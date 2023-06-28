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Несколько категорий детей с разным уровнем образования. Как война повлияла на школьников Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 28 июня 2023, 11:00
образование в Украине
Фото: Depositphotos

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