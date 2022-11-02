Розлучення між нами: чому люди розходяться під час війни і як пережити такий досвід

Розлучення — стресова ситуація, з якою стикається чимало людей. Через війну сім’ї почали частіше розпадатися, бо навколо — невизначена ситуація, а багато жінок залишили Україну і своїх чоловіків й зрозуміли, що можуть самотужки забезпечити і себе, і своїх дітей.

Психологиня Софія Терлез у подкасті Простими словами пояснила, що саме може вбити твої стосунки з коханою людиною, як їх покращити та що робити, коли відносини таки розірвалися.

Відомо, що будувати хороші та тривалі стосунки — складна та постійна робота. Часто погане самопочуття когось одного з пари впливає на загальний стан стосунків обох, тож варто стежити за власним станом.

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Бути цікавими одне одному, коли ми виснажені, у стресі чи маємо вимушено переїхати жити в нове місце — дуже складно. Бо для цього потрібні сили.

Стрес, переїзду в нову країну, поява нових обов’язків один перед одним — все це виснажує, і почуватися втомлено чи пригнічено в такій ситуації є абсолютно нормальним. Війна призвела до того, що ми перестаємо цікавитися життям свого партнера, бо на це елементарно не вистачає сил та часу.

Чотири причини, чому пари розпадаються

Під час одного експерименту науковці LoveLab виявили чотири причини, через які стосунки пари знаходяться під загрозою. Це:

критицизм: вічне обвинувачення партнера в тому, що стосунки розпадаються та критика іншої людини;

зневага: виявлення всіх знаків зневаги до партнера та його прохань;

агресивний захист: словесне насилля та невміння відмічати позитивні речі;

кам’яне обличчя: ігнорування партнера, уникання розмов та приховування справжніх емоцій.

Як розлучатися, коли…

є спільні діти:

Розлучення людей, що уже стали батьками — поширена, але досі неідеальна модель існування сімей. Діти дуже різко реагують на новину, що тато й мама більше не будуть жити разом. І батькам у цей момент варто пам’ятати самим і пояснити дитині: ви перестаєте бути чоловіком і дружиною, але не перестаєте бути татом та мамою.

Ще на березі, коли батьки прийняли рішення розлучитися, варто проговорити: хто виховує дитину, як часто дитина буде бачитися з батьком чи матір’ю, визначити день, який сім’я проводитиме разом.

У часи, коли навколо немає нічого стабільного батьки повинні потурбуватися про те, аби стабільність залишилася хоча б вдома.

Для дітей у момент стресу важлива послідовність, чіткість, розуміння того, що і коли станеться.

ти — ВПО:

Міграція це завжди важко. В такі моменти загострюються конфлікти у сім’ї, а наші захисні реакції перестають бути гнучкими. В таких випадках люди часто розуміють, що їм набагато краще бути на самоті та не ускладнювати своє й так непросте життя постійними сварками.

Складні ситуації краще обговорювати напряму з партнером: у парку, кафе чи на природі, якщо теперішнє місце не є для вас домом.

Намагайся свідомо дихати під час таких розмов. Бо коли ти контролюєш дихання та голос, то зможеш контролювати поведінку та реакції.

Як запобігти розлученню: поради психологині

Психологиня Софія Терлез вважає, що найкращими ліками проти непорозумінь будуть розмови. Також важливо не втрачати зацікавленості у стосунках та партнерові: дружба, пригоди, гра, спільний гумор і культура вдячності, прийняття та підкреслення того, що є доброго в моєму партнері чи партнерці.

Основою стосунків є також й близькість. Моральна близькість підживлює людські стосунки, дає нам можливість почуватися вільно з партнером. Тому про все, що хвилює, треба говорити вільно, як двоє дорослих людей. І якщо ви ухвалюєте рішення про розлучення, не потрібно поспішати, а варто кілька разів вдумливо поговорити.

Розлучення та розлука не мають бути загрозою. Тому говорити про це краще двічі: спочатку проговорити, що мене не влаштовує та що б мені хотілося в цих стосунках змінити, і потім, якщо проходить час, а нам так само боляче, ми говоримо вже серйозно, що нам не вдається змінити наші стосунки через ряд обставин, — пояснює психологиня.

Ніжність — це також важливий елемент, який потрібен у стосунках. Що робити, якщо бракує сил проявляти ніжність до партнера та звідки черпати натхнення ми пояснювали у попередньому матеріалі.

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