В июне год обучения в военных условиях закончили украинские ученики и студенты. Было тяжело и опасно, однако украинское образование смогло устоять и не упасть от российских обстрелов, блэкаутов или терроризма.

Как проходило обучение в этом году и какие ожидания от украинской образовательной системы — рассказывало BBC Украина. Мы также делимся самым интересным.

Как проходило обучение в Украине в 2022-2023

С 1 сентября украинские педагоги и ученики вышли на обучение, кое-где в очной или смешанной форме. Известно, что из почти 4 млн школьников очно обучались около 800 тыс., на смешанной форме были 900 тыс. учащихся и более 2,2 млн учились дистанционно.

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Вместе с тем, 164 тыс. детей вынужденно сменили школу из-за внутреннего перемещения по стране. Ещё сотни тысяч детей оказались под временной российской оккупацией: на январь 2023 года, в оккупации оставалось более 900 украинских школ, — писало МОН.

Поскольку на временно оккупированных территориях учиться по украинской системе запрещено, дети продолжают это делать скрыто.

В то же время оккупанты там совершают образовательный геноцид: уничтожают украинские книги.

Из-за разных уровней доступа к образованию, разных школ и ситуации безопасности у украинских детей теперь и разные уровни знаний.

Несколько категорий детей с разным уровнем образования. Как война повлияла на школьников Украины / 2 Фотографии

— Если раньше линия разрыва была преимущественно между городскими и сельскими детьми, то сейчас есть по меньшей мере шесть-семь категорий детей с разным образовательным опытом, — объясняет советник министра образования Иванна Коберник.

Теперь для образовательной системы есть несколько новых вызовов, среди которых и факт обучения детей в нескольких школах: в Украине и за рубежом, например.

Также существует нехватка учителей, а главной проблемой, вероятно, является депортация детей из Украины в Россию.

Подвалы и блэкауты — новый вызов для проведения уроков

Наибольшая проблема для украинских детей сейчас — отсутствие полностью безопасной среды для обучения очно. Ведь только от 55% до 65% украинских школ имеют подвалы или первые этажи без окон, которые используют как бомбоубежище.

Но, опять же, это и не является настоящим безопасным укрытием.

Кабмин выделил 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах, это существенно, но этого недостаточно.

Школам необходимы укрытия, где дети могли бы учиться, а не просто пересиживать тревогу. Ведь если в одно помещение завести несколько классов всех возрастов — об уроке можно забыть.

Вместе с тем дистанционное образование педагоги и родители не любят ещё больше. Ведь из-за дистанционного образования у учащихся существенно снизилось качество образования.

Но полностью преодолеть все пробелы, по мнению советника министра Иванны Коберник, можно будет, когда война закончится.

Что можно сделать

Педагоги говорят, что от нового министра образования Украины Оксена Лисового ждут ряд реформ. Среди всего — разгрузка образовательной программы от всего устаревшего и второстепенного.

Ещё один шаг — создать украиноведческие предметы для учащихся за рубежом детей.

Также необходима координация с международными донорами и инвесторами.

А вот как вернуть украинских студентов и школьников в Украину, мы писали в нашем другом материале.

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