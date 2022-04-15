Как улучшить память? Метод Айвазовского, таблицы Шульте и другие полезные советы

Наш мозг выполняет многие процессы — как большой сверхмощный компьютер. А у каждого компьютера есть карта памяти или встроенная память.

Наша память — это непрерывный процесс сохранения информации, который можно разбить на три этапа: кодирование, хранение и воспроизведение.

Еще больше похоже на те процессы, которые есть в компьютере.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Кодирование — все, что мы увидели, услышали или почувствовали с помощью наших каналов восприятия, мозг обрабатывает, трансформирует в звук, изображение и хранит в кратковременной памяти.

Хранение — на этом этапе происходит запись информации, которую мозг закодировал раньше. Полученные данные переходят из кратковременной памяти в долгосрочную.

Воспроизведение — это уже воспоминания. Чем чаще мы пользуемся той или иной информацией, тем надежнее она сохраняется в нашей памяти и быстрее воспроизводится.

Сегодня Вікна расскажут тебе несколько способов, как улучшить свою память.

Метод Айвазовского

Первый и, пожалуй, самый популярный — это метод Айвазовского.

Иван Айвазовский — известный русский и украинский художник 19-го века. Известный по его невероятной красоте воспроизведения морских пейзажей. Однако как ему это удавалось?

Чтобы точно передать всю красоту морской волны, художник часами сидел на побережье и наблюдал за водой.

Поэтому метод Айвазовского заключается в том, что нужно в течение пяти минут внимательно смотреть на предмет.

А потом как можно точнее восстановить его в своем воображении. Цвет, форма, детали и т.д. Это может быть как живой, так и неживой предмет. Можешь рисовать эти предметы, если так будет проще.

Таблицы Шульте

Немецкий психотерапевт Вальтер Шульте разработал методику улучшения памяти, которую впоследствии назвали таблицы Шульте.

Занятия с такими таблицами хорошо подходят для людей-визуалов.

Таблица имеет пять столбиков и пять строк и является этаким квадратом.

Внутри находятся цифры от 1 до 25 в произвольном порядке. Тебе нужно запомнить их в течение пяти минут и точно воспроизвести.

Этот метод также используют для техники скорочтения, так как важно не просто правильно воспроизвести цифры, но и сделать это как можно скорее.

Учим наизусть

Наша память, как мышцы — чем больше их качаем, тем более крепкими и упругими они становятся. Чтобы улучшить память, нужно учить стихи, тексты или иностранный язык.

Иностранный язык обязательно тебе пригодится. Даже если ты хорошо знаешь английский, начни учить, например, французский. Важно, чтобы это было что-то новое, чего твой мозг не знает. Тогда он заработает, и память будет напрягаться на полную.

Отлично помогают тренировать память разные мелочи, например, номера авто. Всего восемь символов, но мы почему-то не можем их вспомнить через пять минут.

Начни с номеров машин родных и друзей, а затем проезжих машин. Возможно, это тебе когда-нибудь понадобится.

А еще попробуй не выбрасывать чек из супермаркета, а посмотреть на него и через час назвать имена из списка. Или вспоминай всех персонажей сериала или книги, а лучше называй актера (актрису) и его (ее) роль.

Физические упражнения и память

Работать должен не только мозг, но и мышцы. Это очень важно, ведь во время физических упражнений мозг насыщается кислородом.

Любая физическая нагрузка способствует созданию нейронных связей, улучшает тонус сосудов и снижает уровень стресса. Регулярные занятия спортом в период от 30 до 50 лет помогут предотвратить развитие деменции на более поздних этапах жизни.

И еще очень важно не забывать о сне. Нашему мозгу нужен отдых, так что спать нужно не менее восьми часов в сутки.

Случается, что когда ты подолгу сидишь, а потом встаешь, может закружиться голова. Ранее мы рассказывали, почему темнеет в глазах.