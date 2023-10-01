Мы как будто созданы друг для друга! Рассказываем об эмоциональной близости: что это такое и семь ее признаков

Эмоциональная близость — как мост, который соединяет две родственные души и дарит ощущение единства, понимания и доверия между людьми.

Это состояние, когда ты можешь быть собой, не боясь осуждения, критики или недоразумений. Эмоциональная близость является основой глубоких отношений, наполненных теплом, поддержкой и взаимным принятием.

Но как определить, что такая близость существует между тобой и твоим партнером. В Telegram-канале Психологическая поддержка рассказали о семи признаках эмоциональной близости и как ее развить.

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Что такое эмоциональная близость

Эмоциональная близость — это глубокая интеллектуальная и эмоциональная связь. В ней у обоих партнеров есть ощущение, что они хорошо знают, принимают и понимают друг друга. Это моменты общения без слов, синергия личностей, когда один взгляд или прикосновение говорят больше, чем тысяча слов.

Но речь идет не только об эмоциональной связи, но и о половых отношениях. Как правило, эмоциональная близость делает секс лучше. Глубокое доверие, которое сопровождает эмоциональную близость, выводит отношения на новый уровень.

Признаки эмоциональной близости

Поддержка и поощрение

Если в ваших отношениях ты чувствуешь, что рядом есть человек, который всегда поддержит, верит в тебя и поможет достичь мечты, а ты готов(-а) делать то же самое для него — это один из признаков близости.

Совместные увлечения

Эмоциональная близость строится через общие интересы и хобби. Но при этом важно уважать и персональные увлечения партнера.

Возможность быть собой

Чтобы чувствовать себя комфортно в отношениях нет необходимости скрывать свои истинные чувства и быть тем, кем не является.

Безопасный обмен эмоциями

Важный признак эмоциональной близости — возможность говорить обо всём на свете без страха быть непонятым или осуждённым. Вы с партнером можете обсудить любые вещи, которые беспокоят и знать, что он или она поддержат.

Глубокие разговоры и комфортная тишина

Этот пункт об откровенных разговорах, где вы можете обсудить практически все, поскольку нет неинтересных или неудобных тем. А также это и о тех моментах тишины, которые не вызывают чувство дискомфорта.

Внимание к деталям

Ни одна мелочь не остается незамеченной. Тебя интересуют повседневные вещи: от имени коллеги, о котором рассказывал партнер и до породы собаки близкого человека.

Уважение

Здесь речь идет о ценности мыслей, мечтаний, границ и чувств. Партнеры в отношениях относятся с восхищением, вниманием и добротой друг к другу.

Как достичь эмоциональной близости

Для развития эмоциональной близости нужно начать с основных шагов. Речь идет о:

откровенном и искреннем общении;

проявление внимания, чуткости, сочувствия;

заботе о потребностях партнера;

поиск общих интересов;

поиск решения, а не виновного в конфликтных ситуациях;

И самое главное — слушать и понимать свое внутреннее Я. Поскольку только понимая себя, можно найти гармонию в отношениях с другими. Ты должен четко определить персональные потребности, цели и желания.

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