Молодые браки — обречены? Поговорили с семейным терапевтом

“До 25 не женились — первый развод пропустили!”, или “Как молочный муж уже выпал, значит — готовы к серьезному браку” — слышал (-ла) такие шутки?

В каждой шутке есть только доля шутки. По статистике Минюста, в 2024 году количество разводов выросло на 42%, тогда как зарегистрированных браков заключили на 19% меньше, чем за предыдущий год.

Пока не существует определенной статистики о возрасте людей, которые поженились и развелись. Да и причин для разводов немало: война, расстояние, финансовое положение, быт, дети и т.д.

В то же время, часто одной из причин разрыва является ранний возраст бракосочетания. ВОЗ отмечает, что пубертат длится в среднем до 24 лет.

А это значит, что до этого возраста человек еще формируется, его мозг учится, а ценности могут изменяться.

Вікна решили разобраться, действительно ли в Украине существует проблема молодых браков. Что вообще можно называть юным или молодым браком, действительно ли возраст партнеров напрямую влияет на отношения после свадьбы, все ли утверждения о юных союзах — правдивы, и над чем стоит работать в паре любого возраста — обо всем этом мы поговорили с семейным терапевтом и психологом Оксаной Сашенко.

Какие браки — молодые

Оксана Сашенко, готовясь к нашему разговору, провела опрос среди своей аудитории. Большинство респондентов ответили, что ранние браки, по их мнению, это те, что заключились в возрасте до 27-30 лет.

— ВОЗ под ранними браками подразумевает союзы до 18 лет. Но также ВОЗ отмечает, что пубертатный период у человека длится до 24 лет.

Поэтому в нашем разговоре следует отталкиваться от двух показателей: фактический возраст и эмоциональная зрелость. И я убеждена, что эмоциональная зрелость с паспортным возрастом никак не связана, — отмечает психотерапевт.

Ведь в возрасте 19 лет человек может быть полностью зрелым и сепарированным от родителей, так же как и в 40 лет кто-то до сих пор не знает, кем станет, когда вырастет.

Ранние браки, это те, в которые мы вошли, не зная себя, не имея достаточной сепарации, опоры в себе, идентичности, самости.

— Можете рассказать, какие тенденции замечаете сейчас в Украине? Стало ли больше браков до 30 лет?

— Так странно, но в одно и то же время у нас есть дуальность тенденций. С одной стороны, из-за вызовов войны молодые люди склонны к тому, чтобы жениться после нескольких месяцев знакомства.

Параллельно с этим наблюдается и тенденция к неспешности: люди хотят сначала укорениться в социальной сфере, профессии, получить определенный статус, финансовую свободу или независимость.

— Какие еще факторы влияют на желание быстро создать собственную семью?

— Отношения должны быть инструментом достижения целей. Но очень многие считают отношения и брак самоцелью. Так не должно быть.

Брак должен быть союзом двух зрелых людей и стать инструментом для достижения целей партнеров — финансовых, профессиональных, социальных. Это о развитии во всех смыслах слова.

Зачастую браком пытаются перекрыть собственные дефициты. Например: я на своих ногах не стою, поэтому ищу человека, который закроет мои потребности, — говорит Оксана Сашенко.

Она также отмечает, что частично создание союза в юном возрасте — это также о бегстве от родителей, физической или эмоциональной сепарации.

Но переезд или создание собственной семьи не всегда гарантирует сепарацию от родителей, отмечает терапевт.

Еще одной причиной юных браков эксперт называет ранние беременности.

— Станут ли оба счастливы при таких обстоятельствах? Нет, не факт. Смогут ли люди, вступающие в брак из-за того, что родится ребенок, стать родителями качественно? Такое бывает, но не всегда, — добавляет Оксана Сашенко.

Молодые браки: преимущества и недостатки

— С какими вызовами столкнутся партнеры в молодом браке?

— С многими, начиная с того, что когда мы вступаем в брак не зная себя, не имея определенной автономии, социальной или эмоциональной идентичности, мы будем их искать.

Люди — динамические существа, у нас есть тенденция к переменам. Вступая в отношения в 18, уже через пять лет мы будем другими. Есть риск, что развитие у обоих людей будет разное, — объясняет терапевт.

Именно отсюда — фразы пошиба “не нагулялись”, осознание потребности в карьере и т.д.

По словам эксперта, в таких случаях люди непременно сталкиваются с разочарованием и это — обязательная фаза.

Однако, когда мы вступаем в отношения зрелыми, то осознаем, что развенчание мифов о партнере — это норма, кризис. А кризисы есть во всех парах.

Кризис существует для того, чтобы его пройти вместе. Когда этих знаний нет, “исчезновение розовых очков” очень ранит.

— Несмотря на все вышеперечисленное, вы видите преимущества молодых союзах?

— Конечно! По-моему, очень классным преимуществом является взращивание гнездышка и сохранение верности от начала и до конца. Это об умении поддерживать друг друга, опыте и т.д.

Сейчас все приводят в пример пару Екатерины и Александра Усиков. Она ведь полюбила его еще тогда, когда он был простым парнем, что любит спорт, — говорит терапевт.

Она отмечает, что многие такие пары прошли кризисы в отношениях, простили ошибки друг другу и их чувства перерождались, обнажалась огромная благодарность.

— До любви мы дорастаем. Кристальную чистую любовь, а не “гормональное штырево” мы получаем даже не за год и не за три года. Это огромный путь, — говорит Оксана Сашенко.

Как пройти кризис в отношениях

Как отмечает семейный психотерапев, кризисы бывают во всех парах и это норма. Ведь такие периоды помогают партнерам расти вместе и лично в частности, если знать, как правильно действовать.

— Я вижу только один вариант: объединяться в общем намерении и время от времени проверять, остается ли наше намерение общим. Условно: мы сошлись, пообещали друг другу “долго и счастливо”, хотим быть вместе. Так что до первого кризиса — мы вместе.

Потом смотрим и снова проверяем: точно ли мы выбираем друг друга, валидны ли наши предварительные договоренности и т.д.

Также я бы советовала не отнимать свободу друг у друга.

Не забывайте о важности терапевтических диалогов, в которых мы встречаемся для того, чтобы снова свериться, в одном ли направлении мы двигаемся.

Одним из основных сценариев для меня есть умение решать конфликты. Поэтому никогда не поздно записаться на курс конфликтологии или тренинг прохождения конфликтов, потому что конфликт на самом деле — не зло. Это как раз та точка, в которой пара сможет расти.

Еще один пункт — умейте выставлять границы между вами и третьими людьми. Все договоренности должны быть на старте, а не после пяти лет брака. Проговорите, что для каждого из вас — измена.

И вообще, сверьте взгляды на сбережения, финансы, общие покупки, принятие решений, выбор места жительства, миграцию, воспитание детей, общий бюджет, семейные обязанности и быт.

Часто проблемы в семьях прячутся за носками или огрызком от яблока.

— Какие этапы должны пройти все здоровые отношения?

— Прежде всего, еще до семейных отношений, человек должен пройти сепарацию от родителей и обрести определенную автономию. В семейной терапии это называется фазой монады. Здесь происходит познание себя и ценностей.

Если человек не прошел этап монады, то не сможет войти в диаду — фазу от создания собственной семьи и рождения первого ребенка.

Если человек выпрыгивает из родительской семьи сразу в собственную, то нет возможности познать себя. Впоследствии эта потребность все равно будет “фонить”.

Здесь велика опасность, что человек столкнется с кризисом 27-28 лет, который сильно бьет по ценностям. Если есть еще брак, то на этот возраст одновременно приходится и кризис семи лет супругов.

И наложение двух этих кризисов — это очень тяжело. Это негативно отражается на обоих партнерах в семье, — заключает эксперт.

Если говорить о романтических отношениях, то они проходят несколько фаз:

конфетно-букетный период, или фаза ухаживания;

разочарование — когда наши фантазии о партнере не совпадают с реальностью;

отстранение, контрзависимость — это не об негативе, а о возможности исследовать себя и другого человека в этих отношениях;

новая близость, ступенька вверх;

слияние;

очередное разочарование и кризис — и так циклически.

Отношения динамичны, они развиваются волнообразно, но эта волнообразность не опускает нас ко дну. А наоборот, как перевернутый водопад — снизу вверх, — объясняет терапевт.

Именно так партнеры дорастают до настоящей любви.

Родители вмешиваются в жизнь молодоженов

Не редкость, когда молодые семьи не выходят с орбиты своих родителей. Это не только о вопросах жилой площади, но и об эмоциональной привязанности к старшему поколению.

Мы спросили Оксану Сашенко, какую роль могут родители играть в отношениях супругов, которые только в начале своего жизненного пути.

Никакую роль родители не должны играть в отношениях молодых супругов.

— Родители должны оставаться для нас важными фигурами в жизни. Они должны подставлять нам плечо опоры, принимать при любых обстоятельствах.

Но не давать советов, когда их не просят. Задача родителей не вмешиваться в жизнь взрослых детей. Работать нужно тогда, когда ребенок только появляется на свет.

Это большая проблема, когда мама мужа постоянно учит невестку и рассказывает, как ее сына нужно любить. Родители должны от всей души пожелать детям счастья и не вмешиваться до тех пор, пока этого не попросят.

Конечно, мы не говорим об исключениях, когда речь идет о деструктивных отношениях, физическом и эмоциональном насилии, — говорит Оксана Сашенко.

Никто не учится на чужих советах. Наибольший опыт и рост мы получаем на собственных ошибках.

Конечно, ошибок в жизни не избежать. Но лучше заранее знать, что может отрицательно повлиять на тебя и на твоего любимого человека. Раньше мы рассказывали, каких ошибок в отношениях следует избегать.

