Валер’янка не допоможе — альтернативні методи заспокоєння під час війни

Під час війни тебе можуть шквалом накривати емоції. Якщо заспокійливі вже давно не допомагають впоратись із симптомами тривоги, страху та нервів, ми пропонуємо спробувати альтернативні методи заспокоєння.
Традиційні валідол і валеріана — не найліпший варіант для заспокоєння при хронічних випадках. Вони скоріше діють тому, що ти віриш у вплив препарату. Це називається ефект плацебо.
Ефективність цих та подібних до традиційних заспокійливих пігулок не була доведена під час клінічних досліджень. Тому ковтати пачку з надією на полегшення — марна ідея.
Але якщо у тебе чи знайомих це не є хронічною проблемою, а одноразовим проявом нервозності, ти можеш скористатися відомим ефектом плацебо.
Щодо трав’яних чаїв — вони також можуть допомогти, якщо ти сильно віриш у дію фітотерапії. Заварені трави меліси, м’яти та ромашки у комбінації з пледом та улюбленими теплими шкарпетками можуть покращити твій внутрішній стан.
Під час війни немедикаментозне лікування — найдоступніше. Щоб повернути емоційну рівновагу, спробуй тілесні практики та дихальні вправи. Про деякі ефективні практики ми також розповідали раніше.
Потрібно щовечора ставити таймер на десять хвилин і впродовж цього часу писати все — фрази, уривки, слова. Коли час вичерпається, з папірцем можна робити що завгодно. Практикувати потрібно від двох – трьох тижнів. За цей час у мозку створюються нові нейронні зв’язки.
Методика письма допоможе знизити вірогідність тривожно-депресивного розладу.
А якщо собі ти вже дав раду, читай про те, як стати опорою для інших.