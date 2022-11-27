Преврати обучение в игру и дай мотивацию: как развивать внимание и память ребенка

Уже дев’ять місяців поспіль українські діти постійно переживають стрес, пов’язаний з повномасштабною війною та навчанням у нових реаліях.
Через це страждають їхні когнітивні навички, пам’ять та увага. Тож батькам і вчителям варто знати, як можна допомогти малюкам впоратись із сучасними викликами.
Дитяча та сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг розповіла виданню ЛІГА.net, які прості вправи покращать увагу та пам’ять дитини.
Якщо гормон стресу кортизол постійно виділяється у великій кількості, то негативно впливає на організм людини, зокрема на мозок.
Дитина може весь час почувати тривогу, страх чи занепокоєння, навіть якщо перебуває в безпеці.
Хронічний стрес може призвести до:
Психологиня дає кілька порад, як розвивати когнітивні навички в дітей:
Якщо виконувати ці вправи щодня, то вже незабаром можна буде помітити позитивні результати та покращення пам’яті та концентрації дитини під час навчання.
Також для стабілізації емоційного стану малюка можна використати поради від психологів на загальнонаціональній платформі ГС Освіторії OsvitaNow, пройти курс Долаємо стреси разом та долучитись до проекту Поруч від UNICEF.
На формування інтелекту також впливає і кількість слів, які знає людина. Читай, як розширити словниковий запас дитини.
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