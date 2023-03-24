Окончил(-а) школу за границей, но мечтаешь учиться в Украине? Как поступать в ВУЗы 2023

Учащиеся, окончившие школу за границей, имеют право поступать в украинские ВУЗы с дипломом иностранного образовательного учреждения.

Однако есть один существенный нюанс — школьникам обязательно нужно пройти процедуру признания такого документа в Украине. Как это сделать и как подавать заявку на поступление в ВУЗы — рассказали в Министерстве образования и науки для LIGA.net.

Где признают иностранные дипломы в Украине

Министерство образования и науки Украины

Перед поступлением абитуриент(-ка) может обратиться в госпредприятие Информационно-имиджевый центр, которое подчиняется Минобразованию и занимается признанием иностранных дипломов.

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Документы можно подать:

лично по адресу: г. Киев, ул. Вячеслава Чорновола, 25, согласно графику;

дистанционно на сайте.

Диплом признают после того, как проверят статус иностранной школы, ее программу, период обучения в школе и соответствие образовательной степени в Украине.

Больше о порядке признания в Украине документов об образовании в иностранных учреждениях можно прочитать в приказе Минобразования №504.

Если диплом признается, то школьнику(-це) выдают свидетельство и вносят соответствующую информацию в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

С этим свидетельством можно смело вступать во все украинские учебные заведения любой формы собственности.

Заведение высшего образования

После зачисления в ВУЗ в течение первого месяца обучения студент(-ка) может подтвердить свой иностранный диплом в своем новом учебном заведении.

ВУЗ должен обработать заявку до начала второго семестра первого года обучения. Если документ признают, информацию так же внесут в ЕГЭБО.

Однако такое свидетельство будет действовать только в том завдении, которое его выдало.

В общем, для того, чтобы свидетельство о признании иностранного диплома было действительным, нужно обязательно предъявлять оригинал документа.

Как поступать в ВУЗ с иностранным дипломом

Абитуриент(-ка), планирующий(-ая) поступать в украинский ВУЗ на основании иностранного диплома, может подать заявление только в бумажной форме непосредственно в учебное заведение.

Заявление должно содержать, в частности, информацию об избранном учебном заведении, конкурсном предложении и приоритетности заявления, устанавливаемого учеником(-цей).

Может ли студент(-ка) после зачисления в украинский ВУЗ продолжать жить за границей? Это зависит от самого учебного заведения. Поэтому лучше сразу это переспросить перед подачей заявления на поступление.

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