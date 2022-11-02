Развод между нами: почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт

Развод — стрессовая ситуация, с которой сталкивается немало людей. Из-за войны семьи стали чаще распадаться, потому что вокруг — неопределенная ситуация, а многие женщины покинули Украину, своих мужчин и поняли, что могут самостоятельно обеспечить и себя, и своих детей.

Психологиня София Терлез в подкасте Простыми словами объяснила, что именно может убить твои отношения с любимым человеком, как их улучшить, и что делать, если отношения разорвались.

Известно, что строить хорошие и длительные отношения — сложная и постоянная работа. Часто плохое самочувствие одного из пары влияет на общее состояние отношений, поэтому следует следить за собственным чувством.

Сейчас также смотрят

Быть интересными друг другу, когда мы истощены, в стрессе или вынуждены переехать жить в новое место — очень сложно. Потому что для этого нужны силы.

Стресс, переезд в новую страну, появление новых обязанностей друг перед другом — все это истощает, и чувствовать себя устало или подавлено в такой ситуации абсолютно нормально. Война привела к тому, что мы перестаем интересоваться жизнью своего партнера, потому что на это элементарно не хватает сил и времени.

Четыре причины, почему пары распадаются

В ходе одного эксперимента ученые LoveLab выявили четыре причины, по которым отношения пары находятся под угрозой. Это:

критицизм: вечное обвинение партнера в том, что отношения распадаются и критика другого человека;

пренебрежение: выявление всех знаков пренебрежения партнером и его просьбами;

агрессивная защита: словесное насилие и неумение замечать положительные вещи;

каменное лицо: игнорирование партнера, избегание разговоров и сокрытие подлинных эмоций.

Как расставаться, когда…

есть общие дети:

Развод людей, которые уже стали родителями — распространенная, но до сих пор неидеальная модель существования семей. Дети очень резко реагируют на новость, что папа и мама больше не будут жить вместе. И родителям в этот момент важно помнить самим и объяснить ребенку: вы перестаете быть мужем и женой, но не перестаете быть папой и мамой.

Еще на берегу, когда родители приняли решение развестись, стоит проговорить: кто воспитывает ребенка, как часто ребенок будет видеться с отцом или матерью, определить день, который семья будет проводить вместе.

Во времена, когда вокруг нет ничего стабильного, родители должны позаботиться о том, чтобы стабильность осталась хотя бы дома.

Для детей в момент стресса важна последовательность, четкость, понимание того, что и когда произойдет.

ты — ВПО:

Миграция это всегда тяжело. В такие моменты обостряются конфликты в семье, а наши защитные реакции перестают быть гибкими. В таких случаях люди часто понимают, что им гораздо лучше быть в одиночестве и не усложнять свою и так непростую жизнь постоянными ссорами.

Сложные ситуации лучше обсуждать напрямую с партнером: в парке, кафе или на природе, если нынешнее место для вас не является домом.

Старайся сознательно дышать при таких разговорах. Если ты контролируешь дыхание и голос, то сможешь контролировать поведение и реакции.

Как предотвратить развод: советы психолога

Психолог София Терлез считает, что лучшим лекарством против недоразумений будут разговоры. Также важно не терять заинтересованности в отношениях и партнере: дружба, приключения, игра, общий юмор и культура благодарности, принятие и подчеркивание того, что хорошго в моем партнере или партнерше.

Основой отношений является также близость. Нравственная близость подпитывает человеческие отношения, дает нам возможность чувствовать себя свободно с партнером. Поэтому обо всем, что волнует, надо говорить свободно, как два взрослых человека. И если вы принимаете решение о разводе, не нужно спешить, а следует несколько раз вдумчиво поговорить.

Развод и разлука не должны представлять угрозу. Поэтому говорить об этом лучше дважды: сначала проговорить, что меня не устраивает и что бы мне хотелось в этих отношениях изменить, и потом, если проходит время, а нам так же больно, мы говорим уже серьезно, что нам не удается изменить наши отношения из-за ряда обстоятельств, — объясняет психолог.

Нежность — это также важный элемент, который необходим в отношениях. Что делать, если у тебя недостаточно сил, чтобы проявлять нежность к партнеру и откуда черпать вдохновение мы объясняли в предыдущем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!