Як покращити пам’ять? Метод Айвазовського, таблиці Шульте та інші корисні поради

Наш мозок виконує багато процесів, як великий надпотужний комп’ютер. А в кожного комп’ютера є карта пам’яті або вбудована пам’ять.

Наша пам’ять — це безперервний процес збереження інформації, який можна розбити на три етапи: кодування, зберігання та відтворення.

Ще більше схоже на ті процеси, які є в комп’ютері.

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Кодування — все, що ми побачили, почули чи відчули за допомогою наших каналів сприйняття мозок обробляє, трансформує у звук, зображення чи значення та зберігає у короткочасній пам’яті.

Зберігання — на цьому етапі відбувається запис інформації, яку мозок закодував раніше. Отримані дані переходять із короткочасної пам’яті у довгострокову.

Відтворення — це вже спогади. Чим частіше ми користуємося тією чи іншою інформацією, тим надійніше вона зберігається в нашій пам’яті та швидше відтворюється.

Тож сьогодні Вікна розкажуть тобі кілька способів, як покращити свою пам’ять.

Метод Айвазовського

Перший і, напевно, найпопулярніший — це метод Айвазовського.

Іван Айвазовський — відомий російський та український художник 19-го століття. Відомий своєю неймовірною красою відтворення морських пейзажів. Проте як йому це вдавалося?

Щоб якомога точніше передати всю красу морської хвилі, художник годинами сидів на узбережжі та спостерігав за водою.

Тож метод Айвазовського полягає в тому, що треба протягом п’яти хвилин уважно дивитися на предмет.

А потім якомога точніше відтворити його у своїй уяві. Колір, форма, деталі тощо. Це може бути як живий, так і неживий предмет. Можеш малювати ці предмети, якщо тобі так буде простіше.

Таблиці Шульте

Німецький психотерапевт Вальтер Шульте розробив методику для покращення пам’яті, яку згодом і назвали таблиці Шульте.

Заняття з такими таблицями добре підходять для людей-візуалів.

Таблиця має п’ять стовпчиків та п’ять рядків і є таким собі квадратом.

Всередині розташовані цифри від 1 до 25 у довільному порядку. Тобі треба запам’ятати їх протягом п’яти хвилин і якомога точніше відтворити.

Цей метод також використовують для техніки скорочитання, бо важливо не просто правильно відтворити цифри, але й зробити це якнайшвидше.

Вчимо напам’ять

Наша пам’ять, як м’язи — чим більше їх прокачуємо, тим міцнішими й пружнішими вони стають. Тож щоб покращити пам’ять треба вчити вірші, тексти або іноземну мову.

Іноземна мова обов’язково стане тобі у пригоді. Навіть якщо ти добре знаєш англійську, почни вчити, наприклад, французьку. Важливо, щоб це було щось нове, чого твій мозок не знає. Тоді він почне працювати й пам’ять буде напружуватися на повну.

Дуже добре допомагають тренувати пам’ять маленькі дрібнички, наприклад, номера авто. Всього вісім символів, але ми чомусь не можемо їх згадати через п’ять хвилин.

Почни з номерів машин рідних та друзів, а далі — проїжджих машин. Можливо, це тобі колись знадобиться.

А ще спробуй не викидати чек із супермаркету, а переглянути його і через годину назвати перелік покупок. Або ж згадуй усіх персонажів серіалу чи книги, а краще називай актора (акторку) і його роль.

Фізичні вправи й пам’ять

Працювати повинен не тільки мозок, а й м’язи. Це дуже важливо, адже під час фізичних вправ мозок насичується киснем.

Будь-яке фізичне навантаження також сприяє створенню нейронних зв’язків, покращує тонус судин та знижує рівень стресу. Регулярні заняття спортом у період від 30 до 50 років допоможуть запобігти розвитку деменції на більш пізніх етапах життя.

І ще дуже важливо не забувати про сон. Нашому мозку потрібен відпочинок, тож спати треба не менш ніж вісім годин на добу.

Трапляється, що коли ти довго сидиш, а потім встаєш, може запаморочитися в голові. Раніше ми розповідали, чому темніє в очах.