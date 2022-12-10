В Украине втрое больше браков, чем разводов — в чем же феномен и есть ли подвох в таких отношениях. Говорим с психологом

Несмотря на потрясение и моральный стресс, с которым украинцы живут уже десятый месяц полномасштабной войны, статистика браков и разводов демонстрирует определенный феномен.

По данным Минюста, в течение марта-октября этого года в Украине было зарегистрировано втрое больше браков, чем разводов. За этот период образовалось на 6 тысяч больше новых семей, чем в прошлом году. Интересно, что в марте этого года, несмотря на массовую миграцию, развертывание боевых действий и материальный кризис, статистика браков показала самый высокий скачок.

Тогда было зарегистрировано 20 771 новый брак. Для сравнения – в марте 2021 года было зарегистрировано 13 766 новых семей. То есть, браков стало больше в полтора раза. Что же касается разводов, то их количество за 8 месяцев этого года упало на 22 тысячи, сравнивая с этим периодом прошлого года.

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Есть ли в этом подвох — мы спросили у психолога Анны Кушнерук. Можно ли расценивать такой внезапный всплеск бракосочетаний, как эмоциональные браки?

Почему одни отношения война укрепляют, а другие — помогает разрушить? А еще спросили совета, как пережить разлуку парам, где есть военные, или те, кто эвакуировался за границу.

Несмотря на войну браков стало больше. В чем парадокс?

— У меня есть на это простое, абсолютно человечное объяснение. Когда мы чувствуем себя смертными, и, так сказать, временными в этой жизни — прежде всего, что приходит в голову — объединяться с человеком, который для тебя важен. Даже для того, чтобы по закону иметь возможность попасть к нему в больницу, иметь возможность заботиться о нем.

То есть это абсолютно адекватные поступки в материальном аспекте, и абсолютно эмоционально здоровы с точки зрения того, что, если еще не жениться во время войны, то когда же? Возможно, это наши последние мгновения на земле, которые мы должны провести вместе.

Таким образом, проявить уважение к партнеру. Это браки не только эмоциональные, это в большинстве своем браки благодарности — за то, что мы встретились и пообещали заботиться друг о друге, если, не дай Бог, что-нибудь произойдет.

Война — экзамен и для молодых, и для опытных супругов

— Война становится испытанием для всех нас, для нашей человечности. Строятся браки, которые станут еще крепче, именно потому, что они создавались на фоне пережитого вместе стресса, в любви и уважении.

А также будут браки, в которых есть усталость от быта, от материальных неудач, усталость друг от друга — это будет их разрушать. Однако за этим не следует сожалеть, это нормально, когда люди в своей жизни принимают решение – как им лучше жить.

Пусть просто все будут живы и здоровы, а в браке или нет – жизнь покажет, как лучше!

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Как пережить стресс от разлуки, когда близкий человек на фронте

— Я сейчас умоляю абсолютно всех людей, чьи партнеры находятся на передовой, что не нужно ожидать от них внутренних эмоциональных проявлений и нельзя обижаться из-за отсутствия внимания от них. Слава Богу, что приходит то короткое сообщение из двух букв “ОК”.

Я подчеркиваю, что вот это “ОК” или “+”, который вам отправляют – это самое большое проявление уважения и любви.

Сейчас очень трудно выдерживать свой страх и боль за человека, который далеко. Теплое и привычное общение вернется к парам, у которых оно было и раньше.

Там, где его не было до этого, оно не наступит в будущем. Война не сделает нас более близкими или более отзывчивыми друг к другу. Поэтому совершенно спокойно продолжайте делать все то, что вы делали до сих пор, молитесь о своих защитниках, любите их.

Вы можете даже сердиться на них, но главное – не прерывайте эти отношения, потому что вам не хватает этого человека и внимания от него. Скучать по тому, кого вы любите – вполне естественно.

Там, на фронте, настолько тяжело, что даже этот “+” в переписке – это сверхусилие. Цените этот плюс и знайте, что вам его прислали с любовью.

Отношения на расстоянии временные, но к ним следует привыкнуть

Сейчас довольно часто ко мне обращаются люди, тяжело переживающие разлуку с близким человеком. Как правило, у них нет претензий, что они недополучают внимания от своих родных на фронте.

Напротив, есть случаи с внутренней истерикой, в которой страдающий человек начинает обвинять ушедшего(-ла), мол: “Почему ты пошел(-ла) воевать, если другие сидят?”

И с одной стороны – это уважение для наших защитников и поклон за этот человеческий поступок. Это абсолютно естественные вещи — сердиться на того, кого вы любите, когда его с вами нет, и до него невозможно добраться.

Этого не нужно бояться, это как раз малейшая проблема. Самые глубокие кризисы происходят в случаях, где семьи разведены по видению общего будущего.

Когда, например, мужчина остается в стране, он продолжает работать, делать свою миссию, а женщина с детьми, например, уезжает. И здесь встречается масса претензий друг к другу с точки зрения, как мы должны дальше жить.

То есть у людей начинает настолько отличаться контекст жизни, что они вместо того, чтобы поддерживать друг друга, делиться новостями из своей жизни, они начинают урезать эти новости. И общение сводится к отчету, типа Окей. Поспал, поел, ну что вы там? Все хорошо?”.

В таких историях очень много ярости и злости у женщин на своих мужчин, за то, что они все же продолжают свой привычный образ жизни, а женщины с детьми в других странах, что отец не приобщается к процессу воспитания.

Ко мне как психологу обращение, что “мы теперь как чужие люди” — звучит чаще всего.

Почему одни пары крепнут, а другие распадаются

Безусловно, не все эмоциональные браки распадаются. Если люди совпали в эмоциональном плане, если они закрепили свои отношения, то они могут быть крепкими.

Могут распасться те браки, которые до войны были дисфункциональными, то есть те, которые держались только на социальных факторах, на материальных факторах, которые прежде всего создавали комфорт.

Потому что сейчас каждый сталкивается с противоречиями реальной жизни, где не хватает денег.

Мы сегодня абсолютно все испытываем финансовые трудности. И есть пары, которые относятся к этому с мыслью “ничего страшного, переживем”, а есть пары, начинающие обвинять партнера в своем дискомфорте.

Не все готовы воспринимать нехватку денег как вынужденные обстоятельства. Иногда нужно иметь терпение, чтобы пережить происходящее. И вот функциональные пары — они вместе, бок о бок, даже несмотря на ссоры, идут вперед вопреки кризису.

А пара дисфункциональная поворачивается лицом друг к другу и начинает ссориться.

Сегодня каждый брак — это победа света над тьмой

— Согласитесь, когда мы видим в социальных сетях, как женятся чужие люди. Ну вот скажите откровенно, мы все улыбаемся! Сегодня каждый брак – это празднование жизни!

Поэтому желаю всем, кто в любви, только укреплять свое счастье и объединяться со своими любимыми людьми.

У разных пар бывают свои сложности в отношениях. Для кого-то это может быть появление ребенка. Раньше мы также разбирали с психологом, как партнерам сохранить романтические отношения после рождения малыша.

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