Спільний побут — краш-тест стосунків: шість порад, як уникнути кризи сімейного життя

Проживання під одним дахом — важливий крок у стосунках кожної пари. Його треба робити виважено, аби не зіпсувати те, що вже побудували разом.

На початку можуть виникати певні незручності у спільному побуті. Але це унікальний досвід, завдяки якому закохані пізнають одне одного ще глибше та зміцнюють свої почуття.

Психологиня та сексологиня Альона Щербань поділилась з виданням Здоров’я 24 порадами, як пройти цей шлях та уникнути кризи сімейного життя.

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Починай речення з “я”

Коли партнери з’їжджаються, на них чекає багато сюрпризів. Як показує досвід, здебільшого неприємних.

Якщо люди живуть разом кожного дня, то починають помічати звички чи певні характеристики одне одного, на які раніше не звертали увагу. Це може провокувати конфлікти та непорозуміння.

Як з цим бути? Важливо промовляти свої почуття так, щоб не висувати взаємні претензії.

Ідеально для цього підійде техніка, коли ти починаєш речення не з “ти”, а з “я”. Наприклад, замість фрази “ти знову не прибрав за собою”, скажи “я так хочу, щоб у нас вдома було охайно”.

Коли ти говориш про свої почуття, то інша людина автоматично фокусує свою увагу на тобі. Так ти повідомиш про проблему, але не спровокуєш сварку.

Проси вибачення щиро

Мабуть, у кожного бувають моменти роздратування, коли стримати потік своїх емоцій занадто складно. Якщо ти наговорив(-ла) зайвого, обов’язково треба попросити вибачення. Але щиро.

Це допоможе коханій людині позбутись неприємного осаду сварки. А ось фальш дуже відчувається — після нещирого вибачення образа може лише посилитись.

Не замовчуй проблему

Дуже часто партнери, особливо на початку сімейного життя, воліють замовчувати проблеми, щоб не ображати одне одного.

Але це неправильно, бо тоді виникає почуття фрустрації (пригніченості через нереалізоване прагнення). Говорити про свої бажання не те, що можна, а критично необхідно. Інакше як вони здійсняться?

Проте пам’ятай, що все залежить від форми висловлення своїх почуттів.

Практикуй метод п’яти хвилин

Якщо уникнути конфлікту не вдалось, то краще слухати, а не кричати. Знаємо, це буває непросто. Тому є спеціальний метод п’яти хвилин.

Він полягає у тому, що одна людина ставить таймер на п’ять хвилин і говорить. Потім так само робить інший партнер(-ка). У цей час перебивати одне одного категорично заборонено.

Використай ці п’ять хвилин розумно. Не звинувачуй та не критикуй кохану людину, а фокусуйся на своїх почуттях.

Регулярно практикуйте з партнером(-кою) цю вправу протягом двох тижнів, щоб бути почутими.

Розподіли обов’язки

Найбільше сварок на початку сімейного життя приносять побутові проблеми. Це дріб’язкові щоденні справи, які насправді дуже важливі.

Для того, щоб не сперечатись кожного разу, хто виноситиме сміття, варто створити графік виконання хатньої роботи на тиждень.

Разом розподіліть обов’язки та запишіть їх на папері. Пам’ятку прикріпи на холодильник чи інше видне місце.

Так уже ніхто не зможе уникнути домовленостей. За потреби можна обмінюватись обов’язками або ж виконувати якісь завдання разом.

Шукай спільні цінності

Під час спільного життя можна дізнатись багато чого нового про людину. Розпитай більше про життєві цінності та плани партнера(-ки), познайомся з його (її) батьками.

Це важливо, адже родина — це вагома частина життя для кожної людини. І у разі спільного проживання ти стикатимешся не тільки з поглядами партнера(-ки), а й переконаннями його (її) близьких.

Варто з’ясувати ці моменти до подружнього життя та перед народженням власних дітей.

Сімейні стосунки не виникають одразу після штампу в паспорті та не базуються лише на гормональному коктейлі почуттів. Над ними потрібно постійно працювати двом партнерам.

Утім ненормальні події довкола змінюють наше життя. Декому може стати складніше проявляти ніжність та терпіння. Читай, чому руйнуються подружні стосунки під час війни.

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