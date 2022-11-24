Розвиватись в ігровій формі: як поповнювати словниковий запас дитини та стимулювати інтелект

Ігри — дуже важлива складова життя дитини, оскільки така діяльність дозволяє моделювати різні ситуації та розвиватись.

Так встановлюється особистість, формуються соціальні ролі, моделі поведінки та способи взаємодії з оточенням. Завдяки іграм малюк розвиває розумові здібності, тренує пам’ять та фантазію.

Психолог Дмитро Карпачов пояснив, як в ігровій формі можна розширити словниковий запас дитини та стимулювати інтелект.

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Словниковий запас та інтелект

Наукові дослідження підтверджують, що словниковий запас дитини безпосередньо впливає на розвиток інтелекту та логічного мислення.

Тому Карпачов рекомендує батькам слідкувати за нормами розвитку мовлення своїх малюків до шести років. Їх можна знайти в інтернеті.

А після шести років дітям важливо постійно розширювати свій словниковий запас. Зробити це можна завдяки читанню або іграм.

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Як поповнювати словниковий запас дітей

Однією з цікавих ідей є гра Що означає термін. Вона розвиває уяву, підвищує ерудицію та розширює словниковий запас дитини.

Грати в неї можна як удвох, так і з більшою кількістю учасників. Один гравець бере тлумачний словник (наприклад, іноземних слів), обирає будь-яке слово та просить іншу людину пояснити значення цього терміну.

Якщо гравець знає визначення слова, то за правильну відповідь отримує приз — фішку, монетку тощо. Потім цей учасник зачитує слово, а перший — пояснює його суть. Виграє той, хто в кінці назбирав найбільше призів.

До речі, в ігровій формі можна прищеплювати малюку й інші корисні звички. Читай, як зробити так, щоб дитина сама обирала здорове харчування.

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