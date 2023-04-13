Украина VS мир: как вернуть украинских студентов и улучшить наше образование

Из-за полномасштабной войны в Украине многие выпускники и дети старших классов вынужденно переехали за границу и завершали там обучение. Многие из этих детей смогли поступить в зарубежные престижные ВУЗы.

Но теперь перед страной стоит вопрос: как вернуть “отток мозгов”, и чем это может обернуться для Украины?

В теме разбирались Лига.Life, а мы публикуем важные, по нашему мнению, тезисы.

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Почему украинцы выбирают иностранные ВУЗы

Не секрет, что и до полномасштабного вторжения украинская молодежь выезжала в другие страны на работу и учебу. Несмотря на высокую цену, все они однозначно называли несколько преимуществ обучения за границей:

диплом иностранного университета в большинстве своем позволяет работать и быть более конкурентным в других странах или иностранных компаниях;

обучение на английском языке не привязывает к определенному месту жительства или работы;

большая заинтересованность в качественном учебном процессе со стороны европейских преподавателей;

опыт жизни в другой стране;

Теперь ко всему этому добавилась и государственная поддержка украинских беженцев в странах ЕС.

Уменьшилось ли количество украинских студентов

Конечно, подсчитать это очень сложно. Но еще в преддверие полномасштабной войны в Украине НАОКВО публиковал отчет, в котором указано, что за 2021 год (по сравнению с 1 октября 2020 года) количество студентов уменьшилось на 3,5%, то есть почти на 37 тысяч человек.

Теперь, имея возможность учиться за границей, количество студентов украинских ВУЗов стало еще меньше.

По словам первого проректора Украинского католического университета Тараса Добко, в прошлом году количество заявлений на поступление в УКУ на бакалавриат уменьшилось. В то же время, на 3% против 2021 года увеличилось количество целевых абитуриентов, которые поступали с намерением остаться и учиться именно в этом учебном заведении.

— На уменьшение количества заявлений и увеличение количества целевых абитуриентов могло повлиять введение мотивационного письма по определенной форме. Хотя такое письмо почти не влияло на итоговый балл, это все равно могло отсеять тех абитуриентов, которые не были до конца мотивированы учиться именно в УКУ и не хотели тратить свое время и усилия на написание мотивационного письма, — объясняет Тарас Добко.

Также Добко отметил, что в этом году пропорция абитуриентов девушек и парней есть в пользу первых. Он связывает это с выездом из страны парней до 18 лет.

Он предполагает, что в этом году ситуация с гендерным дисбалансом среди абитуриентов может стать еще хуже.

Еще одной причиной вступления за границу, кроме войны, есть и дистанционное обучение. Сейчас редактор сайта Вікна-новини Виктория учится на третьем курсе Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

— За три года я всего три дня училась офлайн, это было на втором курсе обучения в Учебно-научном Институте журналистики. Конечно, за такой период обучения не было ни “студенческой жизни”, ни качественной подготовки, полного погружения в жизнь ВУЗа и своей профессии.

Есть несколько проблем. Главная: не все преподаватели реально готовы обучать студентов онлайн — образовательные программы не полностью подготовлены к такому формату. В качестве примера можно привести врачей.

Студенты выезжают за границу для того, чтобы учиться офлайн и пожить в другой стране.

Как вернуть и удержать студентов?

Тарас Добко говорит: УКУ пока не проводит специальной рекрутинговой кампании среди молодых украинцев за границей. А еще отмечает, что в нынешней ситуации будет достаточно трудно повлиять на решение тех, кто уже уехал из Украины.

В таком возрасте на решения молодых людей ощутимо влияют родители. И они переживают за безопасность своих детей — и сыновей, и дочерей, — утверждает проректор Добко.

— Мы пытаемся объяснять, что обучение в Украине на бакалаврате получше опция, чем выезд за границу. Ибо обучение на бакалавриате — это также о взрослении людей, поиске ими своего призвания и собственного “я”, внутреннем росте и построении социальных сетей — одним словом, о целостном человеческом развитии. И это лучше делать дома, а не на чужбине.

Вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный убежден, что возвращать студентов и поступающих стоит не призывами, а гарантией безопасного, качественного и комфортного образования здесь, в Украине.

Среди этого можно выделить и возможность учиться вживую в корпусах, где предусмотрены укрытия, а также конкурентное с зарубежными ВУЗами образование, возможностями после его получения в Украине.

— У людей за границей всегда создается впечатление, что в Украине все гораздо хуже. Такая картинка создается через медиа и дистанционное общение и однозначно не способствует возвращению. Запрет на выезд также не принесет положительный результат. Как только границы откроют, люди будут пытаться уехать.

Потому нам нужно держать с ними связь, создавать качественные и безопасные условия обучения. Если мы будем предлагать тот же уровень, который можно найти в университетах Берлина, Лондона или Варшавы, то не проигрываем, — говорит он.

Также проблема, которую нужно решить, заключается в следующем: молодой человек, что начинает самостоятельную жизнь в студенческие годы, полностью интегрируется в окружающее его общество. Таким образом, украинцы за рубежом начнут ассимилироваться в другом обществе, после чего уже могут не захотеть вернуться в родную страну.

— Если человек рос с чувством принадлежности, если он знает язык, культуру, свое сообщество, чувствует здесь сравнимую безопасность и верит, что может привнести что-то хорошее и светлое, то он будет хотеть расти здесь. Гораздо хуже, когда молодой человек вырастает в простого потребителя и его не волнует, где он будет.

Нам нужно цепляться за этих социально ответственных индивидов, вознаграждать их поведение, предлагать им возможности здесь, в Украине, — объясняет Егор Стадный.

Для обучающихся в Украине сейчас существует несколько путей получения образования и обучения. Какие альтернативные варианты для тех, кто хочет знать больше — разобрали в материале.

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