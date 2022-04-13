Валерьянка не поможет — альтернативные методы успокоения во время войны

Во время войны тебя могут шквалом накрывать эмоции. Если успокаивающие давно не помогают справиться с симптомами тревоги, страха и нервов, мы предлагаем попробовать альтернативные методы успокоения.

Помогают ли чаи и таблетки успокоиться?

Традиционные валидол и валериана — не лучший вариант для успокоения при хронических случаях. Они скорее действуют потому, что ты веришь в действие препарата. Это называется эффект плацебо.

Эффективность этих и подобных успокаивающих таблеток не доказана клиническими исследованиями. Поэтому глотать пачку с надеждой на облегчение — бесполезная идея.

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Но если у тебя или знакомых это не хроническая проблема, а разовое проявление нервозности, ты можешь воспользоваться пресловутым эффектом плацебо.

Что касается травяных чаев — они тоже могут помочь, если ты веришь в действие фитотерапии. Заваренные травы мелиссы, мяты и ромашки в сочетании с пледом и любимыми теплыми носками могут улучшить твое внутреннее состояние.

Альтернативные методы успокоения

Во время войны немедикаментозное лечение — самое доступное. Чтобы вернуть эмоциональное равновесие, попробуй телесные практики и дыхательные упражнения. О некоторых эффективных практиках мы также рассказывали ранее.

Крепкие объятия действительно работают. Они способствуют выработке окситоцина, который оказывает успокаивающее влияние.

Рисование, лепка, другие упражнения с мелкой моторикой оказывают исцеляющий эффект.

Методика письма британского психолога Пена Бейкера. Суть практики состоит в том, чтобы каждый день выписывать на бумаге все мысли.

Нужно каждый вечер ставить таймер на десять минут и за это время писать все — фразы, отрывки, слова. Когда время выйдет, с бумажкой можно делать что угодно. Практиковать нужно от двух – трех недель. За время в мозге создаются новые нейронные связи.

Методика письма поможет снизить вероятность тревожно-депрессивного расстройства.

А если ты уже справился с собой, читай о том, как стать опорой для других.