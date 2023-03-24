Родительство

Окончил(-а) школу за границей, но мечтаешь учиться в Украине? Как поступать в ВУЗы 2023

Елена Яковлева, редактор сайта 24 марта 2023, 12:00
Як після закінчення школи за кордоном вступати в український ВНЗ
Фото: Pexels

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