Батьківство

Темінь неосвіченості чи абсолютно нова система навчання: як війна вплинула на освіту в Україні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Січня 2023, 13:00
Як війна вплинула на освіту
Фото: Pexels

Більше новин
Курс долара 2023: що буде з доларом в Україні
Зросте ще більше? Що буде з курсом долара у 2023 році
Традиції святкування Різдва
Як святкують Різдво християни східного обряду — особистий досвід та сімейні традиції
Холодець
Як прибрати жир з холодцю: швидкі та легкі методи
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Курс долара 2023: що буде з доларом в Україні
Зросте ще більше? Що буде з курсом долара у 2023 році
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Військовий облік в Україні: нові зміни та який існує
Новий порядок військового обліку в Україні: що треба знати
Які існують типи темпераменту та як вони поводяться під час війни
Всього чотири, а поведінка сильно різниться. Розбираємо типи темпераменту на прикладі Піратів Карибського моря

Відео
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Скільки ще атакуватимуть дрони? Чому Росія продовжує застосовувати БПЛА та що треба для їх ефективного знищення
0:11:27
Грабський
Транспортна інфраструктура для них є стратегічною ціллю: Грабський про мішені для росіян
Супутник
Запуск українських супутників у космос: що відомо та де дивитися пряму трансляцію
0:02:58
Обстріл Миколаєва
Новорічні “подарунки” Миколаєву від росіян: як оговтується місто після ворожих обстрілів
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Цілими днями грає в шашки, щоб зібрати донати на ЗСУ: історія юнака, який займається волонтерством
0:02:47
Спальники для військових
Спальники з підігрівом від павербанка: нова розробка для військових
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:13
ДТП
Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла
0:03:31
Операція, щоб позбутися фантомних болів: робота медиків у Дніпрі
Позбутися фантомних болів! Як дніпровські медики провели унікальну операцію та готові ділитися досвідом
Більше відео
Курс долара 2023: що буде з доларом в Україні
Читати далі
Зросте ще більше? Що буде з курсом долара у 2023 році
Зміни для водіїв 2023 в Україні: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн та інші
Читати далі
Обов’язковий техогляд, електронні номери та розмитнення онлайн: перелік змін для водіїв 2023, про які необхідно знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь