Раз-два й одружені? Як подати заяву на реєстрацію шлюбу через Дію

Якщо коханий тобі освідчився, можна відразу подати заяву до ДРАЦСу в Дії. Про нову функцію застосунку Дія повідомили у Мінцифрі. Ми розповімо, як зареєструвати шлюб в Дії.

Реєстрація шлюбу в Дії: інструкція

За кілька хвилин можна подати заяву про реєстрацію шлюбу до ДРАЦСу через Дію. У заяві можна вказати місце, час, формат проведення церемонії.

Як подати заяву на реєстрацію шлюбу в Дії:

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авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ Сім’я; вибрати послугу Заява про шлюб; заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації; сплатити адміністративний збір; підписати заяву електронним підписом; партнер має авторизуватися у своєму кабінеті на порталі, перейти на заяву за посиланням з пошти та підписати її електронним підписом.

Після подачі заяви ДРАЦС, який ти вибрав(-ла), має надіслати відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менш як 15 хвилин. Треба лише з’явитися у ДРАЦС для одруження.

Важливо розуміти, що через Дію можна лише подати заяву для реєстрації шлюбу. Сам шлюб не можна зареєструвати у застосунку. Відповідний документ надають лише у ДРАЦСі.

Сума, яку треба сплатити за подачу заяви, становить від 0,85 грн до 1649,85 грн. Це залежить від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу.

Також на порталі Дія зазначають, що заяву на реєстрацію шлюбу можна подати, якщо один з молодят за кордоном. Головне — підписати її КЕПом та прийти у відділ ДРАЦС на церемонію.

Дія має багато зручних та потрібних функцій. Раніше ми розповідали, як оформити субсидію через Дію.

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