассмотреть так называемые красные флажки, которые намекают: будущего здесь не будет.
Как понять, что тебе с партнером — не по дороге? Украинский психолог Наталья Холоденко рассказала в своем Telegram-канале.
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Психолог Наталья Холоденко говорит: если в отношениях пары возникает один или два звоночка из этого списка, стоит попытаться что-то изменить, если есть желание спасать отношения.
— Если в отношениях найдено три – пять признаков, а общая жизнь больше напоминает существование “на автомате” вместо наслаждения друг другом и каждым днем — подумай, возможно, вам следует цивилизованно завершить отношения, — говорит Холоденко.
А вот советы, как подкрепить и сохранить отношения во время разлуки и войны.
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