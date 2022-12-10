Сімейні стосунки
Ексклюзив

В Україні втричі більше шлюбів, ніж розлучень — у чому ж феномен та чи є каверза у таких стосунках. Говоримо з психологинею

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 10 Грудня 2022, 20:30
Одруження під час війни
Фото: Unsplash

Ексклюзиви
Марина Ер Горбач
Мій голос проти війни! Режисерка фільму Клондайк про номінацію на Оскар, долю української культури та жінку на війні
психологічна підтримка дітей
(Не)втрачене дитинство. Як психологічно підтримати дітей під час та після війни: ізраїльська система в українських реаліях
Догляд за шкірою
Свята наближаються: поради дерматологині, як не зіпсувати шкіру різдвяними стравами
Анка Фельдгузен
Ви боретесь і за нашу свободу! Послиня Німеччини в Україні про поставки зброї, енергетичну кризу та українців закордоном
Дивитись більше

Більше новин
Розповідаємо історію Ореста Круковського про мотивацію воювати
Не лише розповідати про боротьбу, а й брати участь — героїчна історія працівника музею, який пішов на фронт
Бахмут
Немає жодного вцілілого будинку, а неподалік чутно вибухи: як Бахмут продовжує стояти попри щоденні штурми окупантів
Де відпочити у Карпатах на Новий рік 2023
Легенди, екстрим та сповнені історії місцини: де відпочити у Карпатах на Новий рік 2023
Анастасія Голобородько
Що заважає тобі худнути, якщо з аналізами все гаразд: п’ять секретів від нутриціологині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як допомогти дитині концентруватися
Круть-верть замість навчання? Як допомогти дитині стати більш зосередженою та уважною
психологічна підтримка дітей
(Не)втрачене дитинство. Як психологічно підтримати дітей під час та після війни: ізраїльська система в українських реаліях
осуд
Бути в зграї: чому нам так хочеться засуджувати інших
сльози від стресу
Плач, щоби бути щасливим — важливість сліз у гештальттерапії

Відео
0:03:05
Бахмут

Немає жодного вцілілого будинку, а неподалік чутно вибухи: як Бахмут продовжує стояти попри щоденні штурми окупантів
0:11:57
Як банки працюватимуть під час блекауту
Чергові відділення, банкоматний роумінг і не тільки — як працюватиме банківська система України за умов блекауту
0:05:53
Як проходить розмінування Херсона та області
Окупанти замінували навіть дитячі візочки — як проходять піротехнічні роботи на Херсонщині
Банкоматний роумінг
Будь-де та без комісій: в Україні запрацював банкоматний національний роумінг
0:14:43
Михайло Подоляк про закінчення війни та церкву московського патріархату
Успіхи ЗСУ мають спровокувати “правильні процеси” — Михайло Подоляк про зміну настроїв у Росії та церкву московського патріархату
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Нові графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
В Україні втричі більше шлюбів, ніж розлучень — у чому ж феномен та чи є каверза у таких стосунках. Говоримо з психологинею
Нова атака дронів. Постраждали Одещина, Миколаївщина та Херсонщина
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:51
Мати загиблого пілота відкрила реабілітаційний центр для військових
Робити все для тих, хто нас захищає: мати загиблого пілота відкрила реабілітаційний центр для військових
0:05:22
Трагедія жінки
Втратила сина й онука через “русскій мир” — трагедія жінки з Київщини
Більше відео
Продуктовий набір для пенсіонерів та ВПО: де отримати у Києві
Читати далі
У Києві поновили видачу продуктових наборів: хто та де може отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь