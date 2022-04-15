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Як покращити пам’ять? Метод Айвазовського, таблиці Шульте та інші корисні поради

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Квітня 2022, 11:30
Як покращити пам'ять метод: Айвзаовського і Шульте
Фото: Pexels

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