Окончил(-а) школу за границей, но мечтаешь учиться в Украине? Как поступать в ВУЗы 2023

Учащиеся, окончившие школу за границей, имеют право поступать в украинские ВУЗы с дипломом иностранного образовательного учреждения.
Однако есть один существенный нюанс — школьникам обязательно нужно пройти процедуру признания такого документа в Украине. Как это сделать и как подавать заявку на поступление в ВУЗы — рассказали в Министерстве образования и науки для LIGA.net.
Перед поступлением абитуриент(-ка) может обратиться в госпредприятие Информационно-имиджевый центр, которое подчиняется Минобразованию и занимается признанием иностранных дипломов.
Документы можно подать:
Диплом признают после того, как проверят статус иностранной школы, ее программу, период обучения в школе и соответствие образовательной степени в Украине.
Больше о порядке признания в Украине документов об образовании в иностранных учреждениях можно прочитать в приказе Минобразования №504.
Если диплом признается, то школьнику(-це) выдают свидетельство и вносят соответствующую информацию в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
С этим свидетельством можно смело вступать во все украинские учебные заведения любой формы собственности.
С этим свидетельством можно смело вступать во все украинские учебные заведения любой формы собственности.
После зачисления в ВУЗ в течение первого месяца обучения студент(-ка) может подтвердить свой иностранный диплом в своем новом учебном заведении.
ВУЗ должен обработать заявку до начала второго семестра первого года обучения. Если документ признают, информацию так же внесут в ЕГЭБО.
Однако такое свидетельство будет действовать только в том завдении, которое его выдало.
Однако такое свидетельство будет действовать только в том завдении, которое его выдало.
В общем, для того, чтобы свидетельство о признании иностранного диплома было действительным, нужно обязательно предъявлять оригинал документа.
Абитуриент(-ка), планирующий(-ая) поступать в украинский ВУЗ на основании иностранного диплома, может подать заявление только в бумажной форме непосредственно в учебное заведение.
Заявление должно содержать, в частности, информацию об избранном учебном заведении, конкурсном предложении и приоритетности заявления, устанавливаемого учеником(-цей).
Может ли студент(-ка) после зачисления в украинский ВУЗ продолжать жить за границей? Это зависит от самого учебного заведения. Поэтому лучше сразу это переспросить перед подачей заявления на поступление.
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