А ты знаешь свой? Какие типы привязанности формируются у нас с детства и как влияют на отношения

Психологи выделяют четыре основных “типа привязанности”, которые формируются еще в детстве: безопасная, амбивалентная, избегающая и тревожно-избегающая. Именно от отношения родителей к ребенку зависит, как он будет строить отношения со своим партнером или партнершей. Что такое теория привязанности и как она действует рассказали Psychology Today и Healthline, а мы распространяем важную информацию дальше.

Привязанность — это развивающаяся эмоциональная связь между ребенком и родителями, и это механизм, с помощью которого малыш удовлетворяет свои основные потребности.

Безопасная привязанность

У лиц с безопасным типом привязанности были родители, на которых они могли положиться.

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Во взрослом возрасте они не испытывают страха перед отказом или чрезмерной близостью в своих отношениях.

Это люди, которые чувствуют себя комфортно, приближаясь к другим, и верят, если их любимый человек или лучший друг заявит, что не уйдет никуда, это так и будет.

Люди с безопасным стилем привязанности обычно поддерживают честные, открытые и равноправные отношения, где можно расти и развиваться вместе.

Амбивалентная привязанность

Люди с амбивалентной привязанностью имеют склонность романтизировать любовь, что позволяет им легче создавать фантазийные связи, чем основанные на реальности.

Такие лица могут быть требовательными, назойливыми и навязчивыми. Они часто слишком анализируют ситуацию и могут испытывать колебания настроения.

Люди с амбивалентной привязанностью боятся, что их отвергнут или пренебрегут ими. Для снятия этого страха они часто прибегают к навязчивому поведению, такому как непрерывная коммуникация или чрезмерное количество сообщений.

Этот тип привязанности часто характерен для людей, родители которых часто отсутствовали из-за работы или имели свои собственные проблемы, такие как развод, потеря работы, смерть родителя, депрессия и т.д.

Люди с амбивалентной привязанностью также могут чувствовать привлекательность к лицам с избегающим стилем привязанности, поскольку это напоминает им отношения с родителями.

Избегающая привязанность

Когда родители не отвечают на нужды ребенка, он может перестать выражать их, а вместо этого стать слишком самостоятельным.

Во взрослом возрасте такие люди часто подвержены изоляции, независимости и могут казаться эгоистическими или холодными.

Люди с избегающим стилем привязанности часто избегают близких отношений или проявляют эмоциональную отчужденность.

Если в партнерских отношениях они слышат угрозу разрыва, они могут замаскировать свои эмоции и претендовать на безразличие.

Тревожно-избегающая привязанность

Лица с тревожно-избегающим стилем привязанности боятся быть слишком близкими или слишком отдаленными от своих любимых.

В них существуют две противоречащие друг другу потребности: принадлежать (любить и быть близкими к другим) и выживать (защищать себя).

Эти лица могут быть непредсказуемы, и их часто переполняют эмоции. Они сталкиваются с серьезным внутренним конфликтом между желанием близости и чувством опасности.

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Как узнать свой стиль привязанности?

Для определения своего стиля привязанности можно использовать описанные характеристики и анализировать свое поведение.

Также существуют онлайн-тесты на английском языке, но лучше обратиться к психологу.

Специалист поможет изучить и проанализировать вашу жизненную историю и общение, а затем поможет решить возникающие проблемы.

Как залечить старые раны и строить здоровые отношения?

Для того чтобы строить действительно здоровые отношения, стоит прежде узнать, какой тип привязанности у тебя и работать над исцелением своих детских травм.

Эмпатия к себе

Детские травмы отражаются в наших взрослых проблемах – в основном токсичных отношениях. Первый шаг к исцелению заключается в радикальной эмпатии к себе, вместо того, чтобы обвинять себя в неправильном выборе, чувствах или ошибках, необходимо увидеть и почувствовать утраченного себя, того человека, которым ты стала (-л) бы, если бы тебя воспитывали иначе.

Радикальные изменения

Если в детстве ты испытывала (-л) физическое или словесное насилие, нанесшее большую травму, то часто исцеление невозможно без радикальных изменений жизненного сценария. В некоторых случаях желательно ограничить контакт или совсем не общаться с родителями-объюзерами.

Медитации

Одной из целей медитации является взаимодействие с образами. Она должна доставлять радость и успокаивать тревожные чувства.

Кстати, раньше мы рассказывали об еще одном важном состоянии — эмоциональной близости. Читай, чем оно характерно.

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